Роберт Ф. Кеннеди-младший, потомок одной из самых известных политических семей в Соединенных Штатах, был назначен избранным президентом Дональдом Дж. Трампом на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб.

В случае утверждения кандидатуры Кеннеди сенатом, возглавляемым республиканцами, он получит широкие полномочия в отношении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое регулирует около 80 процентов поставок продовольствия в стране.

Хотя Кеннеди широко известен своими антипрививочными взглядами, он также является видным и ярым критиком растительных масел, выведя на первый план давно назревающую дискуссию об их влиянии на здоровье.

В августе интервью с Fox News, Кеннеди назвал растительные масла «один из самых вредных ингредиентов», содержащихся в пище, и сказал, что они «Одна из худших вещей, которые вы можете съесть», поскольку они связаны с воспаление во всем организме».

Вместо этого Кеннеди рекомендует заменить растительные масла говяжьим жиром, полученным из жировой ткани коровьих органов. Поиск в исторических публичных заявлениях Кеннеди и аккаунтах в социальных сетях не обнаружил упоминаний об оливковом масле.

Исследователи, в том числе научные члены Американской кардиологической ассоциации, уже давно утверждают, что растительные масла, в основном получаемые из семян, особенно рапса, подсолнечника и сои, являются более здоровой альтернативой животным жирам благодаря содержанию в них ненасыщенных жиров.

«Все данные единогласно говорят о том, что сливочное масло и сало вредны для нашего сердца», — сказал Кристофер Гарднер, профессор медицины в Стэнфордском университете. Исследования показывают, что замена насыщенных жиров ненасыщенными снижает риск сердечных заболеваний».

Хотя Кеннеди является одним из самых ярых критиков растительных масел, в социальных сетях набирает силу движение сторонников идеи отказа от использования растительных масел.

Критики масла из семян приводят два основных аргумента. Первый заключается в том, что масла из семян часто загрязнены гексаном, химическим растворителем, используемым в большинстве коммерческих производств масла из семян.

Известно, что гексан токсичен для человека в газообразной форме, но используется в жидком виде при производстве растительного масла. Гексан испаряется во время термической обработки, которой подвергаются растительные масла при очистке.

Однако FDA не регулирует и не отслеживает остатки гексана в растительных маслах, поэтому неясно, остаются ли следовые количества гексана в имеющихся в продаже растительных маслах.

Наиболее распространенным аргументом против масел из семян является высокое содержание в них полиненасыщенных жирных кислот омега-6, особенно линолевой кислоты, по сравнению с оливковым маслом и жирами животного происхождения.

Содержание линолевой кислоты составляет около 55 процентов в соевом масле, почти 70 процентов в подсолнечном масле (менее пяти процентов в высокоолеиновом подсолнечном масле) и более 20 процентов в рапсовом масле. Напротив, оливковое масло содержит от 2.5 до 21 процента линолевой кислоты, тогда как говядина содержит около одного процента линолевой кислоты.

Критики масла семян утверждают, что жирные кислоты омега-6 преобразуются в организме в арахидоновые кислоты, способствующие воспалению. Действительно, арахидоновая кислота широко признана как строительный блок для соединений, вызывающих воспаление, но также было показано, что она подавляет провоспалительные соединения.

В соответствии с Метаанализ 2017 г. Из 30 опубликованных рандомизированных контрольных исследований с участием 1,377 субъектов линолевая кислота оказала минимальное влияние на концентрацию воспалительных маркеров в крови. Исследователи объяснили это тем, что только 0.2 процента линолевой кислоты преобразуется в арахидоновую кислоту.

Хотя общепризнанно, что для выживания людям необходимы пищевые источники жирных кислот омега-3 и омега-6, критики растительных масел утверждают, что современный западный рацион питания включает слишком много жирных кислот омега-6 и слишком мало жирных кислот омега-3.

Действительно, рекомендуемое соотношение омега-6 к омега-3 составляет четыре к одному. Однако некоторые исследователи оценивают, что эти пропорции варьируются от десяти к одному до тридцати к одному в США.

Критики растительного масла также часто подчеркивают взаимосвязь между потреблением растительного масла в США и ростом ожирения. сердечно-сосудистые заболевания и диабет как свидетельство их негативного воздействия на здоровье.

Однако корреляция не то же самое, что причинно-следственная связь. Вместо этого некоторые эксперты утверждают, что рост потребления растительного масла напрямую связан с резким ростом ультра-обработанные продукты, в состав которых входят растительные масла, и которые широко рассматриваются как вызывающие вышеупомянутые хронические заболевания.

Гарднер также утверждал, что ультраобработанные продукты вредны для здоровья, прежде всего из-за других ингредиентов, включая кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, добавленный сахар и натрий. «Сложно возлагать вину на растительные масла, когда в этих продуктах содержится так много других веществ», — сказал он.

Кеннеди также решительно выступает против ультраобработанных продуктов и говорит, что запретит их использование в школьных обедах. Однако у FDA нет формального определения ультраобработанных продуктов, что затруднит реализацию любого запрета.