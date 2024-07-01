Три любимых греческих блюда, которые стоит попробовать этим летом

Лето в Греции — идеальное время, чтобы попробовать классические блюда страны. Благодаря традиции, затерянной в глубине веков, кухня страны подчеркивает основные блюда знаменитых Средиземноморская диета в их лучшей форме, с оливковое масло первого отжима на переднем крае.

Греческое лето — это не только море и солнце, но и вкусы», — рассказала Мария Прокопиу, эндокринолог и диабетолог из Афин. Olive Oil Times. Ароматы полны красок, отражающих богатую историю страны и плодородную землю».

Греческая кухня – это неповторимый букет красок и вкусов. Помимо фантастического вкуса, он также дает нам множество микроэлементов, антиоксидантов и витаминов, которые приносят много пользы для здоровья. - Мария Прокопиу, эндокринолог и диабетолог

Практически невозможно посетить Грецию летом и не попробовать помидоры, баклажаны, фасоль, бамию и кабачки, а также такие травы, как петрушка, укроп, орегано и мята, которые представлены во множестве рецептов по всей стране».

В то время как красочный Греческий салат очаровывает вкусовые рецепторы, Прокопиу назвал еще несколько блюд, которые приятно попробовать жарким греческим летом.

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Оливковое масло первого холодного отжима играет центральную роль в короле традиционной греческой кухни — мусаке. (Фото: Спирос Папайлиас через Facebook)

Мусака, которую подают во всех ресторанах и тавернах по всей стране, представляет собой запеканку из мяса и баклажанов, покрытую слоем соуса бешамель, который при запекании становится золотисто-коричневым.

Король традиционной греческой кухни — мусака», — сказал Прокопиу. Оригинальный рецепт включает в себя слои обжаренных баклажанов и говяжьего фарша, приготовленные с помидорами и зеленью, покрытые сливочным соусом бешамель, приготовленным из молока, муки и оливкового масла».

Хотя базовый бешамель готовится из сливочного масла, смешанного с мукой, чтобы получился соус, в Греции часто встречается особенность: для более здорового результата сливочное масло заменяют равным количеством оливкового масла.

Считается, что мусака возникла на Ближнем Востоке много веков назад. Однако его точное происхождение загадочно. Со временем в это блюдо вошли элементы разных кухонь, в том числе Османской империи, и оно стало культовым греческим блюдом, известным во всем мире.

Легенда гласит, что французский оттенок этому блюду – бешамель – придал известный греческий шеф-повар и защитник французской гастрономии Николаос Целементес в 1920-х годах.

Помимо превосходного вкуса, мусака обеспечивает организм человека множеством питательных веществ.

В кожуре и мякоти баклажанов содержится множество антиоксидантов, таких как клетчатка, калий и насунин — вещество, которое снижает уровень холестерина в крови и считается защитным для клеток мозга», — сказал Прокопиу.

Человеческий организм также получает высококачественный животный белок и железо из мясного фарша, кальций из молока, используемого в соусе, и энергию из муки», — добавила она.

Насунин, химический компонент, который в изобилии содержится в кожуре баклажанов, привлек большое внимание ученых своим благотворным воздействием на здоровье человека, например, уменьшением воспаления головного мозга и его потенциальным применением в пищевой промышленности.

Однако тем, кто сидит на диете или следит за ежедневным потреблением калорий, мусаку следует употреблять в умеренных количествах, поскольку она может быть очень калорийной в зависимости от того, жареные или запеченные баклажаны, а также от того, насколько нежирным является мясо», — сказал Прокопиу.

Для начинающих домашних поваров мусака — сложное в приготовлении блюдо. Однако, если все сделано правильно, оно щедро вознаградит требовательных гурманов. Современный вариант — использовать в качестве основы блюда баклажаны и тонко нарезанный картофель, чтобы сделать его более сытным.

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Некоторые повара предлагают использовать простой йогуртовый соус вместо бешамеля для более легкой версии мусаки. Этот соус легко приготовить из греческого процеженного йогурта, яиц и мускатного ореха.

Мусака также может быть веганским блюдом, заменяя фарш обжаренными грибами или томатно-чечевичным соусом, а соус бешамель - начинкой из картофельного пюре.

