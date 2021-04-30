Чисто итальянская проблема на калифорнийском оливковом ранчо

Некоторые из вас, возможно, были со мной в Вашингтоне в декабре 2012 года. слух в Комиссии по международной торговле США (USITC) по условиям конкуренции между американскими производителями оливкового масла и крупными зарубежными поставщиками.

Olive Oil Times всего несколько лет освещал новости отрасли, и слушания в USITC казались в то время крупным событием — судебной драмой, в которой столкнулись молодые американские производители и импортеры старой закалки.

Главным действующим лицом была компания California Olive Ranch (COR), которая лоббировала «равные условия игры» с европейскими производителями, которые, как утверждали COR и другие, пользовались несправедливыми преимуществами, включая государственные субсидии. В то же время они обходили стандарты качества и правила маркировки.

«Как только индустрия оливкового масла в США получит возможность конкурировать на рынке на основе честной цены и качества», — вице-президент COR Адам Энглхардт заявила на слушаниях, Потребители смогут принимать обоснованные решения о покупке на основе надежных этикеток и стандартов».

Более 95 процентов потребляемого американцами оливкового масла импортируется. Этот торговый дисбаланс, утверждал Энглхардт, можно было бы ожидать, если бы США были неспособны производить оливковое масло в больших количествах». Но в то время COR переживала бурный рост — скупая землю и заключая крупные сделки с фермерами, пока они прокладывали себе путь на полки американских продуктовых магазинов.

Слушание состоялось сразу после новаторского Отчет Калифорнийского университета в Дэвисе, сомнительно финансируемая частично калифорнийскими производителями, которые обнаружили, что импортные оливковые масла чаще маркируются неправильно, чем отечественные. Затем вышла книга, Лишняя девственность Тома Мюллера, который раскрыл темную сторону бизнеса по производству оливкового масла.

Главные новости повергли своих читателей в неистовство сенсационные заголовки осуждая мошенничество с оливковым маслом в Старом Свете, и COR была на высоте, размахивая своим флагом Калифорнии, когда недоверие потребителей и Купить американский настроения были на пике.

Затем наступила реальность.

Еще один энергичный новичок, Boundary Bend, прилетел из Австралии, , а серьезные финансовые вложения магазин в Золотом штате и начал платить фермерам еще более чем COR был. Европейские фирмы расширенный их деятельность в Центральной долине. А нестабильная погода, засухи и пожары вносили элементы неопределенности в аккуратные, высокоплотные ряды молодых растений арбекины COR.

Я был удивлен, когда мы сообщило в 2012 году, когда COR вел переговоры купить бренд итальянского оливкового масла Lucini. Я списал это на стратегию компании по расширению дистрибуции своих домашних масел в специализированных магазинах, где Lucini, по-видимому, была сильнее.

Генеральным директором COR в то время был Грегг Келли, бывший руководитель Кремниевой долины, который знал, как привлекать денежные средства, и он сделал. Учитывая привлечение новых инвесторов и первоначальных испанских спонсоров компании, необходимость поддерживать бурный рост, должно быть, подтолкнула компанию к следующему шагу.

«Наша главная проблема — это поставки», — Келли заявила в 2015 году, вскоре после приобретения Lucini. У нас достаточно земли и ресурсов здесь, в Калифорнии, чтобы удовлетворить нынешний спрос», — сказал он. Olive Oil Times. «Вы должны помнить, что мы работаем с прицелом на долгосрочную перспективу».

Потребность COR в постоянном росте и осознание того, что Калифорния в одиночку не сможет удовлетворить большую часть потребности Америки в оливковом масле, составляющей 350,000 - тонн, привели команду Келли к южноамериканским и европейским поставщикам — тем самым ужасным импортным маслам, которые COR и ее лоббисты так долго очерняли несколькими годами ранее.

«Мы начали с того, что нанесли Калифорнию на карту с помощью COR», — Келли сказал нам в 2017, и теперь мы надеемся привлечь внимание к Аргентине». COR, возможно, хотел повысить известность аргентинских производителей, но недостаточно для упоминания на этикетке.

В 2018 году КОР представила его Destination Series» в узнаваемой упаковке бренда. Келли, должно быть, пробудил своего внутреннего купертиновца, когда одобрил слоган Выращено по всему миру, изготовлено в Калифорнии», что появившийся относительно мелким шрифтом под Зонт «Калифорния».

