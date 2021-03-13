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КонцертыОбновлено 4 марта 2025 г., 17:59

World Olive Oil Competition Живые обновления 2025 г.

Самый престижный в мире конкурс качества оливкового масла определяет победителей в дивизионе Северного полушария. Следим за результатами в прямом эфире.
Афины
Мадрид
New York
Рим
Загреб

Закрепленные

Представлены первые результаты за 2025 год

4 марта 13:34 UTC

Репортаж персонала OOT из Нью-Йорка

От Хаэна до Хунани фермеры, мельники и производители напитков с нетерпением ждут новостей о том, будет ли их оливковое масло первого отжима удостоено награды на конкурсе 2025 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Результаты самого крупного и престижного в мире конкурса качества оливкового масла уже начали публиковаться. В первый день были награждены двадцать два вида масла из Албании, Хорватии, Италии и США.

Срок подачи заявок продлен до 15 марта.thПроизводители из 25 стран Северного полушария уже отправили свои оливковые масла первого отжима на анализ NYIOOC .

Чтобы дать производителям как можно больше времени, чтобы извлечь пользу из своих достижений, отмеченные наградами результаты публикуются в течение всего периода оценки по мере их проверки (вместо того, чтобы ждать, пока будет оценен последний образец, прежде чем публиковать их оптом).

Результаты в Северном полушарии будут подведены в марте и будут опубликованы до тех пор, пока не будут выявлены все победители.

В настоящее время в своем тринадцатом издании, NYIOOC это выдающийся в мире конкурс качества оливкового масла, в котором участвуют представители десятков стран, борющихся за самые желанные награды отрасли. Годовые результаты распространяются через ведущие СМИ во всем мире, в Официальный путеводитель по лучшим оливковым маслам в мире и Olive Oil Times Мировой рейтинг.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями. (Обновлено 4 марта 2025 г., 17:59)

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живой-мир-оливковое-масло-конкурс-2025-живые-обновления-оливковое-масло-раз