Оливковое масло, возможно, сыграло решающую роль на чемпионате по кроссу первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) 2024 года в Вероне, штат Висконсин.

Двукратный участник Олимпийских игр и тренер Университета имени Бригама Янга (BYU) Эдвард Айстоун вместе со своими коллегами наносил оливковое масло на руки, спины и ноги своих спортсменов после того, как они снимали предгоночную разминочную одежду и готовились к забегу.

Тонкий слой оливкового масла обеспечивает некоторую изоляцию от потери тепла от теплой кожи в холодный воздух. - Эдвард Айстоун, тренер по кроссу, Университет имени Бригама Янга

Айстоун считает, что оливковое масло может иметь значение, когда температура во время гонки колеблется выше нуля. Его убеждения оправдались, когда мужские и женские команды BYU по кроссу были коронованные чемпионы.

Хотя для тренера использование оливкового масла таким способом не является чем-то новым, он отметил, что приберегает его для особых случаев. «Мы разливаем оливковое масло только перед большими гонками в конце года», — рассказал он. Olive Oil Times.

В Штатах крупные гонки обычно совпадают с поздней осенью, когда условия становятся более экстремальными. И мои ребята обычно хорошо бегают в конце сезона», — сказал Айстоун.

Тренер считает, что оливковое масло может повысить работоспособность спортсменов в различных условиях. «Я делал это только перед гонками по пересеченной местности, но нет никаких причин, по которым это не сработает для гонки на 5 км [пять километров] или 10 км [десять километров]», — сказал Айстон.

«Если оливковое масло будет храниться дольше 30 минут, я опасаюсь, что оно постепенно остынет до температуры наружного воздуха», — добавил он. В таких случаях я бы, наверное, выбрал более традиционные варианты, такие как колготки, рукава или удлиненные рубашки. И, конечно, в экстремальных условиях надевайте несколько слоев одежды».

Связь оливкового дерева со спортом имеет давнюю традицию, восходящую к Олимпийские игры в Древней Греции.

«Перед спортивными тренировками спортсмены смазывали свои тела оливковым маслом, чтобы подготовить кожу», — рассказала Анна Густафссон, финский археолог и писательница из Афин. Olive Oil Times в интервью в августе 2024 года. Они также очищали себя после потоотделения, натирая кожу смесью оливкового масла и песка, а затем соскребая грязь».

В наше время, спортсмены, участвующие в ежегодный Kirkpinar На турнире по борьбе на оливковом масле тратится около двух тонн оливкового масла.

Бойцы ритуально покрывают себя и своих противников оливковым маслом, что делает захваты друг друга очень сложными, заставляя их хватать карманы противника. Борцы также утверждают, что оливковое масло уменьшает боль от травм и помогает ранам быстрее заживать.

«Использование оливкового масла — это очень старая традиция», — сказал Айстоун. Впервые я использовал его, когда в конце 1970-х годов был школьным бегуном».

«Я думаю, что могу проследить эту связь либо от моего отца, который использовал ее в Университете Айдахо, когда бегал по пересеченной местности в 1940-х годах, либо от моего школьного тренера, который использовал ее с нашей командой», — добавил он. Поскольку он был из Канады, он кое-что знал о холодных условиях».

В наше время в качестве защитного слоя на кожу наносят различные смазывающие жиры.

«Я думаю, что пловцы, пересекающие Ла-Манш, пробовали похожие методы, покрывая себя вазелином или салом», — сказал Айстоун.

Известно, что лыжники в очень холодных условиях также используют вазелин на открытых участках кожи. Оливковое масло — это просто более жидкая версия техники с вазелином», — добавил он.

«На этой фотографии с зимних национальных соревнований 1993 года я бегу слева, с замерзшими усами, но с легким блеском от оливкового масла на ногах и лице. Температура была 7 ºF (-14 ºC)», — сказал Айстоун.

Оливковое масло содержит многочисленные компоненты, включая антиоксиданты и витамины, которые идеально подходит для ухода за кожей. Благодаря его полифенолы, оливковое масло также может помочь коже оправиться от ущерба.

Тем не менее, тренер признал, что точный механизм, посредством которого оливковое масло приносит пользу бегунам Университета имени Бригама Янга, остается неясным.

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«Один из моих спортсменов — специалист по машиностроению, и его профессор, услышав о том, что мы используем оливковое масло, предположил, что оно, вероятно, имеет ограниченную пользу из-за принципов теплопередачи», — сказал Айстоун.

«Тонкий слой оливкового масла обеспечивает некоторую изоляцию от потери тепла от теплой кожи в холодный воздух», — добавил он. Благодаря вязкости оливкового масла между кожей и маслом может оставаться тонкий слой воздуха».

Айстоун объяснил, что тренерский состав слегка подогревает оливковое масло с помощью обогревателей, «При первом нанесении создается ощущение уюта, похожее на ощущение одеяла», — сказал он.

«В конечном итоге я считаю, что оливковое масло помогает преодолеть разрыв между снятием верхней разогревающей одежды и теплом, которое тело вырабатывает во время гонки», — добавил Айстоун. И вместо того, чтобы снимать рукава или надевать дополнительную рубашку во время забега, вы уже свободны от этих слоев и можете сосредоточиться на беге».

Айстоун, который уже давно использует оливковое масло во время гонок, рассказал о том, как оно помогло ему в самых суровых условиях, с которыми он столкнулся. «Я использовал оливковое масло при температурах от 30 до 5 ºF (-15 ºC)», — сказал он.