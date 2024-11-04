Starbucks отказывается от линейки кофе Oleato с добавлением оливкового масла в Северной Америке

Девятнадцать месяцев спустя Олеато прибыл В Соединенных Штатах Starbucks прекратит продажу кофейного напитка с оливковым маслом в своих заведениях в США и Канаде.

Решение было принято после того, как компания объявила о третьем квартале подряд падения продаж, вызванного десятипроцентным спадом в Северной Америке. Starbucks также приостановила ранее запланированный прогноз на 2025 финансовый год.

«Очевидно, что нам необходимо кардинально изменить нашу стратегию, чтобы вернуть клиентов», — заявил инвесторам недавно назначенный генеральный директор Брайан Никкол на телефонной конференции, где он изложил планы по оптимизации обширного меню компании и ускорению обслуживания за счет упрощения работы бариста.

Мой опыт подсказывает, что когда мы вернемся к своей основной идентичности и будем постоянно обеспечивать отличный сервис, наши клиенты будут возвращаться», — добавил бывший руководитель Pizza Hut, Taco Bell и Chipotle Mexican Grill. У нас есть четкий план, и мы быстро движемся к тому, чтобы вернуть Starbucks к росту».

Oleato был детищем бывшего генерального директора Говарда Шульца, который сказал, что вдохновение на создание напитка пришло после продолжительной поездки на Сицилию, где он познакомился с традицией выпивать столовую ложку оливковое масло первого отжима перед утренним кофе. Позже он начал добавлять оливковое масло прямо в кофе.

Кофейная линия включала пять горячих и холодных напитков, приготовленных с использованием столовой ложки оливкового масла первого отжима Nocellara del Belice, полученного из отмеченный наградами продюсер в Партанне.

Линия напитков дебютировал в Италии в феврале 2023 года и с тех пор распространился на магазины в Канаде, Китае, Франции, Японии и Великобритании. Starbucks публично не заявил, прекратит ли он продажу Oleato в своих международных магазинах, где продажи снизились в 2024 году.

За полтора года своего существования линейка напитков Oleato была встречена с энтузиазмом и скептицизмом.

С самого начала некоторые эксперты надеялись, что Starbucks сможет стать всемирный посол оливкового масла путем представления оливкового масла первого отжима следующему поколению потребителей и предоставления новой платформы для производителей оливкового масла.

В некоторых американских кофейнях Starbucks даже продавались бутылки Олейфисио Асаро дал 1916 "s Partanna Robust blend, используемый для приготовления напитков. Однако неясно, какое влияние этот дополнительный канал сбыта оказал на сицилийского производителя.

Несмотря на оптимистичное заявление Шульца о том, что Oleato «трансформировать кофейную индустрию» и его преемник Лакшман Нарасимхан, описывая запуск напитка как очень успешный» и «Один из пяти лучших запусков продукта за последние пять лет», — дали напитку хвалебные отзывы покупатели и критики. смешанные обзоры.

В то время как некоторые клиенты наслаждались супер насыщенный, сливочный и ореховый вкус», другие сообщили о спазмах и слабительном эффекте после употребления оливкового кофейного напитка. Диетологи связывают это с сочетанием высокого уровня жира и кофеина.

Бариста и менеджеры нескольких магазинов также подтвердили Bloomberg News, что этот товар не пользуется особой популярностью.