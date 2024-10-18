Небольшое исследование предполагает наличие антивозрастного потенциала полифенолов для кожи

Недавние исследования подтвердили, что фенолы, обнаруженные в оливковое масло первого отжима может иметь значительный потенциал в смягчении последствий старения кожи.

В соответствии с статье опубликовано в научном журнале Medicina, два биоактивных полифенолы, олеацеин и олеокантал, как было показано, уменьшают некоторые из наиболее заметных признаков старения у пожилых людей.

Хотя оливковое масло первого отжима содержит десятки фенолов, исследователи сосредоточились на этих двух соединениях из-за их многообещающего воздействия на здоровье кожи, особенно при лечении немеланомных видов рака кожи и содействии заживление ран.

Кроме того, эти два фенола известны своими мощное противовоспалительное средство свойства, что подтверждается растущим числом исследований.

Исследование применяло оба соединения в растворе для ухода за кожей на 55 женщинах и 15 мужчинах в течение одного месяца. Участники были разделены на подгруппы в зависимости от возраста и морфотипа кожи.

В рандомизированных, односторонних слепых исследованиях, являющихся распространенным методом клинических испытаний, только исследователи знают, какое лечение назначается участникам.

В начале исследования были собраны подробные данные об участниках, включая их возраст, вес, рост, фототип кожи, историю болезни, прием лекарств, а также привычки курения и употребления алкоголя.

Участникам было поручено наносить однопроцентную сыворотку, содержащую олеокантал и олеацеин, дважды в день в течение 30 дней. Данные о состоянии кожи собирались в начале исследования, через 15 дней и в конце месяца.

Исследователи использовали систему анализа кожи VISIA, широко используемую платформу для оценки лечения кожи, чтобы оценить улучшение старения кожи. Эта система собирает такую ​​информацию, как общая площадь морщин и интенсивность морщин.

Глубокие и поверхностные морщины оценивались в начале, середине и конце исследования.

Результаты показали, что у всех участников количество морщин сократилось в среднем на 23 процента.

Кумулятивный эффект сыворотки наблюдался как у мужчин, так и у женщин, при этом исследователи отметили, что эффективность лечения увеличивалась на протяжении всего исследования.

По мнению авторов исследования, эффективность двух соединений согласуется с более широкими исследованиями пользы полифенолов для здоровья кожи, включая их способность проникать через эпидермальные барьеры и взаимодействовать с клеточными рецепторами».

«Было обнаружено, что полифенолы улучшают структурную организацию дермы, что имеет решающее значение для ее барьерной функции, а также увеличивают толщину дермы и уровень увлажненности, что необходимо для поддержания здоровой, хорошо функционирующей кожи», — добавили исследователи.

Однако у мужчин и женщин результаты были разными.

В частности, у молодых мужчин в возрасте от 20 до 44 лет количество морщин сократилось на 52 процента, а у мужчин старшего возраста — на 47 процентов.

У женщин в возрасте от 45 до 79 лет количество морщин сократилось на 34 процента, а у более молодых женщин — на 26 процентов.

«Наше исследование показывает, что олеокантал и олеацеин значительно сокращают количество морщин как у мужчин, так и у женщин, особенно в возрасте от 45 до 79 лет», — пишут авторы.

Они также отметили некоторые ограничения, включая короткую продолжительность исследования, отсутствие долгосрочного наблюдения и отсутствие контрольной группы плацебо.

«Данные, собранные в трех различных временных интервалах, показывают последовательную тенденцию к сокращению морщин. Однако общие результаты подтверждают использование полифенолов, полученных из оливкового масла первого отжима, в антивозрастных формулах по уходу за кожей», — написали они, указывая на необходимость более обширных и подробных исследований.

Оливковое масло было используется для ухода за кожей на протяжении тысяч лет. Сегодня все больше научных исследований подтверждают важность использования высококачественного оливкового масла в уходе за кожей.

В этом исследовании изучается использование оливкового масла первого отжима в специализированных средствах по уходу за кожей и долгосрочные антивозрастные эффекты диеты, богатой оливковым маслом первого отжима, например Средиземноморская диета.