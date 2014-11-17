Исследователь поделится подробностями «захватывающего открытия»

21 ноября Гэри Бошам, директор и президент Центра химических ощущений Монелла в Филадельфии, прибудет в Испанию, чтобы обсудить свое известное открытие молекулы олеокантала, ключевого компонента, ответственного за некоторые из провозглашенных польза для здоровья от оливкового масла первого холодного отжима.



Подобно нестероидному противовоспалительному средству (НПВП), известному как ибупрофен, олеокантал обладает теми же противовоспалительными свойствами, но без побочных эффектов лекарства, широко используемого в фармации. Олеокантал объяснит человек, случайно обнаруживший его более десяти лет назад.

Доктор Гэри Бошан

Несколько исследований после открытия Бошана показали, что олеокантал может помочь удалить белки, которые являются основным компонентом (известным как бета-амилоид) амилоидных бляшек у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Длительное потребление небольших количеств олеокантала из оливкового масла может быть частично ответственно за низкую заболеваемость сердечными заболеваниями и болезнью Альцгеймера, связанной с Средиземноморская диета.

На самом деле Бошам обнаружил олеокантал во время эксперимента по улучшению вкуса ибупрофена.

Изучая молекулярную гастрономию с командой ученых, специалистов по продуктам питания и шеф-поваров, Бошам проводил дегустацию оливкового масла, когда заметил некоторое сходство между вкусом определенного оливкового масла и ибупрофена.

По приглашению Олеокантального общества Андалусии, QVExtra International и Испанской ассоциации муниципалитетов по производству оливкового масла, Бошам выступит с докладом под названием "Олеокантал: захватывающее открытие» на Совете Кордовы, чтобы объяснить процесс, который привел его к открытию молекулы в оливковом масле, которая может помочь улучшить жизнь многих людей.