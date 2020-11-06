Киркпинар Победители

Республика Период Башпехливан

Однопартийный период Турецкой Республики начался с формального образования страны в 1923 году. Башпехливан, или главный борец, является победителем ежегодного Киркпинара — старейшего спортивного соревнования в мире.

1 — Бенли Абдулла — (1924)

2 - Гечкинли Юсуф - (1925) [1]

3 — Кара Эмин — (1926)

4 — Манисали Рифат — (1927)

5 - Гостиварлы Мюлайим (Акар) - (1928 г.)

6 - Гостиварлы Мулайим - (1929 г.)

7 — Кара Али Акар — (1930)

8 — Эдирнели Химмет — Чобан Мехмет (1931) [2]

9 — Кара Али Акар — (1932)

10 — Хусейн Алкая — (1933)

11 - Гостиварлы Мулайим и Хусейн Алкая - (1934 г.) [3]

12 — Хусейн Алкая — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)

13 — Козпинарлы Ибрагим — (1943)

14 — Сулейман Эртас — (1944)

15 — Бабаескил Ибрагим Эрди — (1945)

16 — Сындыргылы Шериф Юнал — (1946)

17 - Исмаил Чолак - Сулейман Эрташ - (1947) [4]

18 — Бабаески Мустафа Йеничи — (1948)

19 — Сындыргылы Шериф Юнал — (1949)

20 — Сулейман Эрташ — (1950)

21 — Ирфан Атан — (1951)

22 — Тарзан Мехмет — (1952)

23 — Ирфан Атан — (1953)

24 — Ибрагим Карабаджак — (1954)

25 — Ирфан Атан — (1955)

26 — Ибрагим Карабаджак — (1956)

27 — Хасан Ачар — (1957)

28 — Адиль Атан — (1958)

29 — Ибрагим Карабаджак — (1959, 1960)

30 — Мехмет Али Ягджи — (1961)

31 — Мехмет Али Ягджи и Али Челик (1962) [5]

32 — Сезай Канмаз — (1963)

33 — Мехмет Али Ягджи — (1964)

34 — Али Челик — (1965)

35 — Ордулу Мустафа Бюк — (1966, 1967, 1968)

36 — Бабаескил Назми Узун — (1969)

37 — Али Челик и Айдын Демир — (1970) [6]

38 — Хасан Шахин — (1971)

39 — Мустафа Йылдыз — (1972) 40 — Давут Йылмаз — (1973)

41 — Али Челик — (1974)

42 — Борьба отменена муниципалитетом (1975)

43 — Айдын Демир — (1976, 1977, 1978)

44 — Сабри Акар — (1979)

45 — Мехмет Гуджлу — (1980)

46 — Мустафа Йылдыз — (1981)

47 — Хусейн Чокаль — (1982, 1983, 1984)

48 — Сабри Акар — (1985)

49 — Ибрагим Гюмюш — (1986)

50 — Реджеп Кылыч — (1987)

51 — Реджеп Гурбуз — (1988)

52 — Саффет Каяли — (1989)

53 — Ахмет Ташчи — (1990, 1991, 1992, 1993)

54 — Ченгиз Эльбей — (1994)

55 — Ахмет Ташчи — (1995, 1996, 1997)

56 — Ченгиз Эльбей — (1998)

57 — Ахмет Ташчи — (1999)

58 — Ведат Эргин — (2000, 2001)

59 — Хасан Туна — (2002)

60 — Кенан Симсек — (2003)

61 — Реджеп Кара — (2004)

62 — Шабан Йылмаз — (2005)

63 — Осман Айнур — (2006)

64 — Реджеп Кара — (2007, 2008)

65 — Мехмет Есильешил — (2009, 2010)

66 — Али Гурбуз — (2011, 2012)

67 — Исмаил Балабан — (2013)

68 — Фатих Атли - (2014)

69 — Орхан Окулу - (2015)

70 — Реджеп Кара - (2016)

71 — Исмаил Балабан - (2017)

72 — Орхан Окулу (2018)

73 — Али Гурбуз (2019)

74 — Али Гурбуз (2021)

75 — Дженгижан Шимшек (2022)

76 — Юсуф Джан Зейбек (2023)

77 — Юсуф Джан Зейбек (2024)

[1] Встречается в публикациях, но не проверено.

[2] Ничья.

[3] Ничья.

[4] Победитель не был объявлен.

[5] Победитель не был объявлен.

[6] Борьба закончилась до ее завершения.