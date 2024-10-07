Экстракт оливкового масла первого отжима превосходит ибупрофен по противовоспалительным свойствам

Группа исследователей из Университета Терамо и Университета Ла Сапиенца в Риме разработала новый метод устойчивой добычи олеокантал и олеацеин из оливковое масло первого отжима, получая высококонцентрированный раствор.

Эти экстракты могут оказывать противовоспалительное действие, более эффективное, чем известные в настоящее время препараты, такие как ибупрофен.

Олеокантал, олеацеин и новые молекулы продемонстрировали значительно более высокую активность, чем ибупрофен, в качестве ингибиторов циклооксигеназы. - Лучиана Моска, исследователь биохимии, Университет Ла Сапиенца

Более того, хотя извлечение фенола обычно обходится дорого, новые экстракты можно производить с гораздо меньшими затратами.

Одной из причин, по которой извлечение фенола является столь дорогостоящим, являются необходимые химикаты. Новый процесс устраняет необходимость в этих химикатах, полностью полагаясь на воду в качестве растворителя.

Кроме того, этот процесс на водной основе не производит химических отходов и не влияет на пищевые свойства обработанного оливкового масла.

«Мы разработали экологически чистую и биосовместимую методологию на водной основе», — сказал Антонио Франчиозо, соавтор исследования. исследовании, и научный сотрудник кафедры биологических наук и технологий для продовольствия, сельского хозяйства и окружающей среды Университета Терамо.

Олеокантал и олеацеин — это натуральные съедобные продукты, образующиеся при производстве оливкового масла. Они получены из растительных предшественников, лигстрозида и олеуропеин, "Добавил он. Они особенно известны своим противовоспалительным и антиоксидантным действием».

Исследователи разработали метод синтеза двух производных олеокантала и олеацеина — тиокантала и тиокантола.

Они также исследовали, как олеокантал, олеацин и их новые производные могут ингибировать активность циклооксигеназы. Ингибиторы циклооксигеназы, такие как ибупрофен, обычно используются для уменьшения воспаления.

«Мы подтвердили имеющиеся данные, используя ибупрофен в качестве золотого стандарта в наших тестах», — сказала Лучиана Моска, соавтор исследования и научный сотрудник кафедры биохимических наук Университета Ла Сапиенца.

«Олеокантал, олеацеин и новые молекулы продемонстрировали значительно более высокую активность, чем ибупрофен, в качестве ингибиторов циклооксигеназы», ​​— добавила она.

Новые молекулы отличаются от олеокантала и олеацеина процессом, известным как сульфирование, что потенциально делает их гораздо более эффективными для медицинского применения.

Олеокантал и олеацин, хотя и хорошо изучены, показали большую активность в пробирке и в клеточных системах», — сказал Моска. Однако они сталкиваются с существенной фармакокинетической проблемой: это нестабильные молекулы».

При попадании в организм олеокантала и олеацеина они быстро разрушаются, поскольку организм распознает эти соединения как потенциально вредные и задействует различные биологические системы, включая ферменты, для их расщепления.

«Чрезвычайная реактивность этих молекул обусловлена ​​их химической структурой. Используя эту реакцию сульфирования, мы можем сделать их гораздо менее реактивными», — сказал Моска. Вот почему мы считаем, что в естественных условиях, эти молекулы могут демонстрировать большую фармакологическую активность».

Однако это еще требует научного подтверждения», — добавила она. У нас есть первые доказательства, и мы продолжаем проводить испытания. В следующей главе будет больше информации».

Хотя в оливковом масле первого отжима присутствуют десятки фенолов, не все оливковое масло первого отжима содержит одинаковое количество и пропорцию этих соединений. Интересно, что эти различия влияют на процесс производства новых экстрактов.

Важно выбирать сорта, которые производят оливковое масло, особенно богатое этими двумя веществами. полифенолы«Поскольку не все сорта способны давать большое количество олеокантала и олеацеина в масле», — сказал Роберто Маттиоли, соавтор исследования и научный сотрудник кафедры биохимических наук Университета Ла Сапиенца.

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По этой причине исследователи сосредоточили свое первоначальное исследование на Коратина, сорт оливкового масла из Апулии, из которого производят оливковое масло первого отжима, в котором 70–80 процентов фенолов составляют олеокантал и олеацеин.

«Даже при использовании таких богатых сортов традиционные методы экстракции основаны на длительных процессах с использованием органических растворителей, которые впоследствии необходимо удалять, что создает риски как для окружающей среды, так и для рабочих», — сказал Маттиоли.

Маттиоли и его коллеги заявили, что разработали метод, использующий биосовместимые молекулы вместо органических растворителей для получения высококонцентрированных экстрактов, достигающих примерно 50 миллиграммов полифенолов на миллилитр.

Эти молекулы можно безопасно принимать внутрь, потенциально вводить непосредственно животным или использовать в пробирке на тканях или клетках в культуре, поскольку они полностью биосовместимы», — сказал он. При таких высоких концентрациях вещества можно соответствующим образом разводить в различных питательных средах и вводить напрямую, без дополнительных стадий очистки или испарения растворителя».

«В настоящее время пять миллиграммов олеокантала могут стоить 250 евро, что делает его нерентабельным для крупномасштабного производства», — добавил Франсиозо.

По мнению исследователей, новый процесс может переломить ситуацию.

«Начиная с особенно богатых масел, мы используем чрезвычайно экономичный метод… для концентрации полифенолов в 100 раз в биологическом и липидном растворителе», — сказал Родольфо Федерико, соавтор исследования и соучредитель стартапа Active-Italia.

«Впервые у нас есть сырье, которое можно использовать в качестве средств, способствующих укреплению здоровья. До сих пор не существовало добавок, содержащих олеокантал и олеацеин», — добавил он, только их предшественники».

Он полагает, что экстракты этих двух молекул будут иметь далеко идущие преимущества, выходящие за рамки доказанных противовоспалительных свойств, связанных с их способностью ингибировать циклооксигеназу.

в естественных условиях «Данные клинических исследований с участием пациентов показывают, что оливковое масло с высоким содержанием олеокантала и олеацеина подавляет синтез провоспалительных цитокинов», — сказал он. Механизм действия может быть гораздо шире, потенциально затрагивая несколько патологий. Это действительно весьма увлекательно».