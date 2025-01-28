Экстракт сточных вод завода приносит многообещающую пользу для здоровья

Исследователи из университетов Болоньи, Палермо и Бари изучали эффективность пищевой добавки, полученной из сточных вод оливковых заводов, на сердечно-сосудистые заболевания.

Добавка, продаваемая под торговым названием Momast Plus 30 Bio (MP30B), обогащена гидрокситирозол, один из основных компонентов оливкового масла полифенолы, используя запатентованную технологию извлечения соединения из сточных вод оливкового завода.

Компания Bioenutra, производящая MP30B, не участвовала в исследовании,.

Предыдущие исследования показали, что добавка оказывает противовоспалительное действие и удаляет реактивный кислород, что смягчает сердечные инфекции у в естественных условиях исследования.

In бывших естественных условиях Исследования также показали, что MP30B снижает жесткость грудной артерии, что, как считается, предшествует повышению артериального давления.

Исследование также показало, что MP30B не оказал существенного влияния на способность сердца эффективно перекачивать кровь и не повлиял на функцию и здоровье кровеносных сосудов, известные как сердечные и сосудистые параметры, в бывших естественных условиях исследования.

«На основании этих результатов мы считаем MP30B перспективным экстрактом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а его особые антибактериальные свойства предполагают его полезность в профилактике сердечных инфекций», — пишут исследователи.

Наряду с многообещающими результатами исследования в отношении здоровья, исследователи заявили, что нахождение новых применений для побочных продуктов производства оливкового масла помогает повысить устойчивость производственного процесса и заменяет затраты для мукомолов дополнительным источником дохода.

По оценкам, в Средиземноморском бассейне ежегодно образуется около 30 миллионов кубометров сточных вод оливковых заводов. Из-за высокого содержания фенольных соединений эти сточные воды необходимо очищать перед утилизацией.

«Сточные воды оливковых заводов представляют собой серьезную проблему в плане утилизации отходов, поскольку отсутствие традиционной очистки может компенсировать их высокую токсичность», — пишут исследователи. Однако фенольные соединения в сточных водах представляют возможность "«перерабатывать» эти отходы для получения продукции с высокой добавленной стоимостью».

Исследование, проведенное на морских свинках, показало, что Momast Plus 30 Bio подавляет способность ферментов синтезировать оксид азота — свободный радикал, избыточное производство которого может способствовать воспалению и окислительному стрессу.

«Наши результаты показывают, что MP30B также может влиять на воспалительные процессы, поражающие сердечно-сосудистую систему, противодействуя пагубным эффектам, вызванным неконтролируемым биосинтезом оксида азота», — пишут исследователи.

Они также обнаружили гидрокситирозол антибактериальные свойства в MP30B, особенно против инфекционного эндокардита, бактериальной или грибковой инфекции сердца с относительно высоким уровнем внутрибольничной смертности.

«Стрептококки являются одними из наиболее частых причин инфекционного эндокардита», — пишут исследователи. MP30B действует на все протестированные типы стрептококков».

Сравнение результатов MP30B с результатами, полученными при использовании референтного антибиотика левофлоксацина на Streptococcus pyogenes ATCC or FL, отмечено, что MP30B более эффективен как бактерицидный и как бактериостатический агент Стрептококки FL; в отличие от того, что наблюдалось для левофлоксацина, действие которого более значимо в отношении бактерий ATCC», - добавили они.

Исследователи пришли к выводу, что обогащенная гидрокситирозолом пищевая добавка продемонстрировала потенциал в качестве пищевой добавки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, и предложили провести дальнейшие исследования, чтобы изучить ее влияние на рак молочной железы.

Исследования кардиотоксических эффектов противоопухолевой терапии демонстрируют защитное действие гидрокситирозола «При кардиотоксичности рака молочной железы расширяются возможности применения MP30B», — написали они.