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Киркпинар Победители

Республика Период Башпехливан

Однопартийный период Турецкой Республики начался с формального образования страны в 1923 году. Башпехливан, или главный борец, является победителем ежегодного Киркпинара — старейшего спортивного соревнования в мире.

См. также: Киркпинар Покрытие
  • 1 — Бенли Абдулла — (1924)
  • 2 - Гечкинли Юсуф - (1925) [1]
  • 3 — Кара Эмин — (1926)
  • 4 — Манисали Рифат — (1927)
  • 5 - Гостиварлы Мюлайим (Акар) - (1928 г.)
  • 6 - Гостиварлы Мулайим - (1929 г.)
  • 7 — Кара Али Акар — (1930)
  • 8 — Эдирнели Химмет — Чобан Мехмет (1931) [2]
  • 9 — Кара Али Акар — (1932)
  • 10 — Хусейн Алкая — (1933)
  • 11 - Гостиварлы Мулайим и Хусейн Алкая - (1934 г.) [3]
  • 12 — Хусейн Алкая — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
  • 13 — Козпинарлы Ибрагим — (1943)
  • 14 — Сулейман Эртас — (1944)
  • 15 — Бабаескил Ибрагим Эрди — (1945)
  • 16 — Сындыргылы Шериф Юнал — (1946)
  • 17 - Исмаил Чолак - Сулейман Эрташ - (1947) [4]
  • 18 — Бабаески Мустафа Йеничи — (1948)
  • 19 — Сындыргылы Шериф Юнал — (1949)
  • 20 — Сулейман Эрташ — (1950)
  • 21 — Ирфан Атан — (1951)
  • 22 — Тарзан Мехмет — (1952)
  • 23 — Ирфан Атан — (1953)
  • 24 — Ибрагим Карабаджак — (1954)
  • 25 — Ирфан Атан — (1955)
  • 26 — Ибрагим Карабаджак — (1956)
  • 27 — Хасан Ачар — (1957)
  • 28 — Адиль Атан — (1958)
  • 29 — Ибрагим Карабаджак — (1959, 1960)
  • 30 — Мехмет Али Ягджи — (1961)
  • 31 — Мехмет Али Ягджи и Али Челик (1962) [5]
  • 32 — Сезай Канмаз — (1963)
  • 33 — Мехмет Али Ягджи — (1964)
  • 34 — Али Челик — (1965)
  • 35 — Ордулу Мустафа Бюк — (1966, 1967, 1968)
  • 36 — Бабаескил Назми Узун — (1969)
  • 37 — Али Челик и Айдын Демир — (1970) [6]
  • 38 — Хасан Шахин — (1971)
  • 39 — Мустафа Йылдыз — (1972)
  • 40 — Давут Йылмаз — (1973)
  • 41 — Али Челик — (1974)
  • 42 — Борьба отменена муниципалитетом (1975)
  • 43 — Айдын Демир — (1976, 1977, 1978)
  • 44 — Сабри Акар — (1979)
  • 45 — Мехмет Гуджлу — (1980)
  • 46 — Мустафа Йылдыз — (1981)
  • 47 — Хусейн Чокаль — (1982, 1983, 1984)
  • 48 — Сабри Акар — (1985)
  • 49 — Ибрагим Гюмюш — (1986)
  • 50 — Реджеп Кылыч — (1987)
  • 51 — Реджеп Гурбуз — (1988)
  • 52 — Саффет Каяли — (1989)
  • 53 — Ахмет Ташчи — (1990, 1991, 1992, 1993)
  • 54 — Ченгиз Эльбей — (1994)
  • 55 — Ахмет Ташчи — (1995, 1996, 1997)
  • 56 — Ченгиз Эльбей — (1998)
  • 57 — Ахмет Ташчи — (1999)
  • 58 — Ведат Эргин — (2000, 2001)
  • 59 — Хасан Туна — (2002)
  • 60 — Кенан Симсек — (2003)
  • 61 — Реджеп Кара — (2004)
  • 62 — Шабан Йылмаз — (2005)
  • 63 — Осман Айнур — (2006)
  • 64 — Реджеп Кара — (2007, 2008)
  • 65 — Мехмет Есильешил — (2009, 2010)
  • 66 — Али Гурбуз — (2011, 2012)
  • 67 — Исмаил Балабан — (2013)
  • 68 — Фатих Атли - (2014)
  • 69 — Орхан Окулу - (2015)
  • 70 — Реджеп Кара - (2016)
  • 71 — Исмаил Балабан - (2017)
  • 72 — Орхан Окулу (2018)
  • 73 — Али Гурбуз (2019)
  • 74 — Али Гурбуз (2021)
  • 75 — Дженгижан Шимшек (2022)
  • 76 — Юсуф Джан Зейбек (2023)
  • 77 — Юсуф Джан Зейбек (2024)

[1] Встречается в публикациях, но не проверено.
[2] Ничья.
[3] Ничья.
[4] Победитель не был объявлен.
[5] Победитель не был объявлен.
[6] Борьба закончилась до ее завершения.