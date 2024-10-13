Соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким риском мерцательной аритмии

В недавнем докладе исследовании, В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine, рассматриваются современные данные о влиянии диетических вмешательств, отдельных питательных веществ и других компонентов рациона на это состояние.

Наиболее распространенная сердечная аритмия, мерцательная аритмия, характеризуется быстрым и нерегулярным биением предсердных камер сердца. Это состояние может способствовать или быть предшественником широкого спектра осложнений, от боли в груди и обмороков до сердечной недостаточности и инсульта.

Несмотря на достижения в области медицинских процедур и фармацевтических методов лечения, заболеваемость мерцательной аритмией растет во всем мире, особенно в так называемых развитых странах.

Например, крупное когортное исследование оценило ежегодный рост заболеваемости в Соединенных Штатах на три процента в период с 2006 по 2018 год. Это привело к возрождению интереса к управлению образом жизни, важным аспектом которого является диета.

Исследователи из кардиологического отделения больницы Baylor Scott & White Health Hospital в Техасе использовали метод нарративного синтеза для изучения влияния диетических вмешательств на фибрилляцию предсердий и оценки роли отдельных компонентов этих вмешательств.

Исследование показало, что две модели питания, которые чаще всего ассоциируются со снижением заболеваемости и улучшением результатов, — это Средиземном и диеты DASH.

Хотя последнее было связано с улучшением сердечно-сосудистых исходов и снижением смертности, исследователи обнаружили, что при учете других факторов образа жизни не было выявлено никакого очевидного влияния на конкретную заболеваемость, рецидивы или прогрессирование мерцательной аритмии.

С другой стороны, средиземноморская диета служила надежная профилактическая стратегия против развития мерцательной аритмии».

Изучая потенциальные механизмы этого эффекта, исследователи выдвинули несколько возможных факторов.

Первое — это высокий процент фруктов, овощей и оливковое масло первого отжима. Все три группы продуктов содержат антиоксиданты и полифенолы, которые обладают доказанным противовоспалительным и кардиопротекторным действием.

олеуропеинНапример, он продемонстрировал способность значительно снижать артериальное давление, что соответствует традиционному использованию листьев оливы при лечении гипертонии.

Исследования, обсуждаемые в статье, также подтверждают антитромботические и антиаритмические свойства олеокантал и гидрокситирозол, соединения, которые встречаются почти исключительно в оливковом масле первого отжима.

Было показано, что эти соединения улучшают функцию эндотелия и уменьшают агрегацию тромбоцитов, тем самым снижая риск таких событий, как инсульт, у пациентов с мерцательной аритмией.

Важность соединений на основе оливок была дополнительно подтверждена вторичным анализом, проведенным в 2014 году. ПРЕДИМЕД испытание, которые выявили значительную защиту от мерцательной аритмии при соблюдении средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла первого отжима.

Исследователи сослались на этот анализ, который показал снижение относительного риска мерцательной аритмии на 38 процентов по сравнению с другими диетами.

Хотя рассмотренные данные убедительно подтверждают роль антиоксидантов и полифенолов, особенно в отношении прямой связи со снижением частоты возникновения мерцательной аритмии, исследователи подчеркивают, что рассматриваемые механизмы остаются относительно неизученными.

Таким образом, они приходят к выводу, что, хотя каждый компонент требует дальнейшего обширного исследования, диетические вмешательства, такие как средиземноморская диета, следует рассматривать в комплексе в контексте профилактики заболеваний.

Этот вывод основан на растущем количестве доказательств, показывающих, что средиземноморская диета связана со значительным снижением сердечно-сосудистых заболеваний и сахарный диабет, улучшен артериальное давление, резистентность к инсулину, липидный профиль и триглицериды, и значительно снижение ожирения ставки.