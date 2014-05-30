Совет ищет информацию об определениях и методах испытаний оливкового масла

Международный оливковый совет

Прекращение использования описательных терминов "чистый' и "light», которые долгое время вводили в заблуждение потребителей оливкового масла, входит в число изменений, к которым стремятся участники отрасли. Международный оливковый совет теперь ищет отзывы о.

Новое определение термина оливковое масло», которое в настоящее время используется для продуктов, содержащих смесь рафинированного оливкового масла и оливкового масла первого отжима, и является еще одним источником путаницы для потребителей, также находится на рассмотрении в рамках предложения Турции.

И среди различных изменений, выдвигаемых на тестирование и параметры, есть быстрый и простой» способ измерения фенольные соединения что помогло бы использовать заявления о пользе для здоровья на этикетках.

В рамках новой системы, предназначенной для повышения прозрачности, МОК начал распространять такие предложения по новым или пересмотренным методам анализа, параметрам или ограничениям. Сегодня было опубликовано 12 таких предложений, и к 8 сентября было предложено получить отзывы от соответствующих заинтересованных сторон. Предложения поступили из разных уголков мира, а не от исполнительного секретариата МОК, но они были рассмотрены экспертами-химиками МОК на их последнем заседании и обсуждены Консультативным комитетом МОК на его заседании 22–23 мая в Хорватии.

Они включают в себя:

- Ослабление предела К270 (УФ-поглощение) для рафинированного оливкового масла с 1.1 до 1.25 и предела К270 для оливкового масла с 0.9 до 1.15. Предложенное турецкой делегацией МОК, это связано с трудностями сохранения текущих значений при экспорте оливкового масла в другие страны и направлено на облегчение торговли.

- Новый метод определения содержания пирофеофитина меди в оливковое масло жмыха. Предложено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Тайваня для борьбы с мошенничеством, а именно с использованием пирофеофитина меди для оливковое масло из жмыха.

- Регулярное использование простой, быстрый» колориметрический метод (Folin-Ciocalteu, выраженный в гидрокситирозоле) для количественного определения содержания фенольных соединений в оливковом масле. Предложено экспертами МОК и полезно для заявлений о пищевой ценности на этикетках.

- Сочетание трех методов анализа в одном, а именно для получения метиловых эфиров, определения жирных кислот и определения трансжирных кислот. Предложено рабочей группой по методам МОК в качестве упрощения методов стандарта МОК.

- Новое или измененное определение оливковое масло".; удаление обыкновенное оливковое масло» категории; классификация масел с кислотностью >2.0% как лампанте оливковое масло"; удаление слов чистый» и свет"; и замена термина хорошо сбалансированный» горький и острый». Предложено турецкой делегацией, чтобы не вводить потребителей в заблуждение путем более точного определения и описания оливкового масла. Упрощение категорий и использование более описательных терминов улучшит международную торговлю и понимание потребителями продукта».

Полный список предложений размещен на сайте МОК. МОК заявил, что они будут расширены в проектах технических предложений по мере их поступления авторами в исполнительный секретариат.