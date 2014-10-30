Кукурузное масло снижает уровень холестерина: мы все можем идти домой

Пора все собирать и закругляться.

У оливкового масла нет будущего. Все эти годы напряженной работы сводились к следующему: кукурузное масло снижает уровень холестерина больше, чем оливковое масло.

Я знаю, о чем ты думаешь. Как насчет всех тех исследования на протяжении многих лет что оливковое масло может помочь предотвратить сердечные заболевания, диабет и даже рак? А доктор Оз?

Плевать на все это. Мазола снижает уровень холестерина. Что мы можем сделать? Пора перевернуть страницу и, наконец, заняться гольфом.

Позвольте мне объяснить, что заставило меня видеть вещи с такой ясностью.

Я признаю, что питаю слабость к Мазоле с начала 1970-х годов, когда меня в юном возрасте учили, что кукуруза — это кукуруза» на языке индейцев (я знаю, но мы называли коренных американцев индейцы тогда).

За восемь лет мы узнали о Вкус кукурузы» от красивой актрисы по имени Теная Торрес, чьи люди называли это кукурузой. перед Америкой законопроект Америка." Маргарин Mazola был сделан из этого добра. Это сладкое, перемолотое кукурузное совершенство.

В течение восьми лет мы наблюдали за ней во время рекламных пауз M * A * S * H Все в семье, и мы проявили свою любовь, купив достаточно маргарина, чтобы к 4 году продажи агроконгломерата Best Foods достигли 1980 миллиардов долларов.

Теперь нас просят снова проявить нашу любовь — на этот раз к нашим детям, нашим семьям и самим себе.

Здесь, в стране с крупнейшей экономикой мира, мы недавно были завалены новой рекламой Mazola, которая призывает нас позаботься о тех, кого любишь». И на данный момент он был показан национальной аудитории 5,475 раз. Он снова и снова выходит в эфир.

В рекламе объясняется, что некоторые варианты, такие как выбор пончика или яблока, просты и очевидны. Другие требуют более тщательного рассмотрения, например, выбор между кукурузным маслом и оливковым маслом.

Какую информацию мы должны учитывать при принятии решения? Это написано мелким шрифтом:

Кукурузное масло имеет в четыре раза больше растительных стеролов, блокирующих холестерин, чем в оливковом масле», а кукурузное масло может помогают снизить уровень холестерина в два раза больше (для взрослых с высоким уровнем холестерина при ежедневном употреблении в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина)».

Как обычно, все не так просто.

Во-первых, снижение уровня холестерина ЛПНП не обязательно снижает риск сердечных заболеваний», — объясняет он. Olive Oil Times редактор отдела здравоохранения Елена Паравантес. Оливковое масло снижает уровень ЛПНП, но также снижает окисление ЛПНП, что гораздо важнее».

Во-вторых, благодаря антиоксидантам оливковое масло имеет множество преимуществ, которые выходят далеко за рамки снижения уровня холестерина — такие преимущества, как профилактика рака, снижение артериального давления, уменьшение окисления и воспаления — кукурузное масло не имеет этих эффектов».

Доктор Мэри Флинн, адъюнкт-профессор клинической медицины в Университете Брауна и автор Растительная диета с оливковым маслом, также назвал фокус на уровне ЛПНП ошибочным. Вы должны знать, является ли ЛПНП здоровым или нет. Если человек регулярно соблюдает диету, содержащую полиненасыщенные жиры (типичная американская диета с высоким содержанием растительных масел), у него будет окисленный ЛПНП».

Кукурузное масло снизит ЛПНП, но оливковое масло, состоящее в основном из мононенасыщенных жиров, не будет окислять ЛПНП», — сказал Флинн. Потребляя EVOO, вы еще больше уменьшите окисление».

Исследования показали, что чрезмерный уровень жирных кислот омега-6 по сравнению с жирными кислотами омега-3 может увеличить вероятность ряда заболеваний. Кукурузное масло имеет соотношение омега-6 и омега-3 49:1. Считается, что оптимальное соотношение составляет 4 к 1 или ниже.

Использование оливкового масла, возможно, означает несколько более высокий уровень ЛПНП», — заключает доктор Флинн. но это будет ЛПНП, который не будет способствовать атеросклерозу, и у вас будет более высокий уровень ЛПВП, который также защищает от развития атеросклероза».

Но Мазола знает, что мы реагируем только на простые звуковые фрагменты, и красота подачи заключается в ее простоте: кукурузное масло снижает уровень холестерина. Позаботьтесь о тех, кого вы любите.

Какой был лозунг этого большого кампания оливкового масла несколько лет назад? О, да, добавить немного жизни». Я слышал, что это произвело глубокое впечатление на 14 человек, которые его видели.

Таким образом, в то время как Соединенное Королевство обеспечивает соблюдение своих новый запрет на батончики с оливковым маслом, а магнаты на Тайване шлепают этикетки оливкового масла на биодизеле, пока калифорнийские производители проталкивают законы позволять белую ложь о дате сбора урожая, и консенсус строится в направлении глобальное осуждение судка с оливковым маслом, есть телевизионный ролик о кукурузном масле, озаглавленный просто, Опции."

Если бы у оливкового масла была своя кампания.