Это классика если ты не можешь победить "эм, присоединяйся "эм.” Внезапно COR стал бенефициаром субсидий, на которые они жаловались. И несмотря на все их разговоры о правдивых этикетках, многие обвиняли бренд в том, что он щеголяет одной из самых обманчивых этикеток в городе.

Италия может понять.

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С давних пор итальянские оливковые масла пользуются заслуженной репутацией лучших на земле. Проблема всегда была в том, что их было очень мало. Итальянцы потребляют больше, чем страна производит. Как им удавалось экспортировать полмиллиона тонн в далекие страны каждый год?

Подобно «Сделано в Калифорнии», — было «Продукт Италии» — это безупречный рекламный ход, достаточно весомый для того, чтобы оливковое масло, произведенное в Италии (если оно не произведено в Италии), появилось в каждом магазине и почти на каждой кухне мира.

Масла из Испании, Марокко, Греции, и Тунис были искусно смешаны и упакованы в бутылки и банки с итальянскими торговыми марками и изображениями, и они были объявлены Продукция Италии. Лучшее оливкового масла, которое действительно было итальянским, никогда не покидало пределы The Boot.

Затем все начало меняться. Испания устала от того, что фактически отдавала треть своей страны бесприбыльному товару, и начала попытки вывесить собственный флаг, создать бренды и добавить ценность. А итальянские фермеры начали выражать беспокойство по поводу продуктов, которые выдавали себя за итальянские, хотя на самом деле таковыми не являлись.

" Началась кампания «Сделано в Италии» пристыдить были введены новые правила, обязывающие производителей разливного масла быть более прозрачными в отношении происхождения масел в Европе и за ее пределами.

И именно это сейчас происходит в Калифорнии.

Новое законодательство, AB-535, находящийся на стадии обсуждения, запретит использование Калифорнийское оливковое масло». «Калифорнийские оливки» или другие подобные термины в наименованиях торговых марок и на упаковке, не относящиеся к оливкам, выращенным в Калифорнии.

«Это является ответом на растущую девальвацию калифорнийского оливкового масла первого отжима со стороны компании California Olive Ranch, которая цинично и с ложными заявлениями использует название California на этикетке, чтобы создать у потребителей впечатление, что оливковое масло из Калифорнии», — рассказал Алан Хилбург, основатель недавно созданной Калифорнийской коалиции за правду в маркировке оливкового масла. Olive Oil Times.

Однако COR видит это иначе. «Этикетки оливкового масла, регулируемые AB-535, не вводят в заблуждение, если на них четко указан регион происхождения продукта», — заявил новый генеральный директор компании Майкл Фокс. Olive Oil Times. Но если COR действительно хочет прояснить вопрос происхождения, почему бы не создать для них отдельный бренд, например, линию Lucini?

В их Соглашение о членстве на 2019/20 годКалифорнийский совет по оливковому маслу объявил о новом правиле: Если использование "Калифорния» в любой фразе, такой как название компании, торговая марка или другое слово или группа слов, или изображения, которые идентифицируют Калифорнию на этикетке любого масла, продаваемого участником, то 100 [процентов] фруктов для производства масла должны происходят исключительно из штата Калифорния».

Это сделало COR неподходящим для членства в группе. Представитель компании заявил, что они в любом случае не собираются возвращаться в COOC.

Надпись на стене. Но настоящая проблема здесь не в том, что люди не могут определить по этикетке, произведено ли масло в Калифорнии или где-то еще. Проблема в том, что им не все равно.

Произведено ли EVOO в Италии, Калифорнии, Тунисе или Словении, не должно быть самым важным фактором при принятии решения о покупке. Конечно, приятно видеть происхождение без игры слов и обмана, но важно другое: хорошо ли это?

Высококачественное оливковое масло первого отжима производится в десятках стран по всему миру, и производители высочайшего качества, где бы они ни находились, заслуживают вашего сотрудничества.

Проблема в том, что люди не знают, как самостоятельно определить качество, поэтому они полагаются на скрытую информацию на этикетках, которая подчиняется немногим правилам.

Сделано в Калифорнии это еще одна запись в длинном списке бессмысленных маркетинговых терминов, таких как Продукт Италии и холодного отжима.

В идеальном мире мы бы все знали, насколько хорош должен быть EVOO на вкус, и национализм не играл бы большой роли в наших решениях о покупке. До тех пор так и будет.