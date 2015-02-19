Исследование EVOO натолкнулось на стену в Греции

Уже более года я сообщаю о разногласиях относительно реализации Регламент ЕС по маркировке 432/2012 в Греции. Попытка распутать этот гордиев узел дезинформации и научного запутывания представляла собой геркулесову задачу.

Мое расследование продолжалось и вышло за рамки событий, о которых я сообщал в предыдущих статьях. Я столкнулся лицом к лицу с конфликтующими интересами, политическим вмешательством, профессиональной ревностью и возможными научными проступками и мошенничеством в научном сообществе ЕС.

Когда я начинал это путешествие, я предполагал, что ученые ищут истину и инновации. По крайней мере, таков был мой опыт до этого. Однако в современной Греции некоторые ученые, связанные семейными отношениями или политическими связями, пользуются льготами, даже если их работа не соответствует стандартам или даже является откровенно мошеннической. Небольшое количество ученых в Греции получает большие деньги. Недавно сообщалось, что миллионы евро в виде грантов ЕС на исследования были получены обманным путем. Имена причастных к этому исследователей не разглашаются.

Личное академическое соперничество обнаружилось, когда три видных ученых отправили письмо предыдущему президенту греческого парламента; Димитриос Боску, Мария Цимиду и Алексиос-Леандрос Скальтсоунис, 18 июня 2014 г. Они возражали против вопроса, который в прошлом году был задан министру сельского хозяйства Афанасиосу Цафтарису несколькими членами парламента относительно регламента ЕС о маркировке заявлений о вреде для здоровья 432/2012.

Вот выдержка:

К нашему удивлению, мы обнаружили, что международный веб-сайт (oliveoiltimes.com) сообщил, что группа избранных должностных лиц Греции представила в парламент вопрос, который связан с научным анализом (ЯМР) для обнаружения двух конкретных веществ (олеокантала и олеацеина) в оливкового масла первого отжима и просит компетентные органы, а именно EFET (Греческую национальную безопасность пищевых продуктов) и Министерство сельскохозяйственного развития и продовольствия, одобрить научный анализ (ЯМР), чтобы показать превосходство некоторых масел, произведенных в Греции. Мы считаем такие действия крайне ошибочными, расплывчатыми с научной точки зрения, создающими большое замешательство среди производителей и вызывающими много вопросов об их мотивации».

Что побудило этих трех ученых написать письмо, в котором ставились под сомнение мотивы выборных должностных лиц, потребовалось некоторое время, чтобы выяснить. Однако более очевидно, что мотивировало выборных должностных лиц.

Вопрос, заданный группой парламентариев, выступающих от имени производителей оливок, заключался в том, чтобы выяснить, почему EFET отказалась выполнять регулирование, которое сам Цафтарис с таким энтузиазмом принял ранее. ЯМР был бы идеальным инструментом для этой цели. Но для того, чтобы ЯМР стал более доступным, требовалось политическое решение и поддержка.

Мировое научное сообщество с энтузиазмом восприняло метод ЯМР для точного измерения отдельных фенольных соединений, но в Греции его игнорировали. Почему? Потому что на карту поставлено большое финансирование ЕС. ЕС щедро финансирует греческих ученых для поиска новых методов измерения фенольных соединений в оливковом масле с целью реализации Регламента ЕС о маркировке 432/2012, но ЯМР уже был изобретен без какого-либо финансирования исследований со стороны ЕС.

На этикетках допускается следующее заявление о вреде для здоровья: Полифенолы оливкового масла способствуют защите липидов крови от окислительного стресса. Заявление может быть использовано только для оливкового масла, которое содержит не менее 5 мг гидрокситирозола и его производных (например, олеуропеиновый комплекс и тирозол) на 20 г оливкового масла. Для предъявления претензии потребителю должна быть предоставлена ​​информация о том, что положительный эффект достигается при ежедневном приеме 20 г оливкового масла.

