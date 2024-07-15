Соблюдение MedDiet связано с более низким риском смертности среди людей, переживших рак

Недавно опубликовано исследованиям обнаружил, что тесно придерживаясь Средиземноморская диета может значительно снизить уровень смертности как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний среди выживших после рака.

Исследование показало, что более строгое соблюдение средиземноморской диеты было связано с 30-процентным снижением риска смерти от любой причины и почти 60-процентным снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди выживших после рака.

Влияние соблюдения средиземноморской диеты существенно. Это оценивалось независимо от терапии, которую каждый пациент получал по поводу своей опухоли», — сказала Мариалаура Боначчо, научный сотрудник Лаборатории молекулярной и пищевой эпидемиологии Средиземноморского неврологического института Neuromed в Италии и соавтор исследования.

Мы видим все больше и больше людей с диагнозом рак. Это может быть связано с улучшением диагностических инструментов, но это также говорит нам о том, что все больше и больше людей должны будут ассоциировать здоровое питание со своим лечением. - Мариалаура Боначчо, Средиземноморский неврологический институт Neuromed

В исследовательском письме, написанном группой итальянских ученых и опубликованном в журнале JACC CardiOncology, также изучаются общие факторы риска между сердечно-сосудистые заболевания и рак.

У многих людей, у которых развиваются опухоли, также развиваются сердечно-сосудистые заболевания», — сказал Боначчо. Olive Oil Times. Хорошо документированные данные свидетельствуют о наличии общих факторов риска для этих двух состояний».

Оба состояния имеют общие метаболические факторы риска, такие как воспаление и окислительный стресс. Средиземноморская диета, богатая противовоспалительными и антиоксидантными продуктами, направлена ​​на устранение этих общих путей.

В исследовании использовались данные широкого Исследование Моли-сани, который отслеживал около 25,000 - взрослых из Молизе регион Италии на протяжении более десяти лет.

Это новое исследование было сосредоточено на 802 участниках в возрасте около 60 лет, у которых на момент начала исследования был рак. За их диетическими привычками и состоянием здоровья следили в течение 13 лет.

У всех людей, которых мы включили, была опухоль на момент, когда они присоединились к исследованию Моли-сани, независимо от типа опухоли», — сказал Боначчо. В то время как более ранние исследования были сосредоточены на влиянии диеты на определенные типы опухолей, наше исследование имело то преимущество, что распространило результаты на всех, выживших после рака».

Участники были классифицированы на основе их приверженности средиземноморской диете, измеренной с использованием полуколичественного опросника частоты приема пищи, и получили оценку MedDiet.

В соответствии с предыдущими литературными данными мы обнаружили, что наиболее значительные преимущества наблюдались у тех, кто строго придерживался средиземноморской диеты», — сказал Боначчо. Периодическое соблюдение режима лечения не принесло измеримых преимуществ».

Согласно исследованию, пациенты с более высокой приверженностью средиземноморской диете, как правило, имели более высокий социально-экономический статус и с большей вероятностью были физически активными. Их уровень смертности от всех причин был на 32 процента ниже, чем у других пациентов, обследованных исследователями.

За 12.7 лет наблюдения было зарегистрировано в общей сложности 248 смертей от всех причин, в том числе 59 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и 140 случаев смерти от рака.

Исследователи признали некоторые ограничения исследования, поскольку это наблюдательное исследование, а это означает, что причинно-следственная связь не может быть выведена напрямую. Они также отметили, что данные о потреблении пищи могут быть искажены.

Это была небольшая группа определенного возраста, и это не позволило нам получить конкретные данные о типах рака или различных воздействиях в разном возрасте», — сказал Боначчо.

По словам Боначчо, одним из основных моментов исследования является то, что оно касается именно населения Средиземноморья.

Многие исследования, проведенные в других странах, оценивают влияние средиземноморской диеты, но очень интересно измерить их в средиземноморском контексте», — сказала она.

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У населения Средиземноморья есть культура, в которой продукты сочетаются определенным образом», — добавил Боначчо. В Италии мы никогда не говорим только о макаронах или бобовых, поскольку они всегда сочетаются. Способ приготовления пищи повышает ее питательные свойства».

Кроме того, строгое соблюдение средиземноморской диеты также означает отказ от большинства продуктов питания. ультрапереработанные продукты.

Потратить время на приготовление еды, переработку свежих продуктов дома, использование качественных продуктов, таких как оливковое масло, — всего этого не получится, если искать готовые к употреблению продукты», — пояснил Боначчо.

Итальянский ученый отметил, что средиземноморская диета может сыграть более важную роль в будущем питания.

Мы видим все больше и больше людей с диагнозом рак», — сказал Боначчо. Это может быть связано с улучшением диагностических инструментов, но это также говорит нам о том, что все больше и больше людей должны будут ассоциировать здоровое питание со своим лечением».

Хотя необходимы дополнительные исследования, Боначчо также подчеркнул, что в настоящее время проводятся важные исследования, подчеркивая роль средиземноморской диеты и оливкового масла в здоровье больных раком.

Когда мы видим, что средиземноморская диета может снизить на 60 процентов смертельные случаи инсульта у этих пациентов, и это всего лишь пример, взятый из нашего исследования, это говорит нам о том, что это может стать хорошей отправной точкой для тех, кто имеет дело с этими заболеваниями». — заключил Боначчо.