Производители «кустарного» оливкового масла встречаются в Риме, чтобы обсудить стратегию

23 марта AIFO, Итальянская ассоциация производителей оливкового масла, провела однодневный семинар.rd в Риме Сан-Себастьяно-аль-Палатино. Очаровательный церковный комплекс Палатинского холма кажется, будто он находится в отдаленной сельской местности, но на самом деле он находится недалеко от улицы, похожей на супермагистраль, которая соединяет Колизей с площадью Венеции. Группа, состоящая из производителей оливкового масла с малым и средним бизнесом, собралась, чтобы обсудить, как позиционировать высококачественное оливковое масло первого отжима в мире, где больше всего ценится низкая стоимость.

Оливки в Апулии вырывают, чтобы освободить место для фотоэлектрических ферм. Это заставляет меня вздрогнуть - Пьеро Гоннелли

Группа выслушала участников, докладчиков из академического мира, представителей государственных учреждений и консультантов. Все, казалось, согласились с тем, что ключевым моментом является отличие от брендов массового рынка, и что потребуется много времени и много тяжелой работы, чтобы высококачественное оливковое масло получило цену, которую оно заслуживает. Также состоялось оживленное обсуждение того, как следует обрабатывать побочные продукты экстракции оливкового масла.

Пьеро Гоннелли, президент и член-основатель AIFO, чтобы подчеркнуть последствия низких цен для сектора, сказал: Сегодня оливки в Апулии вырывают, чтобы освободить место для фотоэлектрических ферм. Это заставляет меня вздрогнуть. В Тоскане от 50 до 60 процентов оливковых рощ заброшены». Гоннелли, который был представленный Olive Oil Times, выращивает оливки, производит и разливает масло в Тоскане. Последняя цифра вызывает особую озабоченность, поскольку тосканское оливковое масло стоит дороже, чем масла из других регионов.

Итальянские покупатели покупают литр оливкового масла в среднем каждые десять-пятнадцать дней. Потребители покупают достаточное количество нефти, но, по мнению членов AIFO, ей не хватает качества. Мауро Лой, эксперт по маркетингу и бывший руководитель сети супермаркетов, сообщил, что около 85% оливкового масла первого холодного отжима закупается в сетях супермаркетов. Выбор во многом определяется тем, что есть в продаже. Члены AIFO хотят, чтобы у потребителей был выбор между их маслами повышенного качества и стандартным оливковым маслом экстра-класса от крупных упаковщиков. (У итальянских потребителей уже есть выбор из двух видов молока, стандартного и высококачественного.) Члены AIFO не только смотрят на итальянских потребителей, но и изучают пути выхода на расширяющиеся рынки, такие как США, Дальний Восток и Россия.

Джампаоло Содано, вице-президент AIFO, чей профиль появился в Olive Oil Times и председательствовавший на мероприятии, объяснил, что семинар ведет к ежегодному собранию в мае, на котором будут собраны документы для лоббирования в Европейском парламенте в Брюсселе. AIFO особенно заинтересована в признании профессии Мастро Олеарио или Главный производитель нефти. В том же духе некоторые члены, такие как Гоннелли, верят слову и концепции кустарный лучше всего описывает, что они делают, и его следует использовать для связи с потребителями. Гоннелли отметил, что потребители уже знакомы с кустарным пивом и макаронами кустарного производства.

Профессор Маурицио Сервили из университета Перуджи отметил, что дифференциация и концепция итальянского высокого качества имеют важное значение, поскольку слишком либеральные международные стандарты подрываются еще более разбавленными стандартами, введенными отдельными странами. Профессор Сервили сказал: Аргентина теперь является членом COI (Международный совет по оливкам), тем не менее, Аргентина установила для себя небольшой симпатичный стандарт, позволяющий оливковому маслу первого холодного отжима содержать 1.5 процента линоленовой кислоты вместо международного предела в 1 процент. Они установили для себя стандарты, которые позволяют использовать кампестерол на уровне 4.5% вместо международного предела в 4%». После этого Сервили сказал, что новые стандарты открывают двери для фальсификации сафлорового масла и что Австралия создала стандарты, аналогичные аргентинским. По его словам, она перерастет в общедоступную.

Различные докладчики обсуждали, что определяет Итальянское качество». Некоторые, но не все, DOP и IGP будут рассматриваться для этой категории. Ряд выступавших высказали мнение о том, что географически обозначенные масла недостаточно хороши для данной категории. Объективный химический анализ будет иметь решающее значение при проверке масел. Содано сказал, что потребителям должны быть представлены четкие этикетки, которые должен давать точное (минимально допустимое) количество полифенолов». Это считалось важным с точки зрения здоровья, поскольку высококачественное масло обладает более богатыми оздоровительными свойствами, чем стандартное оливковое масло первого холодного отжима.

Профессор Массимо Пиззичини сделал интересную презентацию о своих проектах и ​​патентах, связанных с улавливанием полифенолов из отходов, образующихся при экстракции оливкового масла. Он рассказал о полифенолах и их роли в жизни оливковых деревьев, в том числе о том, что они являются консервантами, а также защищают дерево и плоды от оливковой мухи и вредоносных бактерий. В предпринимательской компании профессора ФеноФарм, выжимки и растительная вода, которые содержат 98 процентов полифенолов, получаемых при экстракции оливкового масла, изолируются с помощью мембран. Он предвидит высокий спрос на полифенолы со стороны пищевых, фармацевтических и косметических компаний и упрекает производителей оливкового масла за то, что они не покупают его проекты. Его гнев был встречен тишиной, вздохами и нервным смехом, и он держал всех настороже до самого обеда.