Киркпинар Победители
Республика Период Башпехливан
Однопартийный период Турецкой Республики начался с формального образования страны в 1923 году. Башпехливан, или главный борец, является победителем ежегодного Киркпинара — старейшего спортивного соревнования в мире.См. также: Киркпинар Покрытие
- 1 — Бенли Абдулла — (1924)
- 2 - Гечкинли Юсуф - (1925) [1]
- 3 — Кара Эмин — (1926)
- 4 — Манисали Рифат — (1927)
- 5 - Гостиварлы Мюлайим (Акар) - (1928 г.)
- 6 - Гостиварлы Мулайим - (1929 г.)
- 7 — Кара Али Акар — (1930)
- 8 — Эдирнели Химмет — Чобан Мехмет (1931) [2]
- 9 — Кара Али Акар — (1932)
- 10 — Хусейн Алкая — (1933)
- 11 - Гостиварлы Мулайим и Хусейн Алкая - (1934 г.) [3]
- 12 — Хусейн Алкая — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
- 13 — Козпинарлы Ибрагим — (1943)
- 14 — Сулейман Эртас — (1944)
- 15 — Бабаескил Ибрагим Эрди — (1945)
- 16 — Сындыргылы Шериф Юнал — (1946)
- 17 - Исмаил Чолак - Сулейман Эрташ - (1947) [4]
- 18 — Бабаески Мустафа Йеничи — (1948)
- 19 — Сындыргылы Шериф Юнал — (1949)
- 20 — Сулейман Эрташ — (1950)
- 21 — Ирфан Атан — (1951)
- 22 — Тарзан Мехмет — (1952)
- 23 — Ирфан Атан — (1953)
- 24 — Ибрагим Карабаджак — (1954)
- 25 — Ирфан Атан — (1955)
- 26 — Ибрагим Карабаджак — (1956)
- 27 — Хасан Ачар — (1957)
- 28 — Адиль Атан — (1958)
- 29 — Ибрагим Карабаджак — (1959, 1960)
- 30 — Мехмет Али Ягджи — (1961)
- 31 — Мехмет Али Ягджи и Али Челик (1962) [5]
- 32 — Сезай Канмаз — (1963)
- 33 — Мехмет Али Ягджи — (1964)
- 34 — Али Челик — (1965)
- 35 — Ордулу Мустафа Бюк — (1966, 1967, 1968)
- 36 — Бабаескил Назми Узун — (1969)
- 37 — Али Челик и Айдын Демир — (1970) [6]
- 38 — Хасан Шахин — (1971)
- 39 — Мустафа Йылдыз — (1972)
- 40 — Давут Йылмаз — (1973)
- 41 — Али Челик — (1974)
- 42 — Борьба отменена муниципалитетом (1975)
- 43 — Айдын Демир — (1976, 1977, 1978)
- 44 — Сабри Акар — (1979)
- 45 — Мехмет Гуджлу — (1980)
- 46 — Мустафа Йылдыз — (1981)
- 47 — Хусейн Чокаль — (1982, 1983, 1984)
- 48 — Сабри Акар — (1985)
- 49 — Ибрагим Гюмюш — (1986)
- 50 — Реджеп Кылыч — (1987)
- 51 — Реджеп Гурбуз — (1988)
- 52 — Саффет Каяли — (1989)
- 53 — Ахмет Ташчи — (1990, 1991, 1992, 1993)
- 54 — Ченгиз Эльбей — (1994)
- 55 — Ахмет Ташчи — (1995, 1996, 1997)
- 56 — Ченгиз Эльбей — (1998)
- 57 — Ахмет Ташчи — (1999)
- 58 — Ведат Эргин — (2000, 2001)
- 59 — Хасан Туна — (2002)
- 60 — Кенан Симсек — (2003)
- 61 — Реджеп Кара — (2004)
- 62 — Шабан Йылмаз — (2005)
- 63 — Осман Айнур — (2006)
- 64 — Реджеп Кара — (2007, 2008)
- 65 — Мехмет Есильешил — (2009, 2010)
- 66 — Али Гурбуз — (2011, 2012)
- 67 — Исмаил Балабан — (2013)
- 68 — Фатих Атли - (2014)
- 69 — Орхан Окулу - (2015)
- 70 — Реджеп Кара - (2016)
- 71 — Исмаил Балабан - (2017)
- 72 — Орхан Окулу (2018)
- 73 — Али Гурбуз (2019)
- 74 — Али Гурбуз (2021)
- 75 — Дженгижан Шимшек (2022)
- 76 — Юсуф Джан Зейбек (2023)
- 77 — Юсуф Джан Зейбек (2024)
[1] Встречается в публикациях, но не проверено.
[2] Ничья.
[3] Ничья.
[4] Победитель не был объявлен.
[5] Победитель не был объявлен.
[6] Борьба закончилась до ее завершения.