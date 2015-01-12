Добавьте оливковое масло на кожу

Есть много хорошо известных причин, чтобы включить оливковое масло в свой рацион. От здоровья сердца до профилактики рака этот список продолжает расти по мере того, как все больше польза оливкового масла для здоровья обнаруживаются.

Точно так же, как оливковое масло является здоровой частью вашего рациона, оно также может быть достойным дополнением к вашему ежедневному уходу за кожей.

Ваша кожа играет важную роль в детоксикации организма, поэтому важно, чтобы она была как можно более чистой и здоровой.

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Нанесение оливкового масла на кожу может показаться нелогичным, но его можно использовать в качестве естественного барьера для защиты от грязи и мусора. Умывая лицо и сохраняя его слишком сухим, вы можете способствовать появлению прыщей и нездоровой коже. Легкий слой оливкового масла первого отжима на лице после умывания создает превосходный защитный слой. Обязательно втирайте масло в лицо, пока оно почти полностью не впитается. Помните, что немногого достаточно, поэтому вам не нужно использовать много вашего любимого EVOO, чтобы пожинать плоды.

Оливковое масло также содержит антиоксиданты и сквален, который является одним из наиболее распространенных липидов, вырабатываемых клетками кожи человека (даже Wrangler). кладет это в джинсы). Витамины А и Е в оливковом масле делают его основным антивозрастным соединением. Ежедневный режим может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин, одновременно питая и увлажняя вашу кожу (это, безусловно, работает на Софи Лорен).

Нанесите оливковое масло на чистую кожу после использования тонера. Тоники позволяют вашей коже вернуться к правильному уровню pH. Ваше лицо должно быть слегка влажным при нанесении EVOO, чтобы увлажняющие свойства лучше впитывались вашей кожей. Не забудьте сочетать использование оливкового масла в качестве увлажняющего крема с солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.