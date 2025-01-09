MedDiet названа лучшей в мире восьмой год подряд

US News & World Report назвал Средиземноморская диета лучшее за восьмой год.

Издание попросило группу из 69 врачей, дипломированных диетологов, эпидемиологов питания, шеф-поваров и исследователей в области снижения веса проанализировать 38 популярных планов питания в 21 категории.

При рассмотрении "В категории «Лучшая общая диета» эксперты сравнили питательную полноценность диет, риски и преимущества для здоровья, долгосрочную устойчивость и эффективность, основанную на фактических данных.

Средиземноморская диета получила оценку 4.8 из 5, опередив DASH, флекситарианскую и Диеты MIND для лучшей общей диеты.

Эксперты также определили средиземноморскую диету как лучшую программу питания при артрите, диабете, дивертикулите, жировой дистрофии печени, здоровье кишечника, здоровом питании, высоком уровне холестерина, воспалениях, психическом здоровье и преддиабете.

Кроме того, они обнаружили схему питания, которая также предусматривает регулярная физическая активность, достаточный отдых, социализация и обильное питье воды, чтобы было легче всего соблюдать.

«Средиземноморская диета фокусируется на качестве и образе жизни, а не на каком-то одном питательном веществе или группе продуктов», — пишут старший редактор отдела здравоохранения Шэнли Чан и помощник главного редактора Элейн Хинзи.

Традиционная диета многих регионов выращивания оливок предполагает употребление фруктов, овощей, цельнозерновых злаков и оливковое масло первого отжима при каждом приеме пищи с ежедневной порцией орехов, оливок, семян и нежирные молочные продукты и еженедельные порции бобовых, рыбы и морепродуктов.

(Фото: Фонд средиземноморской диеты)

Вместо того чтобы запрещать употребление определенных продуктов, средиземноморская диета рекомендует употреблять одну-две порции красного, белого и обработанного мяса в неделю и менее двух порций сладостей.

Многочисленные исследования показали, что эта модель питания снижает риск возникновения некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабета 2 типа, одновременно способствуя долголетию и улучшению качества жизни», — пишут Чан и Хинцет.

Действительно, соблюдение средиземноморской диеты связано с благоприятными результатами для здоровья, включая более низкий уровень риск слабоумия, уменьшен риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижение заболеваемости раком.

Многие из этих улучшенных результатов связаны с антиоксидантными свойствами полифенолы содержится во многих оливковых маслах первого отжима и овощах, а также в оливковом масле мононенасыщенные жиры и жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и морепродуктах.

Ряд недавних исследований также связывают соблюдение средиземноморской диеты с более низким риском мерцательная аритмия, положительный гигиена полости рта результаты и облегчение Симптомы ПТСР.

Кроме того, было обнаружено, что средиземноморская диета с низким содержанием углеводов помогает пациентам с диабетом достижение ремиссии, в то время как средиземноморская диета и физические упражнения были связаны с улучшение здоровья кишечника в пожилых людях.

US News & World Report также определил диету MIND как лучшую для здоровья мозга, а диету DASH как самую полезную для сердца. Обе диеты включают оливковое масло в качестве основного жира и находятся под сильным влиянием средиземноморской диеты, которая заняла второе место в обеих категориях.

Средиземноморская диета также заняла второе место по показателям высокого кровяного давления (после DASH), менопаузы (после менопаузы), растительной диеты (после флекситарианства) и потери веса (после WeightWatchers).