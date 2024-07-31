Экстремальные погодные явления по всему миру, от оливок до какао-бобов, способствовали росту цен на основные кухонные товары и предметы роскоши.

Цена на какао достигла рекордно высокие $9,865 (9,244 2024 евро) за тонну в апреле 8,380 года и с тех пор немного упала до 7,935 2023 долларов (3,600 3,300 евро). До сентября 30 года цены на какао не превышали - долларов (- евро) за тонну более - лет.

Нам не пришлось повышать цены на розничные шоколадные батончики. Во многом это связано с тем, что во многих батончиках мы используем оливковое масло вместо большей части какао-масла. - Халлот Парсон, генеральный директор K+M Chocolates

Мировые цены на какао выросли из-за различных факторов, в том числе неурожая из-за плохой погоды, болезней бобов, контрабанды, рыночных спекуляций и незаконной добычи золота, что привело к сокращению производства и доступности бобов в Гане, втором по величине производителе в мире.

Между тем, засуха и высокие весенние температуры в Средиземноморском бассейне в 2023 и 2024 годах привели к последовательным годам плохого урожая оливок и десятилетнему низкому объему производства оливкового масла. Слияние факторов привело к падению базовой цены оливкового масла Международного валютного фонда. рекордные максимумы в январе на уровне 10,281 9,446 доллара США (- - евро) за тонну и остается исторически высоким.

Рост цен на какао и оливковое масло ударил по нишевому рынку производителей шоколатье с оливковым маслом, в том числе К+М шоколадные конфеты.

Основанная в 2017 году в Напе, штат Калифорния, шеф-поваром французской прачечной Томасом Келлером и тосканским производителем оливкового масла Армандо Манни, компания производит шоколад по тщательно сбалансированному рецепту, включающему оливковое масло первого отжима и какао-порошок.

Их метод сохраняет богатство какао-бобов и обеспечивает польза для здоровья используя оливковое масло первого холодного отжима вместо масла какао. Действительно, исследователи из Пизанского университета в 2017 году опубликовали исследование, демонстрирующее, что Extra Virgin темный шоколад, обогащенный оливковым маслом улучшили профили сердечно-сосудистого риска у здоровых участников.

Цена на какао вызвала огромную нагрузку на производителей шоколада во всем мире», — сказал Халлот Парсон, генеральный директор K+M Chocolates. Olive Oil Times. Нам в некоторой степени повезло, что у нас есть приличные запасы какао-бобов, но какао-масло стало особенно дорогим».

Чтобы дать вам некоторое представление, с 2019 по 2023 год мы обычно платили от 8 до 9 долларов (7.40–8.30 евро) за килограмм органического какао-масла», — добавил он. Текущая цена составляет около 36 долларов (33 евро) за килограмм. Если бы мы купили контейнер емкостью 12.5 метрических тонн, что намного больше, чем нам нужно или мы могли себе позволить, цена упадет всего до 26 долларов (23.8 евро) за килограмм плюс доставка из Южной Америки».

К счастью для K+M Chocolates, использование компанией оливкового масла первого холодного отжима вместо какао-масла в различных продуктах дало им конкурентное преимущество, несмотря на исторически сложившуюся ситуацию. высокие цены на оливковое масло.

До сих пор нам не приходилось повышать цены на розничные шоколадные батончики», — сказал Парсон. Во многом это связано с тем, что во многих батончиках мы используем оливковое масло вместо большей части какао-масла. Однако мы также уделяем особое внимание производству шоколада премиум-класса для кондитеров и ресторанов. Для этих применений решающее значение имеет хорошая текучесть шоколада, и эта текучесть во многом обусловлена ​​более высоким содержанием какао-масла».

Хотя компания не подняла цены, Парсон сказал, что цены на услуги общественного питания растут, что оказывает влияние на крупных европейских производителей шоколада, которые исторически доминировали на рынке.

По иронии судьбы, теперь мы можем предложить чрезвычайно конкурентоспособные цены по сравнению с этими брендами массового производства», — сказал Парсон. Для большинства компаний, производящих крафтовый шоколад, это никогда не было возможным из-за эффекта масштаба и дополнительной тщательности, которую мы уделяем поиску и производству».

Парсон отметил, что наряду с ростом цен на сырье компания сталкивается с проблемами при расширении в Азии из-за транспортной логистики и затрат.

Мы несколько раз экспортировали продукцию в Корею, но в конечном итоге присутствие там оказалось слишком дорогостоящим», — сказал Парсон.

Несмотря на более высокие цены, потребители по-прежнему жаждут шоколада и оливкового масла. По данным исследовательской компании Fortune Business Insights, к 18.4 году рынок оливкового масла в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет до 16.8 млрд долларов (2030 млрд евро), что на 30 процентов больше, чем в 2022 году.

По оценкам отдельных исследований, мировой рынок шоколада будет устойчиво расти до 197 миллиардов долларов (181 миллиард евро) к 2032 году, что на 50 процентов выше уровня 2023 года.