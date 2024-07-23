Почему оливковое масло первого отжима связано с меньшим риском деменции и улучшением здоровья мозга

Деменция была спутником старости с древних времен, но понимание механизмов, ответственных за это, только сейчас начинает проявляться.

Назван в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера по оценкам, является причиной от 60 до 80 процентов случаев деменции во всем мире и неизбежно приводит к летальному исходу.

Это заболевание, характеризующееся снижением когнитивных функций и потерей памяти, поражает десять процентов людей старше 65 лет и 40 процентов людей старше 80 лет.

Хотя смертность от таких заболеваний, как инсульт и болезни сердца, снижается с 2001 года, стандартизированный по возрасту уровень смертности от деменции за тот же период вырос.

В настоящее время во всем мире зарегистрировано более 55 миллионов случаев болезни Альцгеймера, и ожидается, что эта цифра увеличится. triple by 2050 поскольку население и ожидаемая продолжительность жизни увеличиваются.

Хотя многочисленные экспериментальные методы лечения этого заболевания находятся в стадии разработки, большинство исследований сосредоточено на профилактике.

Многочисленные исследования показали, что употребление оливковое масло первого отжима связано с улучшенная когнитивная функция и снижение риска деменции.

В недавно опубликованном когортном исследовании с участием 92,383 28 взрослых жителей США, наблюдаемых в течение 28 лет, потребление более семи граммов оливкового масла в день было связано с на - процентов меньшим риском смерти от деменции, чем никогда или редко потребляющее оливковое масло.

В отличие от многих предыдущих исследований, эти результаты оказались независимыми от общего качества диеты.

Полифенолы разрушают накопление бляшек и уменьшают воспаление.

Полифенолы представляют собой группу природных соединений, содержащихся в растениях, включая оливки, известных своими антиоксидантными свойствами.

Они имеют различные преимущества для здоровья, включая потенциальную защиту от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Оливковое масло экстра-класса известно своим богатым содержанием полифенолов, которые обеспечивают большую часть его полезных свойств. польза для здоровья и способствует его уникальный вкус и аромат.

Оливковое масло экстра-класса содержит 25 полифенолов, в том числе олеокантал, олеацеин, олеуропеин гидрокситирозол.

Из них олеокантал и олеуропеин наиболее тесно связаны с профилактикой и смягчением нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Текущий исследованиям предполагает, что существует несколько способов, которыми это происходит.

Агликон олеуропеина (соединение олеуропеина) может вызывать аутофагию — естественный процесс, который устраняет скопления белков и поврежденных органелл (компонентов клеток) и останавливает их накопление. Два белка, в частности, связаны с этим типом накопления при формах деменции, таких как болезнь Альцгеймера.

Белок-предшественник бета-амилоида участвует в различных биологических функциях, от образования и восстановления синапсов до гормональной регуляции. Он также образует бета-амилоид, который токсичен для нейронов.

Реклама

Реклама

Бета-амилоид легко накапливается, образуя небольшие кластеры, называемые олигомерами, и в конечном итоге накапливаясь в объемные амилоидные бляшки.

Эти скопления опасны по нескольким причинам. Они могут вызвать воспаление посредством иммунного ответа, а также вызвать выработку аномального тау-белка.

Тау-белок необходим для поддержания правильной структуры нейронов. Однако когда молекулы тау-белка повреждаются, они могут отделяться и образовывать кластеры, известные как нейрофибриллярные клубки. Когда это происходит, следует смерть нейрона, нарушающая передачу сообщений внутри мозга.

У пациентов с болезнью Альцгеймера обнаружен дефицит аутофагии, а также повышенный уровень амилоидных олигомеров, бляшек и нейрофибриллярных клубков.

Таким образом, способность олеуропеина индуцировать этот процесс потенциально является важным механизмом, с помощью которого оливковое масло первого отжима может защитить от нейродегенерации.

Амилоидные бляшки также присутствуют в мозге пожилых людей, у которых не развивается болезнь Альцгеймера, а это означает, что здесь задействовано более одного фактора.

Нейровоспаление, активация глиальных клеток, таких как микроглия и астроциты, которые удерживают нейроны на месте и способствуют их нормальному функционированию, является сильным кандидатом.

Активация этих клеток вызывает выработку воспалительных факторов, таких как цитокины и хемокины, которые наблюдаются вокруг бляшек и поврежденных нейронов в мозгу пациентов с болезнью Альцгеймера.

Фенольные соединения, обнаруженные в оливковом масле первого отжима, такие как гидрокситирозол и олеуропеин, продемонстрировали способность препятствовать транслокации ядерного фактора каппа B (NFkB) в ядро, что приводит к уменьшению выработки провоспалительных агентов и, таким образом, сдерживанию нейровоспаления, вызванного микроглия.