Вопреки приведенному выше заявлению о пользе для здоровья, разрешенному ЕС, трое ученых, написавших письмо (Боскоу, Цимиду и Скальтсунис), заявили, что невозможно количественно оценить пользу для здоровья отдельных фенольных соединений в оливковом масле:

Вопрос, поднятый в греческом парламенте, является сложным с научной точки зрения, и вопрос о том, какой метод анализа является наиболее эффективным, надежным и экономичным или какие вещества следует идентифицировать, должен решать научное сообщество, а не члены парламента. Оливковое масло очень богато биологически активными компонентами, класс которых представляет собой химически родственные биофенолы с гидрокситирозолом и тирозолом, и невозможно количественно оценить вклад каждого отдельного соединения в общее благотворное влияние на здоровье».

Но ЕС уже провел количественную оценку пользы для здоровья гидрокситирозола и его производных, содержащихся в оливковом масле. Это было основанием для заявлений о пользе для здоровья, разрешенных на этикетке EVOO с высоким содержанием полифенолов, которые соответствуют требованиям. На самом деле Цафтариса спросили, потому что он имел власть над EFET на фоне жалоб на то, что EFET не позволяет реализовать правила ЕС о заявлениях о вреде для здоровья.

Что делает это еще более странным, так это то, что трое ученых, подписавших это письмо протеста, пользуются большим уважением в области исследований оливкового масла. Это сделало меня очень любопытным. Поэтому я изучил их переплетенные отношения. Цафтарис также был профессором Аристотелевского университета в Салониках, где расположены штаб-квартиры Боску и Цимиду. Могли ли они повлиять на EFET, чтобы он резко отказался от реализации регламента?

Я был удивлен, увидев в письме имя Скалтсуни. Скальтсунис возглавляет кафедру фармакогнозии в Афинском университете, где Прокопиос Магиатис открыл метод ЯМР для точного измерения индивидуальных фенольные соединения в оливковом масле. Почему он не хочет, чтобы ЯМР использовался для измерения гидрокситирозола и его производных в оливковом масле, чтобы соответствовать регламенту? И почему эти трое ученых привлекли к этому президента греческого парламента, у которого нет ни полномочий, ни знаний в таких вопросах? Верили ли они, что обладают такой большой политической властью?

Мое расследование выявило ряд нарушений и злобных противоречий, скрывающихся за этим конкретным письмом. Но сначала краткое изложение событий, которые привели к этому, и некоторая дополнительная предыстория.

После первоначального вопроса Цафтарис проконсультировался с EFET, и ответ был таким: олеокантал и олеацеин не могут быть измерены и включены, чтобы соответствовать заявлению о пользе для здоровья, поскольку они не упоминаются конкретно в постановлении». Услышав то, что я считал ошибочным и ненаучным решением, я немедленно позвонил и написал письмо в ЕС, в котором попросил разъяснить, какие конкретные производные гидрокситирозола следует измерять, чтобы претендовать на пользу для здоровья. Я также написал в EFET, объясняя правила и приводя доводы в пользу включения олеокантала и олеацеина. Постановление касается производных гидрокситирозола, таких как тирозол и т. д. Химик со знанием химия оливкового масла знали бы, какие другие производные они имели в виду. Даже если они не знали, все, что им нужно было сделать, это погуглить, как это сделал я.

Реклама

Реклама

Следовательно, EFET отменила свое решение и подтвердила, что олеокантал и олеацеин действительно должны быть измерены, чтобы соответствовать заявлению о пользе для здоровья. Услышав это, я немедленно отправил письмо в ЕС, информируя их о том, что EFET принял олеокантал и олеацеин, и поэтому их мнение больше не требуется. Я также добавил: Насколько я понимаю, EFET как орган, отвечающий за качество и безопасность пищевых продуктов в Греции, обладает юрисдикцией для интерпретации того, как должны выполняться правила ЕС». Я попросил их подтвердить этот факт.

