Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире.

ССЗ охватывают целый ряд заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. Наиболее распространенными среди них являются ишемическая болезнь сердца, ревмокардит и цереброваскулярные заболевания.

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк недавно сообщил, что около 695,000 32 американцев ежегодно умирают от болезней сердца, что составляет каждый пятый случай смерти в стране. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются причиной - процентов всех смертей.

В то время как сердечно-сосудистые заболевания вызываются различными факторами, включая генетику, загрязнение окружающей среды и образ жизни, они вызывают сердечно-сосудистые заболевания, все больше исследований связывают ежедневное потребление оливковое масло первого отжима, категория оливкового масла высочайшего качества, позволяющая значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Доказательства решающего воздействия оливкового масла

Масштабное исследование, проведенное на тысячах людей в Испании в 2010-х годах, продемонстрировало, что соблюдение Средиземноморская диета и ежедневное потребление оливкового масла значительно снижает сердечно-сосудистые события у пациентов из группы риска по сравнению с обычной диетой с низким содержанием жиров.

Исследование PREDIMED (PREvención con Dieta MEDiterránea), опубликованное в журнале New England Journal медицины, заложил основы для дальнейших исследований во всем мире.

Команда Изучение семи стран, проводимый с 1950-х годов в США, Финляндии, Нидерландах, Италии, Греции, Югославии и Японии, также подтвердил Важная роль оливкового масла и средиземноморской диеты в снижении сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом обширном эпидемиологическом исследовании приняли участие 12,000 - мужчин среднего возраста. Оно показало, что ежедневное потребление ненасыщенных жиров, таких как оливковое масло, и соблюдение средиземноморской диеты значительно снижают риск сердечных заболеваний.

Эти исследования подтвердили значительное влияние пищевого поведения на уровень холестерина и другие состояния, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате этих исследований за последние десятилетия сотни научных публикаций исследовали уникальную роль оливкового масла в здоровье человека.

Благотворное воздействие оливкового масла объясняется главным образом высоким содержанием в нем мононенасыщенные жиры, полифенолы Содержится в оливковом масле высшего сорта, оливковом масле первого отжима, еще больше улучшает эти свойства. польза для здоровья.

Роль мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК)

Олеиновая кислота, мононенасыщенная жирная кислота (МНЖК), является важнейшим компонентом оливкового масла, и ей приписывают множество значительных преимуществ для здоровья, связанных с ее потреблением.

Важно отметить, что оливковое масло первого холодного отжима на 60–83 процентов состоит из МНЖК», — сказал Бруно Туттоломондо, профессор внутренней медицины в Университете Палермо и директор отделения внутренней медицины с лечением инсульта в больнице Policlinico в Палермо.

Оставшийся состав включает небольшой процент насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновая кислота и стеариновая кислота», — добавил он. Наряду с полиненасыщенными жирами рассматриваются мононенасыщенные жиры. "хорошие жиры».

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Туттоломондо сказал, что исследования показывают, что высокий процент МНЖК играют решающую роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.

Это связано с тем, что МНЖК влияют на уровень холестерина и ЛПНП, уменьшают окисление ЛПНП и влияют на состав атеросклеротических бляшек, тем самым оказывая кардиозащитную роль», — сказал он.

ЛПНП означает сочетание жира и белка низкой плотности. Это тип холестерина, который может накапливаться в кровотоке и образовывать бляшки в артериях, что приводит к атеросклероз.

МНЖК — не единственные важные компоненты оливкового масла первого отжима, но они наиболее распространены», — сказал Туттоломондо. Уже одно это делает оливковое масло первого холодного отжима одним из "хорошие жиры».

Полифенолы имеют решающее значение для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Полифенолы представляют собой разнообразную группу из сотен веществ, содержащихся во многих продуктах питания.

Оливковое масло первого холодного отжима содержит десятки полифенолов, которые являются редкими и особенно ценными из-за их высокой биодоступности.

Это означает, что после употребления они достигают участков тела, где могут проявить свое действие, включая мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Полифенолы, безусловно, играют роль в здоровье сердечно-сосудистой системы и являются предметом серьезных исследований из-за их кардиозащитного действия», — сказал Туттоломондо.

Одним из наиболее изученных полифенолов в отношении холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний является олеуропеин.

Многие исследователи, в том числе команда [Франческо] Виоли из Университета Ла Сапиенца в Риме, исследование олеуропеина— сказал Туттоломондо. Они обнаружили, что олеуропеин помогает стабилизировать липидные бляшки и уменьшить окисление ЛПНП».

Они также обнаружили, что он модулирует влияние диабета на здоровье сосудов и сердечно-сосудистой системы», — добавил он.

EVOO может улучшить профилактику диабета

По данным Всемирной организации здравоохранения, 422 миллиона человек имеют сахарный диабет глобально. Исследования показали, что оливковое масло первого холодного отжима и соблюдение средиземноморской диеты могут значительно снизить риск развития заболевания.

