Веганская диета с низким содержанием жиров может снизить уровень холестерина ЛПНП больше, чем диета, обогащенная оливковым маслом

Новое исследование показывает, что соблюдение веганской диеты с низким содержанием жиров без оливковое масло первого отжима может снизить уровень холестерина ЛПНП у лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистые заболевания больше, чем веганская диета с добавлением оливкового масла первого отжима.

Пересечение исследовании,, опубликованные в Журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA), обнаружили, что люди потеряли больше веса и продемонстрировали более низкий уровень холестерина ЛПНП после соблюдения диеты с низким содержанием жиров, чем диеты, обогащенной оливковым маслом. Однако некоторые видные исследователи раскритиковали дизайн исследования.

В мире сердечно-сосудистых заболеваний существуют некоторые разногласия и дебаты по поводу влияния растительных масел, в том числе оливкового масла первого отжима, на факторы риска», — сказала Андреа Кренек, исследователь из Университета Флориды и соавтор исследования.

средиземноморская диета обычно включают в себя много оливкового масла первого отжима, в то время как обезжиренные растительные диеты часто рекомендуют избегать его», — добавила она. Однако известно, что обе диеты снижают риск сердечных заболеваний».

Насколько нам известно, это еще не изучалось в рамках веганской диеты, состоящей из цельных продуктов и растений, поэтому мы стремились разработать исследование для изучения этого исследовательского вопроса», — объяснил Кренек. Ранее не было большого количества доказательств, направленных на оценку того, действительно ли оливковое масло первого холодного отжима снижает риск по сравнению с остальной частью растительного сырья».

В исследовании приняли участие 40 человек, которые находились в группе риска по атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеваниям. Они придерживались двух веганских диет, каждая в течение четырех недель с недельным периодом вымывания.

В одной диете участники использовали четыре столовые ложки Калифорнийское оливковое ранчо оливковое масло первого отжима каждый день. Им было приказано употреблять оливковое масло в сыром виде; в противном случае не было дано никаких указаний о том, когда и как его употреблять. В другой диете участникам было предложено употреблять как можно меньше оливкового масла, менее одной столовой ложки в день.

Обе диеты включали цельные фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена, исключая продукты животного происхождения.

Между двумя фазами диеты у участников был недельный период «отмывания», во время которого им было разрешено вернуться к своим обычным привычкам питания. Этот перерыв является обычной исследовательской практикой, позволяющей гарантировать, что первая диета не повлияет на результаты второй.

Исследователи собрали данные о метаболизме участников, клиническом состоянии здоровья, поведении и диете в начале и в конце каждого периода диеты. Когда участники соблюдали каждую диету, исследователи измеряли, как каждая из них повлияла на них лично.

Предыдущие исследования показали, что обработка оливкового масла, от рафинированного до первого отжима и до экстра-класса, может влиять на липидные и воспалительные маркеры, поэтому мы предлагаем оливковое масло первого отжима, которое также потребляется в средиземноморской диете», — сказал Кренек.

Ученые обнаружили, что обе диеты полезны для здоровья. Диеты с высоким и низким содержанием оливкового масла первого холодного отжима снижают факторы риска сердечных заболеваний, включая уровень холестерина ЛПНП, по сравнению с типичными диетами, включающими продукты животного происхождения», — сказал Кренек.

Холестерин ЛПНП часто называют «плохой холестерин», потому что он откладывает бляшки в артериях, которые могут накапливаться и увеличивать риск сердечных заболеваний.

Тем не менее, Кренек сказал, что между этими двумя диетами существуют значительные различия, особенно в ключевых маркерах риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Диета с низким содержанием оливкового масла первого отжима привела к более высокому снижению уровня холестерина ЛПНП и липидов по сравнению с диетой с высоким содержанием оливкового масла первого отжима», — сказал Кренек. При оценке по порядку диеты у тех, кто начал с оливкового масла первого отжима с высоким содержанием, а затем перешел на оливковое масло первого отжима с низким содержанием, наблюдалось снижение уровня ЛПНП».

Напротив, у тех, кто начал с оливкового масла первого холодного отжима, а затем добавлял оливковое масло первого холодного отжима в течение следующих четырех недель, от низкого к высокому, наблюдалось увеличение уровня ЛПНП», — добавила она. Это дало некоторую интересную информацию, которая поможет определить вопросы будущих исследований».

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В целом, обе диеты снизили несколько важных показателей здоровья, связанных со здоровьем сердца и воспалением.

У участников исследования наблюдалось снижение массы тела на обеих фазах диеты, причем большая потеря веса наблюдалась во время диеты с низким содержанием жиров.

Исследователи говорят, что потеря веса предполагает, что даже в рамках веганской диеты, состоящей из цельных продуктов и растений, количество добавленных жиров, включая оливковое масло первого отжима, может влиять на общий энергетический баланс и последующие показатели здоровья.

Исследователи наблюдали увеличение потребления пищевых волокон на обеих фазах диеты, что, по их словам, помогло снизить уровень холестерина ЛПНП.