Ирония этой ситуации заключается в том, что репортер, вооруженный страстью к чтению научных статей и юридических справок, не имеющий формальной химии или юридического образования, должен был бы объяснить химию, стоящую за правилами ЕС, и юридический статус EFET по отношению к ЕС. Вскоре после того, как я опубликовал положительное решение, EFET снова ошибся и попросил ЕС разъяснить, следует ли включать олеокантал.

Это был разрушительный поворот событий для Греческое оливковое масло, который содержит больше олеокантала, чем олеацеина. Благоприятное решение EFET было бы очень позитивным событием для отрасли, остро нуждающейся в хороших новостях.

Тем временем мне пришлось несколько раз пересылать письмо в ЕС, потому что они реорганизовывали свои офисы и департаменты. ЕС, наконец, ответил на мой вопрос после годовой задержки и сообщил мне, что национальные агентства по безопасности пищевых продуктов в странах-членах ЕС действительно имеют полное право интерпретировать и применять правила ЕС. Единственный раз, когда ЕС вмешивается, когда есть жалоба, и в этом случае они пытаются выступить посредниками, но окончательное решение определяется судом ЕС.

Получив электронное письмо, я ответил и спросил, была ли жалоба на EFET какой-либо другой страной или отдельным лицом. Мне дали ссылку, где зарегистрированы все жалобы. Я убедился, что не было никаких жалоб на EFET по этому или любому другому вопросу.

Это привело меня к очевидному выводу, что жалоба, из-за которой EFET неоднократно меняла свое мнение, исходила из самой Греции. Но кто был ответственен за то, чтобы помешать введению в действие правила, которое оказало бы такое положительное влияние на греческое оливковое масло?

Я решил встретиться и взять интервью у людей, составивших письмо, начиная с г-на Скальтсуниса, поскольку он был в Афинах, и я ранее писал Боску и Цимиду, и мои электронные письма остались без ответа, а на телефонные звонки не ответили. Цимиду также работал над новым методом измерения фенольных соединений в оливковом масле и неоднократно игнорировал метод ЯМР.

Скалцунис с готовностью согласился на интервью. Как глава отдела фармакогнотики Афинского университета, Скальтсунис работал в том же отделе, где Маджиатис и Меллиу проводили свои исследования. Я встретил Скалцуниса в его лаборатории в университете.

Скальтсунис недавно опубликовал статью, в которой объявил об открытии нового метода КЭ (капиллярного электрофореза) для измерения олеокантала и олеацеина. Скалцунис заявил, что этот новый метод был проверен с помощью ВЭЖХ, и процитировал статью Магиатиса по ЯМР в качестве доказательства его достоверности. Я спросил его, проверяли ли Магиатис или Меллиу его метод с помощью ЯМР. Они не ведают, что творят, — решительно сказал он.

Не желая превращать это интервью в дискуссию, я позволил ему продолжить. Я хотел выяснить, что стоит за его нападками на двух ученых, работающих в его собственном отделе. Я видел научное соперничество и раньше, но это было личным.

Скалцунис великодушно показал мне свою лабораторию и всю свою исследовательскую работу. Он с удовольствием позировал для фотографий, утверждая, что не ищет огласки, как некоторые другие». Очевидная ссылка на международную известность, которую Магиатис и Меллиу получили за свою работу с количественным ЯМР.

Вот выдержка из его исследовательской работы:

Насколько нам известно, здесь мы описываем первый проверенный метод КЭ, подходящий для одновременного количественного определения олеокантала и олеацеина в оливковом масле. До сих пор сообщалось только об одном анализе, соответствующем этим критериям (Karkoula, Magiatis et al., 2012). По сравнению с последним, в котором использовался количественный ЯМР, анализ КЭ намного проще и экономичнее, однако количественные результаты сопоставимы и в равной степени воспроизводимы… Другие, более традиционные подходы, такие как ВЭЖХ, требуют более длительного времени анализа (40 минут против 15 минут) и облегчают определение. только олеокантала (Impellizzeri & Lin, 2006)».