Диабет связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку он может привести к повышению уровня сахара в крови, что может привести к повреждению кровеносных сосудов, снабжающих сердце. Это повреждение может уменьшить поступление кислорода и питательных веществ в сердце, значительно увеличивая риск сердечных заболеваний.

В течение некоторого времени влияние оливкового масла первого холодного отжима на диабет оценивалось косвенно», — сказал Туттоломондо. В многочисленных исследованиях, в том числе проведенных моей исследовательской группой, мы анализировали приверженность средиземноморской диете, которая считает основным жиром оливковое масло первого отжима. Хорошо известно, что соблюдение средиземноморской диеты приводит к снижению заболеваемости диабетом».

В дальнейшем исследованиям опирался на эти выводы. Теперь мы знаем, что оливковое масло первого холодного отжима и фенолы, такие как олеуропеин, имеют эффекты, аналогичные некоторым соединениям, используемым в терапии диабета, поскольку они повысить чувствительность к инсулину— сказал Туттоломондо.

Теперь у нас есть убедительные доказательства профилактической роли и регулирования уровня гликемии путем ежедневного и регулярного потребления оливкового масла первого холодного отжима, особенно при употреблении в течение многих лет», — добавил он.

Хотя вы не можете ожидать снижения уровня сахара в крови, просто съедая салат с оливковым маслом первого отжима, ежедневное, семейное и традиционное употребление оливкового масла первого отжима доказало свою эффективность в снижении распространенности диабета», - отметил он.

Оливковое масло — более полезный и вкусный жирный выбор

Одним из уникальных качеств оливкового масла первого отжима является его вкус. Помимо обширной пользы для здоровья, он также предлагает изысканный вкус», — сказал Туттоломондо. Ни один другой кулинарный жир не сочетает в себе благоприятные органолептические свойства с полезными питательными веществами так, как оливковое масло первого холодного отжима. Это маленькое чудо, сочетающее в себе здоровье и вкус».

Однако он подчеркнул, что другие жиры также могут принести пользу здоровью человека.

Рассмотрим полиненасыщенные жиры, такие как Омега-3 и Омега-6, которые, как было доказано, играют роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, ни одно из них не сравнится с оливковым маслом первого отжима при ежедневном использовании», — сказал Туттоломондо. Оливковое масло первого холодного отжима является центральным элементом каждого обеда и ужина для тех, кто придерживается средиземноморской диеты».

Когда мы говорим об Омега-3 и Омега-6, мы думаем о жирах голубой рыбы или экстрактах миндаля. Хотя некоторые люди съедают на обед пять миндальных орехов, основывать диету на миндале нецелесообразно», — добавил он.

Полезные жиры, такие как тыквенные семечки или льняное масло, обладают полезными свойствами, но не обладают теми же органолептическими свойствами, что и оливковое масло первого холодного отжима.

Это полезные жиры, но обратите внимание на льняное масло; у него нет вкуса, поэтому он не может мотивировать людей посредством вкуса», — сказал Туттоломондо. На мой взгляд, нужно привлекать людей к профилактике, апеллируя к их чувству вкуса».

Между тем, масло авокадо стало предметом нескольких исследований. С точки зрения вкусовых качеств оно практически безвкусно», — сказал Туттоломондо. Он содержит значительное количество полиненасыщенных жиров, но я не думаю, что проведено достаточно исследований его полифенольного содержания».

Сколько EVOO следует употреблять?

Оливковое масло первого холодного отжима следует употреблять ежедневно, чтобы получить пользу от него для здоровья.

Однако не все оливковые масла первого отжима одинаковы. Хотя олеуропеин и другие полифенолы могут принести значительную пользу здоровью человека, количество и тип фенолов различаются в зависимости от оливкового масла первого отжима.

Содержание полифенолов зависит от таких факторов, как сорт, площадь выращивания, методы обработки и внешняя температура», — сказал Туттоломондо. Существует порог содержания полифенолов, который характеризует высококачественное оливковое масло первого отжима».

Полифенолы являются одним из критериев оценки оливкового масла первого отжима», — добавил он. Чтобы иметь значительный эффект, оно должно содержать не менее 250–350 миллиграммов на килограмм».

Было высказано предположение, что более высокий уровень полифенолов соответствует более сильному кардиозащитному эффекту», — продолжил Туттоломондо. Однако мы всегда должны помнить о ключевой роли, которую играют МНЖК, которые являются основой всех оливковых масел первого отжима».

Хотя чрезмерное потребление оливкового масла может привести к чрезмерному потреблению калорий, исследователи работали над определением рекомендуемых ежедневных доз оливкового масла первого холодного отжима.

Многие исследования показывают, что 20 граммов оливкового масла первого холодного отжима могут оптимизировать пользу средиземноморской диеты», — сказал Туттоломондо. Это соответствует примерно одной-полутора столовым ложкам».

Однако интервенционные исследования показали, что употребление до четырех столовых ложек в день оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему», — добавил он. Учитывая регулирование веса и общее потребление калорий, я бы сказал, что чем больше EVOO мы потребляем, тем лучше».