Раннее вмешательство с помощью EVOO демонстрирует перспективность в снижении симптомов синдрома Дауна

Оливковое масло первого отжима может сыграть ключевую роль в борьбе с когнитивной дегенерацией у людей с синдромом Дауна.

Новая исследовании, Исследования, проведенные с использованием мышиной модели синдрома Дауна, показали, что оливковое масло первого отжима может значительно улучшить память и когнитивные способности.

Оливковое масло первого отжима может изменить работу мозга " «воспалительный профиль» в положительном ключе, замедляя нейродегенеративный процесс не только при болезни Альцгеймера, но и при других заболеваниях, таких как синдром Дауна. - Доменико Пратико, основатель Центра Альцгеймера

«Исторически оливковое масло в первую очередь ассоциировалось с пользой для сердечно-сосудистой системы», — рассказал Доменико Пратико, профессор нейронаук в Университете Темпл в Филадельфии и основатель Центра по изучению болезни Альцгеймера в Темпле. Olive Oil Times.

«Долгое время мозг не считался субъектом, на который влияет потребление оливкового масла первого отжима. В действительности все больше исследований показывают, что положительное воздействие оливкового масла первого отжима распространяется и на здоровье мозга», — пояснил Пратико.

В своем последнем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer's Disease, исследовательская группа Пратико объяснила, что у людей с синдромом Дауна часто развиваются когнитивные нарушения и патологии, подобные болезни Альцгеймера, уже в возрасте 40 лет, что намного раньше, чем у населения в целом.

«Благодаря достижениям фармакологии и новым хирургическим методам продолжительность жизни людей с синдромом Дауна значительно увеличилась и часто превышает 50 лет», — сказал Пратико.

У 60–70 процентов таких людей когнитивные проблемы начинают развиваться гораздо раньше, чем у людей без синдрома Дауна. Это не совсем так Болезнь Альцгеймера, но это чрезвычайно похожие состояния», — сказал Пратико.

«Учитывая растущее количество доказательств роли оливкового масла первого отжима, наше исследование было направлено на изучение того, может ли раннее вмешательство с использованием оливкового масла первого отжима оказать положительное влияние на эту группу населения», — пояснил он.

Чтобы проверить эффективность оливкового масла первого отжима, команда использовала модель синдрома Дауна на животных, давая мышам диету, обогащенную оливковым маслом первого отжима, в течение пяти месяцев.

Исследователи выбрали моносортовое оливковое масло первого отжима сорта Coratina, произведенное в Апулии (Италия), из-за его значительного фенольного профиля.

По окончании лечения были проведены когнитивные тесты для оценки способностей животных к обучению и памяти.

«Тесты на проверку памяти у животных, такие как водный лабиринт Морриса, позволяют нам измерить, насколько быстро мыши учатся находить скрытую платформу», — сказал Пратико.

«Мы заметили, что мыши, получавшие оливковое масло первого отжима, гораздо быстрее обучались и вспоминали по сравнению с мышами, не получавшими такое масло», — добавил он.

Еще одним интересным аспектом исследования стало влияние оливкового масла первого отжима на синапсы — связи между нервными клетками, отвечающие за передачу информации в мозге.

Эксперименты показали, что у мышей, получавших оливковое масло первого отжима, наблюдалось улучшение синаптической функции, что было измерено с помощью электрофизиологических методов.

Синапсы функционировали более эффективно, что говорит о том, что оливковое масло первого отжима оказывает защитное действие на нейронные связи», — сказал Пратико.

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Более того, оливковое масло первого отжима значительно снижает уровень нейровоспаления — процесса, тесно связанного со снижением когнитивных функций и нейродегенерацией.

«Мы обнаружили, что оливковое масло первого отжима может модулировать активность микроглии — клеток, которые, помимо прочего, выполняют функцию мусорщиков в мозге», — сказал Пратико.

«Эти клетки в условиях хронического стресса могут в конечном итоге повредить мозг, вместо того чтобы помочь ему», — добавил он. Благодаря оливковому маслу первого отжима микроглия остается в более сбалансированном состоянии и может продолжать выполнять свою полезную функцию».

Важнейшим аспектом исследования стал углубленный анализ маркеров воспаления в мозге мышей, получавших оливковое масло первого отжима.

В частности, было показано, что оливковое масло первого отжима оказывает существенное влияние на различные цитокины — белки, которые регулируют воспалительную реакцию иммунной системы.

Среди проанализированных маркеров интерлейкины играют решающую роль в модуляции воспаления мозга — явления, тесно связанного со снижением когнитивных функций и нейродегенерацией.

Команда Пратико наблюдала значительное снижение уровня таких молекул, как интерлейкин-12 и CD40, которые, как известно, способствуют активации микроглии.

Подавление CD40 особенно актуально, поскольку этот белок часто участвует в активации микроглии и в выработке других провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-12», — сказал Пратико. Снижение активности этих молекул помогает смягчить один из факторов, ускоряющих снижение когнитивных функций».

В то же время наблюдалось увеличение уровня антагониста рецептора интерлейкина 1 (ИЛ-1ра) и интерлейкина 5, оба из которых связаны с нейропротекторным действием.

«ИЛ-1ра действует как тормоз воспаления, вызванного интерлейкином-1, одним из самых мощных цитокинов, способствующих воспалительным реакциям», — пояснил Пратико.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что оливковое масло первого отжима уменьшает воспаление мозга и действует избирательно, способствуя экспрессии молекул, защищающих нервные клетки.

Наше исследование показывает, что оливковое масло первого отжима может изменить работу мозга. "«Профиля воспаления» оказывают положительное влияние, замедляя нейродегенеративный процесс не только при болезни Альцгеймера, но и при других заболеваниях, таких как синдром Дауна», — отметил Пратико.

По словам ученых, результаты этого исследования открывают двери новым терапевтическим подходам к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Оливковое масло первого отжима с его биоактивными компонентами, в том числе олеокантал, олеацеин и олеуропеин, может стать естественным оружием в борьбе со снижением когнитивных способностей.

В условиях, когда население стареет, а деменция становится становится все более распространеннымоткрытие новых профилактических инструментов имеет решающее значение. «Мы только в начале этого исследования», — сказал Пратико.

«Но если мы сможем продемонстрировать, что что-то столь простое, как оливковое масло первого отжима, может иметь значение, то мы найдем доступный способ улучшить качество жизни для многих», — заключил он.