Есть некоторые сомнения в том, что результаты действительно точны и воспроизводимы, поскольку они используют ВЭЖХ в качестве одного из своих методов проверки. ВЭЖХ уже была опровергнута Магиатисом в исследовании метода ВЭЖХ и опубликована в рецензируемом журнале. Проще говоря, олеокантал и олеацеин реагируют с метанолом и/или водой, используемой в ВЭЖХ, что приводит к неточным измерениям. Чтобы метод Skaltsounis CE работал, в качестве эталонных стандартов необходимы чистый олеокантал и олеацеин.

Мы пытаемся производить чистый олеокантал и олеацеин здесь, в нашей лаборатории. Мы планируем сделать их первыми проверенными и принятыми чистыми формами олеокантала и олеацеина», — сказал мне Скалцунис.

Значит, вы будете поставщиком олеокантала и олеацеина для всех анализов, которые будут проводиться этим новым методом? Я попросил. Да, конечно», — сказал он. У нас есть еще одна лаборатория на окраине Афин, где мы также проводим свою работу в сотрудничестве с университетом», — добавил он.

Таким образом, с помощью вашего метода CE вы сможете измерить олеокантал и олеацеин, чтобы обосновать правила ЕС?» Я попросил. Ну, мы не знаем, какие из них измерять, потому что они меняются со временем». он объяснил.

Он показал мне график, показывающий, как олеокантал и олеацеин превращаются в свои исходные гидрокситирозол и тирозол. Это просто доказывает, что олеокантал и олеацеин являются производными гидрокситирозола и тирозола». — заметил я. Но Скалцунис только покачал головой.

Этому репортеру стало очевидно, почему Скалцунис не хотел бы, чтобы это регулирование было реализовано с использованием метода измерения ЯМР.

Греция переживает утечку мозгов, которая вынуждает самых ярких и талантливых ученых искать работу за границей. Но становится хуже. Греция, кажется, также страдает от утечки интеллектуальной собственности.

Греческое научное сообщество продолжает вводить новшества и изобретать новые методы, патентоспособные идеи и открытия. Но что с ними происходит? Куда они идут? Кто получает кредит и кто получает выгоду?

От другого профессора я узнал, что Магиатис подал официальную жалобу в Афинский университет по поводу патента, который Скальтсунис зарегистрировал в патентном ведомстве США в сотрудничестве с Центром исследования рака города Надежды в Калифорнии. Маджиатис утверждает, что он был одним из изобретателей, но он не упоминается, как и Афинский университет. Я спросил об этом Маджиатиса, и он подтвердил, что действительно подал жалобу.

Жалоба, поданная на Скалтсуниса в отношении патентных прав Магиатиса и Афинского университета, до сих пор лежит где-то на столе. Два сменявших друг друга декана университета не предприняли никаких действий по расследованию жалобы на неправомерное поведение Скалцуниса, поданной более года назад. Он остается без ответа и не исследуется, как и многие другие вещи в Греции.

Следует отметить, что брат Скалцуниса является судьей Верховного суда Греции. Было высказано предположение, что, возможно, это является причиной бездействия. Возможно, власти не горят желанием расследовать возможные неправомерные действия в отношении брата судьи Верховного суда.

Я отправил копию этой статьи Боску, Цимиду и Скалцунису, но не получил ни ответа, ни комментариев.

Дело в том, что ЯМР измеряет не только олеокантал и олеацеин, но и ряд других фенольных соединений за один проход и в течение 3 минут. Открывшие его ученые не получают постоянного дохода от метода ЯМР. Существует избыток ЯМР-оборудования, которое простаивает или находится в университетах и ​​исследовательских лабораториях по всему миру. Не лучше ли использовать их вместо того, чтобы пытаться разработать другой метод, который измеряет только два фенольных соединения и требует покупки чистых олеокантала и олеацеина?

МОК собирается принять решение о том, какой метод они должны официально принять для точного измерения отдельных фенольных соединений в оливковом масле. Ответ очевиден.

