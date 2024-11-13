Оливковое масло из Тосканы, отмеченное наградой Danish Family Crafts

Джоанна и Хенрик Брорсон-Йоргенсен наслаждались сбором оливок в Уццано, Тоскана, недалеко от Флоренции и Лукки.

Мы очень довольны качеством оливкового масла. Вкус у него необыкновенный», — рассказали они. Olive Oil Times.

Мы не делаем ничего особенного с нашими деревьями. Мы подстригаем траву примерно три раза в год и ничего не опрыскиваем. Результат каждого года полностью в руках природы. - Хенрик Брорсон-Йоргенсе, совладелец Casale 3 Danesi

Датская пара и их дочь основали Казале 3 Данези в 2012 году — производитель оливкового масла, удостоенный множества наград, который также отличился в 2024 году NYIOOC World Olive Oil Competition.

Имея около 450 оливковых деревьев, семья выращивает четыре наиболее типичных сорта Тосканы: Франтойо, Морайоло, Леччино и Пендолино. Деревья растут на террасах, которые окружают южную сторону дома семьи.

Хенрик и Джоанна Брорсон-Йоргенсен — соучредители небольшой датской семейной фермы. (Фото: Casale 3 Danesi)

«Некоторым из наших оливковых деревьев всего пять лет, но большинству из них уже более 70 лет», — сказал Хенрик Йоргенсен. Наша ферма датируется 1790 годом и окружена 1.7 гектарами земли. Это историческое здание. Из-за этого даже его белый цвет не может быть изменен».

Когда-то в этом семейном фермерском доме жил известный итальянский актер и комик Раффаэле Пису. Мы не знали этого, пока наш деревенский врач не спросил нас, где мы поселились, и затем не рассказал нам об этом», — сказал Йоргенсен. Теперь внутри висит фотография Пису, сделанная в доме.

Йоргенсен рассказал, что семья уделяет особое внимание раннему сбору урожая и смешивает оливки всех степеней зрелости в своем отмеченном наградами вине. оливковое масло первого отжима.

«Когда мы начинаем собирать ранний урожай, на многих деревьях еще растут зеленые оливки, масло которых прекрасно сочетается с маслом других деревьев, которые только начинают коричневеть или чернеть, а также тех, которые находятся на полпути к созреванию», — сказал Йоргенсен. В результате получается оливковое масло первого отжима, которое нам нравится, с яркими свежими нотками».

Casale 3 Danesi производит отмеченное наградами оливковое масло из 450 деревьев в Тоскане. (Фото: Casale 3 Danesi)

«Интересно, что многие из наших бутылок отправляются в США и Данию, но многие другие остаются в Италии, поскольку у нас есть несколько клиентов среди ресторанов», — добавил он. Они также покупают наше оливковое масло онлайн. Они используют наш продукт на кухне, чтобы улучшить вкусы блюд, таких как ризотто; они признают качество».

Как и их соседи, семья применяет тот же органический подход ко всем своим культурам, включая виноград и другие фрукты.

Когда все начиналось, наш сосед познакомил нас с увлекательным миром производства оливкового масла. Он управляет более чем 2,000 деревьев и научил нас основам», — сказал Йоргенсен.

«Мы не делаем ничего особенного с нашими деревьями», — добавил он. Мы подстригаем траву примерно три раза в год и ничего не опрыскиваем. Результат каждого года полностью в руках природы».

Со временем Йоргенсен посадил рядом с оливковой рощей небольшой виноградник. «Я вижу разницу, поскольку наш органический подход кажется тяжелой борьбой с виноградником, но с оливковыми деревьями все, кажется, встает на свои места», — сказал он.

«Погода и колебания производства оливок, обусловленные природой, такие как разная урожайность и содержание масла в оливках, являются нашими самыми большими проблемами», — отметил Йоргенсен.

Расположенная неподалеку мельница обеспечивает датскую семью всем необходимым для производства высококачественного оливкового масла первого отжима.

«Тем не менее, в сезоны сбора урожая, подобные этому, когда обильные осадки все усложняют, нам и всему региону приходится нелегко», — сказал Йоргенсен.

Casale 3 Danesi продает оливковое масло первого отжима в Италии и экспортирует его в США и Данию. (Фото: Casale 3 Danesi)

«Иногда завод не следовал обычному графику работы, потому что многие люди не собирали урожай, из-за чего нам приходилось заканчивать сбор урожая на несколько дней раньше, чем мы планировали», — добавил он.

Оливки из небольшого сада собираются вручную с помощью современных электрических граблей и традиционных зеленых сеток, которыми усеяны итальянские деревни во время сезона сбора урожая.

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«Когда идет дождь, все, конечно, становится сложнее», — сказал Йоргенсен. Плюс, когда вы приносите влажные оливки на мельницу, вы платите больше за переработку, поскольку их вес варьируется».

Дождь повлиял на уборку урожая для многих итальянских производителей, заставив семью остановиться и пойти на поправку. Они проводили целые дни, ожидая, пока высохнет сад.

«Это было еще одной проблемой, поскольку некоторые рабочие, которые помогают нам во время сбора урожая, также имеют плотный график в других местах», — сказал Йоргенсен. Даже несмотря на все трудности во время сбора урожая, в результате получается исключительно хорошее оливковое масло».

Я только что заметил, что мы на 41 местеst среди производителей оливкового масла в Италии и 80th во всем мире. Мы очень рады этому», — заключил Йоргенсен, имея в виду их размещение в Olive Oil Times Мировой рейтинг.