Посетители недавней торговой ярмарки в Цюрихе, которые оценили 140 образцов, предпочтительные EVOO со сладким вкусом над теми, которые были горькими. Недавнее исследование показало, что какой бы профиль вкуса оливкового масла ни предпочитали люди в стране сливочного масла, даже соблюдение традиционной средиземноморской диеты с учетом культурных особенностей может продлить их жизнь.



Команда Средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми, сложными углеводами, оливковым маслом, рыбой и вином, но с низким содержанием молочных продуктов и мяса, связана с долголетием и низким уровнем заболеваемости раком и сердечными заболеваниями. Защитный эффект, более выраженный в средиземноморских странах, побудил исследователей в Швейцарии определить, насколько эффективно соблюдение средиземноморской диеты для швейцарского населения, находящегося под влиянием его немецкой, итальянской и французской культур.

В исследовании приняли участие 17,861 1 участник двух крупных исследований, проведенных в Швейцарии: Национальной исследовательской программы 30А и Швейцарского мониторинга тенденций и детерминант сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи выбрали культурно разнообразное население из трех различных языковых регионов Швейцарии, для которых в течение более - лет было доступно наблюдение за смертностью через национальный медицинский и статистический регистр.

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Команда исследовании, связанное соблюдение средиземноморской диеты со смертью от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин, однако диета имела одно явное отличие. В отличие от традиционной средиземноморской диеты с низким содержанием молока, молоко и молочные продукты являются неотъемлемой частью швейцарской диеты и практически ежедневно потребляются участниками выборки.

Потребление пищи было проанализировано с использованием упрощенного метода 24-часового отзыва, при котором участники давали утвердительные или отрицательные ответы на потребление 11 различных групп продуктов: салаты, фрукты, овощи, молочные продукты, злаки, мясо, рыба, тип масла, алкоголь, яйца. и шоколад. Исследователи оценили приверженность средиземноморской диете с помощью 9-балльной шкалы, где минимальная приверженность равнялась 0, а максимальная приверженность - 9 баллам.

Частота группового приема пищи 8,665 мужчинами и 9,196 женщинами, средний возраст которых на момент исследования составлял 45 лет, была почти одинаковой, но имела два заметных отличия. Женщины ели фрукты чаще, чем мужчины, а мужчины чаще, чем женщины, употребляли алкоголь.

Статистический анализ показал, что потребление фруктов снижает риск смерти от сердечных заболеваний и рака у обоих полов, хотя более высокое потребление мононенасыщенных и риск смерти от сердечных заболеваний наблюдалось только у мужчин. С другой стороны, употребление алкоголя снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, но увеличивает риск смерти от рака.

Однако самым интересным результатом стала связь между потреблением молочных продуктов и более низким риском смертности от всех причин, рака и сердечных заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Эти результаты противоречат общепринятому мнению о том, что молочные продукты увеличивают потребление насыщенных жиров и тем самым повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Возможное объяснение, которое исследователи предлагают неожиданной полезной ассоциации, наблюдаемой в этом исследовании, может заключаться в том, что швейцарские молочные продукты из чисто травяные альпийские коровы» имеют высокое содержание жирных кислот n-3 и более низкое содержание насыщенных жиров, чем молочные продукты из других стран. Авторы также цитируют другую литературу, в которой обнаружен защитный эффект потребления молочных продуктов в отношении заболеваемости сердечными заболеваниями и раком.

Несмотря на то, что у исследования был один главный недостаток — грубый однодневный метод, используемый для оценки потребления пищи, исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты, учитывающей культурные различия, полезно для здоровья и снижает риск смертности от рака и сердечных заболеваний.