Они добавили, что переход на ненасыщенные жиры из цельных продуктов и снижение содержания насыщенных жиров, вероятно, способствовали положительным результатам для здоровья.

По словам Кренека, наиболее интересные результаты исследования включают в себя то, что как с низким, так и с высоким содержанием оливкового масла первого холодного отжима в составе цельных продуктов питания, веганская диета на растительной основе способствует снижению риска сердечных заболеваний по сравнению со стандартными всеядными моделями, хотя более низкое потребление может привести к более сильному снижению уровня липидов по сравнению с относительно большим потреблением».

Добавление оливкового масла первого холодного отжима после употребления меньших количеств может препятствовать снижению риска», — добавила она.

Однако Мэри Флинн, основательница Инициативы по здоровью оливкового масла в больнице Мириам при Университете Брауна, раскритиковала цели и методологию исследования.

Оливковое масло первого холодного отжима обычно не снижает уровень холестерина ЛПНП, и это известно уже давно. Оливковое масло первого холодного отжима повышает уровень ЛПВП и улучшает функцию ЛПВП», — сказала она. Полиненасыщенные жиры снижают уровень ЛПНП больше, чем мононенасыщенные жиры, но они также окисляют ЛПНП, а окисленный ЛПНП способствует атеросклерозу».

Флинн добавил, что основной продукт оливкового масла первого отжима польза для здоровья относительно сердечно-сосудистых заболеваний исходят из его фенолы, а не жир.

Она указала на результаты 2023 обзора(ов) для которого она была ведущим автором. Исследование показало, что Оливковое масло первого холодного отжима может снизить уровень холестерина ЛПНП при исходных значениях, превышающих 120 миллиграммов на децилитр, и повысить уровень холестерина ЛПВП с линейным увеличением при более высоком общем содержании фенола» по сравнению с другими диетическими жирами или диетами с низким содержанием жиров.

Диеты, включающие ежедневное оливковое масло первого отжима, эффективны для снижения веса и долгосрочного контроля веса», — пишут исследователи. Кроме того, было доказано, что оливковое масло первого холодного отжима с общим содержанием фенолов не менее 150 миллиграммов на килограмм снижает окисление ЛПНП».

В то время как диета, включающая растительное масло семян, может снизить уровень ЛПНП больше, чем оливковое масло первого холодного отжима, диета, включающая ежедневное оливковое масло первого отжима, будет производить более здоровые ЛПНП, поскольку частицы будут крупнее и с меньшей вероятностью окислятся», — добавили они.

Флинн сказал, что одним из ограничений исследования, опубликованного в JAHA, было отсутствие подробной информации об используемом оливковом масле. Исследователи не опубликовали количество фенолов, которое, по словам Флинна, имеет важное значение для любого исследования, изучающего взаимосвязь между оливковым маслом первого отжима и последствиями для здоровья.

Флинн также раскритиковал оценку исследователей относительно потребления калорий и питательных веществ. По ее словам, воспоминания о диете — не лучший способ оценить калории, поскольку известно, что воспоминания людей о том, что и сколько они съели за последние 24 часа, ошибочны.

Наконец, она добавила, что вес до и после обеих серий испытаний в перекрестном исследовании не был зафиксирован, что затрудняет сравнение результатов двух диет для каждой группы.

Я не считаю это исследование полезным», — сказала она. Это не добавляет к литературе ни в одном направлении».

Существует недостаток знаний об оливковом масле первого отжима, что обусловлено политикой здравоохранения в этой стране», — добавил Флинн, отметив, что Американская кардиологическая ассоциация уже давно выступает за диету с низким содержанием жиров. независимо от типа жира потребляется.

Оливковое масло первого холодного отжима – это совсем другая еда. Это сок оливы», — сказала она. Это единственная пища, которая имеет такую ​​пользу для здоровья. Не существует ни лекарств, ни продуктов питания, которые могли бы конкурировать с оливковым маслом первого отжима».

Со своей стороны, Кренек предостерегает от чрезмерного упрощения результатов исследования.

Всегда важно учитывать общий контекст диеты, предпочтения и уровень риска на практике, поскольку большинство людей не сравнивают оливковое масло первого отжима с источниками цельных пищевых жиров, такими как авокадо, орехи, семена и оливки», — сказал Кренек.

Влияние на факторы риска зависело от того, что сравнивалось», — добавила она, имея в виду, как диеты сравнивались с обычными пищевыми привычками участников.

Исследователи заявили, что это исследование подчеркивает важность сосредоточения внимания на типах пищевых жиров и выборе продуктов питания, а не только на количестве жиров, углеводов и белков.

Они предупредили о некоторых ограничениях исследования, в том числе относительно короткий период исследования, выборка преимущественно из хорошо образованных белых женщин (будущие исследования необходимы в более крупных и разнообразных группах населения) и эффекты переноса, что означает, что состояние здоровья участников в начале второго периода диеты не было то же, что и первый».

Исследователи полагают, что следующие шаги в изучении этой области должны включать расширение исследований на различные группы населения и различные уровни риска сердечно-сосудистых заболеваний.