Более того, было обнаружено, что эти соединения усиливают секрецию противовоспалительных цитокинов, одновременно подавляя выработку провоспалительных цитокинов, что представляет собой многогранный подход к борьбе с нейровоспалением.

МНЖК связаны с улучшением здоровья мозгачерез сердечно-сосудистую систему

Помимо высокого содержания полифенолов, оливковое масло богато мононенасыщенные жирные кислоты (МУФА).

Команда знаменитый Изучение семи стран обнаружили, что разные жиры могут иметь очень разное воздействие на здоровье. Исследование показало, что у людей в Греции и других частях Средиземноморья наблюдается низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на диету с высоким содержанием жиров.

Исследователи пришли к выводу, что это произошло потому, что основными жирами в их рационе были не насыщенные животные жиры, распространенные в странах с более высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний, а мононенасыщенные жиры оливкового масла.

Веские доказательства существует, связывая сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера, поэтому снижение первой является одной из многих стратегий, которые считаются важными для профилактики.

Команда замена насыщенных жиров с мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота, имеет успешный опыт в этой области. Олеиновая кислота является основным компонентом оливкового масла, составляя от 70 до 80 процентов.

Исследования показали, что помимо помощи в регулировании иммунной функции мононенасыщенные жиры, используемые для замены пищевых насыщенных жиров, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня липидов в крови, таких как холестерин.

Также было продемонстрировано, что увеличение и уменьшение последнего в сыворотке крови человека улучшает соотношение ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) и ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

Одним из важных способов, которыми сердечно-сосудистые заболевания могут способствовать развитию деменции, является ухудшение гематоэнцефалического барьера. Этот барьер относится к особым свойствам сосудистой системы центральной нервной системы, которые контролируют обмен ионов, молекул и клеток между кровью и мозгом.

Когда он становится дисфункциональным, гематоэнцефалический барьер может пропускать токсичные молекулы в мозг и нарушать выведение токсичных веществ, таких как бета-амилоид и аномальные тау-белки.

Это может привести к усилению нейровоспаления и окислительного повреждения, что также связано с болезнью Альцгеймера.

Исследования обнаружили, что регулярное употребление оливкового масла первого холодного отжима снижает проницаемость гематоэнцефалического барьера в гиппокампе и прилегающих областях, тем самым помогая восстановить нормальную функцию.

EVOO и средиземноморская диета

Многочисленные исследования пришли к выводу, что соблюдение Средиземноморская диета соответствует снижению риска развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Когортное исследование 2023 года, проведенное Биобанком Соединенного Королевства, показало, что чем выше приверженность человека, тем снизить риск развития деменции. Поразительно, но это оказалось правдой независимо от генетической предрасположенности.

Отдельное исследование, проведенное в США в 2023 году, показало, что уровни пяти микроэлементов, распространенных в средиземноморской диете, были значительно ниже в мозгу тех, кто умер от болезни Альцгеймера, чем у тех, кто умер без нее.

В ходе исследования был проанализирован мозг 31 донора, чей средний возраст на момент смерти составлял 75 лет, и было обнаружено, что в мозгу людей с этим заболеванием уровень ликопина, ретинола, лютеина, зеаксантина и витамина Е был примерно вдвое ниже.

Хотя организму нужны эти вещества только в небольших количествах, они имеют решающее значение для поддержания многих систем организма, таких как иммунная система, глаза и кожа.

Средиземноморские страны исторически относятся к числу самые здоровые страны в мире фиксируются относительно низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также более высокая продолжительность жизни.

С чисто диетической точки зрения средиземноморская диета основана на ежедневном потреблении фруктов, овощей, бобовых, орехов, цельнозерновых и немного молочных продуктов, при этом оливковое масло первого холодного отжима служит основным источником жира.

Испанский фонд средиземноморской диеты, одна из самых влиятельных организаций, занимающихся исследованием и продвижением средиземноморской диеты, определяет диету как образ жизни. По мнению фонда, образ жизни и ценности составляют жизненно важную часть, которую нельзя отделить от целого.

Это отражено в пирамиде средиземноморской диеты. В отличие от более знакомых пищевых пирамид, ее основа построена на сочетании физических упражнений, отдыха, общения и приготовления пищи, а также приверженности устойчивому, местному, сезонному и экологически чистому выбору продуктов питания на ценностном плане.

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как средиземноморская диета помогает организму избегать многих заболеваний и бороться с ними, ее польза для здоровья человека уже твердо установлена.