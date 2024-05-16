Серебряная подкладка для некоторых марокканских производителей после плохого урожая

В Марокко завершился неутешительный урожай, принесший хорошие новости для нескольких производителей.

Адиль Баджуб, инженер-агроном и координатор первого в Марокко степень магистра по оливковому маслу, Сказал Olive Oil Times Ожидается, что в 109,836/2023 сельскохозяйственном году Марокко произведет 24 - тонн оливкового масла.

Хотя первоначальные засушливые условия вызвали беспокойство, недавние дожди в Марракеше улучшили наши перспективы на предстоящий сезон. - Ваджих Рекик, исполнительный директор CHO America

Хотя это превышает первоначальные ожидания в 106,000 156,000 тонн и прошлогодний урожай (который Международный совет по оливкам снизил со 107,000 160,000 тонн до - - тонн), он остается значительно ниже среднего показателя за пять лет в - - тонн.

Рашид Бенали, президент Марокканской межпрофессиональной федерации оливок, сообщил местным СМИ, что отсутствие осадков за несколько месяцев до сбора урожая привело к гораздо более низкому уровню накопления масла, чем ожидалось ранее.

В засушливых зонах производство [было] минимальным», — сказал он. Даже в районах с хорошим завязыванием оливок оливки были очень маленькими. Вместо 20–22 процентов доходность нефти составляла от 10 до 15 процентов».

Тем не менее, некоторые фермеры и мукомольные предприятия округа все же добились отмеченного наградами качества. Три продюсера вместе получили одну золотую награду и две серебряные награды на церемонии вручения наград 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Урожай в этом году оказался лучше, чем ожидалось, несмотря на недостаток дождей», — сказал Ваджих Рекик, исполнительный директор CHO America, которая получила серебряную награду за свой бренд Moresh.

Качество нашего оливкового масла было высоким: уровень кислотности в большей части нашего производства составлял менее 0.2 процента», — добавил он. Хотя первоначальные засушливые условия вызвали беспокойство, недавние дожди в Марракеше улучшили наши перспективы на предстоящий сезон».

В то время как Группа ЧО Тунис крупнейший производитель оливкового маслаКомпания также управляет 280 гектарами оливковых рощ недалеко от Марракеша.

По данным компании, CHO Group экспортирует 600 тонн оливкового масла Moresh Extra Virgin в текущем сельскохозяйственном году, причем основными направлениями будут Франция, США и Канада. Наши продажи в 2024 году выросли в четыре раза по сравнению с 2023 годом», — сказал Рекик.

Примерно в 400 километрах к северо-востоку от Марракеша, производители позади Нур Фес также отметил относительно успешный урожай и золотую награду за органический пихолин. Семья выращивает около 300 гектаров оливковых деревьев недалеко от Саиса.

Производители Noor Fès считают, что местный сорт Пихолин является ключом к преодолению проблем, связанных с изменением климата в Марокко. (Фото: Нур Фес)

Урожай в этом году был действительно хорошим», - сказал Гизлан Тази, генеральный директор компании. Наше производство стабильно по сравнению с прошлым годом: у нас около 400 тонн оливковое масло первого отжима".

Тази объяснил устойчивость компании инвестициями в оливковые рощи и агрономическими методами. Тем не менее, она признала влияние продолжающейся засухи и сильной жары на многих производителей оливкового масла в округе.

У нас есть надежная и эффективная система капельного орошения», — сказал Тази, добавив, что оливки Пихолин, как правило, цветут в начале апреля, а это означает, что на них не влияют сильные волны тепла и сухие ветры, которые наблюдаются в мае, когда обычно цветут другие сорта.

Тщательно управляя нашим орошением и сводя к минимуму последствия чередования оливковых деревьев за счет соответствующей обрезки деревьев и ручного сбора для защиты почек», Нур Фес избежал резкого падения производства, с которым столкнулись другие производители, сказал Тази.

Несмотря на это, марокканские производители и чиновники по-прежнему обеспокоены последствиями изменение климата поскольку страна продолжает становиться все жарче и суше. Особенно это ощутят 40 процентов оливковых рощ страны, которые не орошаются.

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Наши основные опасения связаны с воздействием глобального потепления и отсутствием дождей, которые создают серьезные проблемы для индустрии оливкового масла», — сказал Рекик. Колебания производственных и розничных цен рискуют сократить потребление оливкового масла, поскольку покупатели могут обратиться к альтернативным маслам».

Баджуб добавил, что первые признаки в оливковых рощах указывают на еще один сложный урожай для этой североафриканской страны, второго по величине производителя оливкового масла на континенте.

Судя по тому, что я наблюдал во время своих посещений некоторых садов в районе Мекнеса, изменение климата оказало значительное влияние на эту культуру: действительно, дожди [ранее весной] вселили надежду, но цветение некоторых деревьев было прервано. в полном цвету, другие только начинают или даже не цветут вообще», — сказал он.

Мы можем ожидать повторного снижения производства в 2024/25 сельскохозяйственном году», — добавил Баджуб. По крайней мере, в регионе Мекнес, я уверен, производство будет ниже среднего».

Несмотря на проблемы, Тази считает, что марокканские производители могут адаптироваться, используя местные сорта, инвестируя в современную ирригацию и следуя передовым методам сбора урожая.

Тенденция к волатильности, потому что климат непредсказуем и меняется по всему региону», — добавила она. Тем не менее, мы сохраняем оптимизм».