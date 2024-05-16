Новая Исследование Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что ежедневное употребление половины столовой ложки оливкового масла связано с более низким риском смерти от деменции.

Исследователи изучили данные, собранные у 92,383 28 взрослых в США, участвовавших в исследовании здоровья медсестер и последующем исследовании медицинских работников за - лет.

Они обнаружили, что ежедневное употребление не менее семи граммов оливкового масла было связано с на 28 процентов меньшим риском смерти, связанной с деменцией, по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял оливковое масло.

Связь между потреблением оливкового масла и Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, давно установлена. Однако это вызывает все больший интерес у исследователей, поскольку распространенность деменции продолжает расти.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что в 55 году во всем мире деменцией страдали более 2023 миллионов человек. В отдельном исследовании, опубликованном в The Lancet, прогнозируется, что уровень деменции составит triple by 2050.

По словам Скотта Смолла, директора Исследовательского центра болезни Альцгеймера Колумбийского университета, на последних стадиях деменция поражает самые глубокие части мозга, что может нарушать функции организма, включая частоту сердечных сокращений и дыхание.

Хотя инфекции дыхательных путей или мочевыводящих путей являются частой причиной смерти пациентов с поздней стадией деменции, те, кто получает помощь самого высокого качества, по сути, умирают от накопленной гибели клеток головного мозга.

В исследовании также изучалась связь между общим потреблением оливкового масла и качеством диеты, включая соблюдение Средиземноморская диета и Индекс альтернативного здорового питания.

Исследователи обнаружили, что участники, которые потребляли больше всего оливкового масла, имели меньший риск смерти от деменции, независимо от того, придерживались ли они той или иной диеты. Это подчеркивает потенциально особую роль оливкового масла», — пишут исследователи.

Тем не менее, группа с высокими показателями Альтернативного индекса здорового питания и высоким потреблением оливкового масла продемонстрировала самый низкий риск смертности от деменции, что позволяет предположить, что сочетание более высокого качества диеты с более высоким потреблением оливкового масла может принести большую пользу», — добавили они.

В исследовании также изучалось влияние замена других пищевых жиров с оливковым маслом.

Исследователи обнаружили, что замена пяти граммов майонеза эквивалентным количеством оливкового масла была связана со снижением риска смерти от деменции на 14 процентов. Между тем, замена пяти граммов маргарина оливковым маслом была связана с уменьшением риска на восемь процентов.

Статистически значимой разницы при замене сливочного или других растительных масел оливковым не наблюдалось.

Эти результаты предоставляют доказательства в поддержку диетических рекомендаций, пропагандирующих использование оливкового масла и других растительных масел в качестве потенциальной стратегии поддержания общего состояния здоровья и предотвращения деменции», — пишут исследователи.

Однако они признали, что на момент исследования майонез и маргарин содержали высокие уровни гидрогенизированных трансжиров, которые тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и деменцией. В 2020 году органы здравоохранения США запретили производителям добавлять в продукты питания частично гидрогенизированные масла.

Анн-Жюли Тессье, ведущий автор исследования и научный сотрудник в области питания Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чан, рассказала: Olive Oil Times Исследователи полагают, что антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, могут играть роль в связи между его потреблением и снижением риска смерти, связанной с деменцией.

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Мы думаем, что некоторые соединения с антиоксидантной активностью в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое воздействие на мозг», — сказала она. Также возможно, что оливковое масло оказывает косвенное влияние на здоровье мозга, улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы, хотя мы учли такие факторы в наших моделях, и ассоциации остались».

В состав исследуемой популяции вошли 60,582 31,801 женщины из исследования здоровья медсестер и 56 - мужчина из исследования медицинских работников со средним возрастом - лет, у которых на исходном уровне не было сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Потребление оливкового масла оценивалось каждые четыре года с использованием опросника частоты приема пищи.

Это включало в себя задание участникам ряда вопросов о том, как часто они употребляют оливковое масло, используется ли оно для заправки салатов, приготовления пищи или добавляется в другие продукты», — сказал Тессье.

Однако у нас не было данных, позволяющих дифференцировать тип используемого масла», — добавила она. Таким образом, мы наблюдали связь независимо от типа используемого оливкового масла, от того, было оно первого отжима или нет, и от того, использовалось ли оно для приготовления пищи, в заправках для салатов или добавлялось в другие продукты».

Одной из главных сильных сторон исследования стал анализ нескольких подгрупп, включая людей с генотипом аполипопротеина ε4 (APOE ε4). Люди с однородными аллелями APOE ε4 в пять-девять раз чаще умирают от деменции.

Исследовательский анализ подгрупп показал связь между более высоким потреблением оливкового масла и более низким риском смертности от деменции в большинстве подгрупп», — пишут исследователи. Никаких статистически значимых ассоциаций не было обнаружено у участников с семейным анамнезом деменции, одиноких, принимающих поливитамины и носителей не-APOE ε4».

Хотя к другим сильным сторонам исследования относятся длительный период наблюдения, большой размер выборки и большое количество случаев смерти от деменции, исследователи признали его ограничения.

Наше исследование не может установить причинно-следственную связь с оливковым маслом, поскольку оно не является интервенционным исследованием», — сказал Тессье.

Исследователи также написали, что исследуемая популяция не была репрезентативной для широкой общественности в Соединенных Штатах, поскольку она в основном состояла из медицинских работников, подавляющее большинство из которых были пожилыми и белыми.

Тессье сказал, что будущие исследования должны предоставить участникам оливковое масло, чтобы оценить его влияние на когнитивные функции и посмотреть, можно ли наблюдать прямой эффект.

Однако важно отметить, что для большинства типов деменции начало постепенное, а прогрессирование заболевания медленное», — заключила она. Из-за этого нам приходится долго ждать, пока эти случаи произойдут. Деменцию и смертность от деменции вряд ли можно изучать иначе, как путем наблюдения».