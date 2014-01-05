Berkeley Olive Grove EVOO обладает мощным потенциалом

Недавние исследования показывают, что одно калифорнийское оливковое масло первого холодного отжима может быть одним из самых полезных в мире.

д-р Прокопиос Магиатис и д-р Элени Меллиу из Афинского университета, тестировали EVOO с использованием метода 1H-ЯМР (ядерно-магнитного резонанса) для определения количества олеокантала и олеацеина в EVOO со всего мира. На сегодняшний день протестированы сотни сортов оливкового масла.



Эти усилия являются частью более широкого проекта по выявлению конкретных сортов оливковых деревьев, методов управления рощами, сроков сбора урожая и типов мельниц, которые производят самое полезное оливковое масло.

До сих пор было обнаружено, что сорта оливок Koroneiki и Trouba из определенных регионов и конкретных оливковых заводов в Греции содержат самые высокие и наиболее стабильные уровни олеокантала и олеацеина.

Теперь, используя новое расширенное тестирование 1H-ЯМР, необычно были обнаружены высокие уровни олеуропеинового агликона в образцах оливкового масла первого холодного отжима сорта Mission из Беркли Олив Гроув в Северной Калифорнии.

Всегда в курсе последних достижений науки, Беркли Олив Гроув владелец Оливия Ньюсом-Гриеко познакомилась с Меллиу на семинаре в Калифорнийском университете в Дэвисе. Ньюсом-Гриеко сказала, что сразу поняла ценность нового метода и представила образцы для тестирования.

По иронии судьбы, в разгар экономического хаоса два греческих ученых смогли разработать тест, который подтвердил бы высокое качество EVOO, производимого прямо здесь, в Калифорнии. Я так счастлив, что встретился (Магиатис и Меллиу)», — сказал Ньюсом-Гриеко.

Самая высокая зарегистрированная концентрация агликона олеуропеина (342 мг/кг) была обнаружена в образце оливковой рощи Беркли, полученном из зеленых оливок в условиях интенсивного орошения и измельчения при низкой температуре. Концентрация показала самое высокое значение среди более чем 400 образцов, проанализированных Афинским университетом с 2010 года», — сказал Магиатис.

Недавно было обнаружено, что соединение олеуропеина агликона эффективно для профилактика болезни Альцгеймера.

Химический анализ Mission EVOO Олеокантал: 88 мг/кг

Олеацеин: 90 мг/кг

Олеуропеин агликон (альдегидная форма): 342 мг/кг

Лигстрозид агликон (альдегидная форма): 170 мг/кг

Происхождение Миссионерский сорт окутан тайной; предполагалось, что он прибыл в Северную Америку испанскими францисканскими миссионерами. Однако анализ ДНК не показал никакого отношения к испанским оливковым деревьям, но было обнаружено, что они имеют некоторые общие характеристики с сортом Picholine Marocaine, произрастающим в Марокко.

Миссия — единственный сорт оливок, признанный Международным советом по оливкам как произрастающий в Северной Америке.

Berkeley Olive Grove празднует свое 100-летиеth год истории выращивания оливок. Органическое и устойчивое управление рощами в сочетании с активными исследованиями в области измельчения оливок и их тщательной обработкой дали результаты. Продюсер заработал потрясающую три золотые медали на Международном конкурсе оливкового масла в Нью-Йорке.

Я считаю, что это может стать определяющим моментом для индустрии оливкового масла в Калифорнии — столь же важным, как когда калифорнийские вина победили французские вина на двойной слепой дегустации вин в Париже в 1976 году», — сказал Дарро Грико, узнав о положительных результатах своего EVOO. .

Самые полезные оливковые масла первого холодного отжима могут быть не теми, которые люди выбирают по вкусу. Древние греки настаивали на прессовании незрелых оливок, всегда смешивали оливковое масло с вином или уксусом. Высокие уровни олеокантала и олеацеина обычно обнаруживаются в EVOO раннего урожая, которые имеют более горький вкус и оставляют острое ощущение в горле. Даже по сей день бальзамический уксус и EVOO встречаются бок о бок.

Свежесть и вкус сами по себе не могут точно определить здоровье EVOO. Многим сортам оливок, независимо от их свежести и вкуса, не хватает обязательно высокого уровня ключевых фенольных соединений.

Некоторые EVOO раннего урожая с высоким содержанием полезных для здоровья соединений также получили награды за органолептические показатели. Таким образом, можно производить превосходные на вкус, хорошо сбалансированные EVOO с высоким уровнем полезности.

Новые результаты испытаний могут ознаменовать начало новой эры для EVOO, когда древняя мудрость сочетается с современными испытаниями и органолептическим анализом для разработки конкретных стандартов и новых требований к маркировке для продуктов питания. укрепление здоровья» EVOO в Калифорнии и за рубежом.