Зеленая фасоль Латера

Оливковое масло первого холодного отжима помогает сочетать ингредиенты латеры из зеленой фасоли. (Фото: Pixabay)

Зеленая фасоль (Фасолакия по-гречески), приготовленное на оливковом масле, является основным продуктом питания в Греции и принадлежит к особому семейству блюд греческой кухни, называемому Латера, значение "в оливковом масле».

Lathera включает в себя десятки рецептов растительных блюд, приготовленных на оливковом масле, которые идеально подходят для вегетарианцев или тех, кто придерживается безмясной диеты.

Свежая стручковая фасоль – самый известный представитель Латера блюда», — сказал Прокопиу. Тушеные с луком, помидорами и оливковым маслом первого отжима, они являются прекрасным источником клетчатки, витаминов и микроэлементов, включая кальций и фосфор, магний, калий и витамины А и К».

Прокопиу добавил, что эти вещества относят зеленую фасоль к пище, богатой антиоксидантами, которые защищают от свободных радикалов. Кроме того, они низкокалорийны», — сказала она.

Латера Блюда готовятся из свежих сезонных ингредиентов и представляют собой еду, способную накормить целую семью недорогими, но ароматными ингредиентами. Для приготовления можно использовать зеленую и черноглазую фасоль, кабачки и цветки кабачков, бамию, горох, баклажаны и артишоки. Латера блюда.

По словам греческого шеф-повара и автора кулинарной книги Дины Николау, сочетание оливкового масла с овощами является ключом к раскрытию вкуса блюда.

Основной ингредиент — оливковое масло и овощи. "женитьба», чтобы дать максимальную изысканность», — сказал Николау. И если мы сопровождаем Латера с куском сыра фета, тогда можно будет говорить о квинтэссенции вкуса».

Кроме того, оливковое масло первого холодного отжима, используемое для приготовления Латера рецепт увеличивает пищевую ценность блюда.

Научные исследования показали, что фенолы оливкового масла первого холодного отжима передаются овощам, приготовленным в нем. Кроме того, некоторые питательные вещества в некоторых овощах становятся более биодоступными для человеческого организма в присутствии оливкового масла.

Гемиста

Гемиста — это повсеместное летнее блюдо Греции, настоянное на оливковом масле первого отжима, напоминающее приятные детские воспоминания. (Фото: Димитра Кристиди через Facebook)

Никакая еда не возвращает грекам больше детских воспоминаний, чем гемиста.

Летом традиционно воскресная трапеза для всей семьи — гемиста (что означает "«фаршированный») — запеканка из помидоров и перца, фаршированная рисовой начинкой.

«Гемиста» готовится из опустошенных внутри помидоров и болгарского перца», — сказал Прокопиу. Затем их мясо обжаривают с оливковым маслом, петрушкой, тертым яблоком, тертым сыром мизитра и рисом, чтобы приготовить начинку и нафаршировать пустые овощи. Затем овощи запекают, сбрызнув их оливковым маслом первого отжима».

Мизитра — это низкокалорийный и нежирный традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока. Его широко используют в тертом виде в качестве приправы в рецептах пасты.

Помидоры, которые с ботанической точки зрения классифицируются как фрукты, но широко считаются овощами, поскольку их в основном готовят или используют в салатах. богат ликопином, антиоксидант.

Прокопиу сказал, что ликопин становится более доступным по мере приготовления помидоров, что повышает пищевую ценность блюда.

Все части блюда гемиста съедобны, включая кожицу помидоров и перца, которая при приготовлении становится мягкой и подслащенной.

Другие овощи, такие как баклажаны и кабачки, также можно использовать для приготовления гемисты. Несколько картофельных окорочек обычно дополняют овощи в блюде.

Gemista предлагает ряд полезных для здоровья веществ, в том числе фенолы оливкового масла, ликопин, минералы и микроэлементы, которые укрепляют нашу иммунную систему», — сказал Прокопиу. Одним словом, гемиста – это полноценный обед, содержащий белок сыра, углеводы и овощи».

Греческая кухня – это неповторимый букет красок и вкусов», – заключила она. Помимо фантастического вкуса, он также дает нам множество микроэлементов, антиоксидантов и витаминов, которые приносят много пользы для здоровья человеческого организма, независимо от того, какое блюдо мы выбираем».