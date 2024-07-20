Отмеченный наградами производитель продвигает Родос как место назначения оливкового масла

Остров Родос в юго-восточной части Эгейского моря, популярное туристическое направление как среди греков, так и среди иностранцев, не первый регион, который приходит на ум, когда речь идет о греческом оливковом масле.

Однако любовь семьи Каллас к оливковым деревьям поставила Родос на карту крупнейших регионов страны по производству оливкового масла.

Послание, которое мы хотели донести (этими наградами), заключается в том, что Родос не только является популярным туристическим направлением, но и является местом, где производится высококачественное оливковое масло. - Ставрос Каллас, генеральный директор Natura Rodos

Калласы выращивали оливковые деревья на протяжении нескольких поколений; их первое оливковое масло было произведено в 1959 году. С годами семья поняла, что путь вперед — это брендировать оливковое масло, а не продавать его оптом. Первое оливковое масло из их оливковых рощ было разлито в бутылки в конце 1990-х годов.

В 2000 году семья перенесла все свои предприятия в деревню Теологос на северо-западе Родоса, основав Натура Родос.

Поворотным моментом для компании стало первое участие в выставке 2020 года. NYIOOC World Olive Oil Competition, где это получил серебряную награду. С тех пор Natura Rodos постоянно получает награды на крупнейших в мире конкурсах качества оливкового масла.

Мы хотели донести, что Родос не только является популярным туристическим направлением, но и является местом, где производится высококачественное оливковое масло», — сказал Ставрос Каллас, исполнительный директор компании. В последующие годы мы не переставали стараться изо всех сил и получил золотую награду в Нью-Йорке в 2022 году».

Для нас очень приятно, что наш продукт смог выйти за границу и быть представлен людям с других континентов и культур», — добавил он. Клиенты всегда стремятся попробовать что-то, что было отмечено наградами и превосходит определенные стандарты качества и вкуса».

В 2023 NYIOOC, компания выиграла еще один Золотая награда за оливковое масло первого отжима Koroneiki, за которым следует Серебряная награда 2024 г..

Наши усилия были вознаграждены самым лучшим образом, обеспечив нам присутствие среди лучших оливковых масел в мире», — сказала Каллас.

Награда этого года была особенно значимой, поскольку для нас это был действительно трудный год», - добавил он. В результате разрушительных лесных пожаров прошлого года серьезно пострадали посевы и природная среда нашего острова, и мы стали свидетелями воздействия изменения климата на экосистему острова».

Каллас выращивает четыре сорта, в том числе Франтойо, завезенный во время итальянской оккупации в начале 20-х годов.th век. (Фото: Натура Родос)

Натура Родос выращивает 2,000 оливковых деревьев четырех разных сортов: греческого Коронейки, итальянского Франтойо и испанского Арбекина и Пикуаль. Около четверти деревьев компании выращены органически.

Каллас сказала, что деревья Коронейки дают самую высокую урожайность среди своих сортов оливок, а деревья двух испанских сортов являются самыми молодыми в семейных рощах.

С другой стороны, оливковые деревья Франтойо берут свое начало в итальянской оккупации Родоса, которая началась в начале 1910-х годов и продолжалась 30 лет.

Выращивание оливковых деревьев разных сортов также дает нам некоторую гибкость, поскольку их плоды можно собирать в несколько разное время во время сбора урожая», — сказал он.

Однако, как и почти любой другой производитель оливкового масла в Средиземноморском бассейне, Natura Rodos страдает от изменения климата.

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Повышение температуры во время цветения деревьев и заметное сокращение количества осадков влияют на урожайность оливкового масла с наших деревьев», — сказал Каллас. Нам пришлось орошать большую часть наших оливковых рощ, чтобы сохранить производственные мощности и высокие органолептические характеристики нашего оливкового масла».

Каллас добавила, что еще одной серьезной угрозой, с которой сталкиваются родосские фермеры, являются лесные пожары, поскольку ежегодно на острове горят многие оливковые деревья.

Изменение климата является постоянной проблемой для производителей на острове Родос. (Фото: Натура Родос)

Наши деревья пока не пострадали от пожаров, но мы заметили, что наши продажи значительно падают в пострадавших от пожара районах», — сказал он.

Пожары — непредсказуемый фактор, который вызывает беспокойство у всех производителей оливок на острове», — добавила Каллас. По этой причине летом мы постоянно очищаем наши рощи от сухой травы и сорняков и применяем все противопожарные меры».

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Родос, известный в Греции как "Изумрудный остров» — четвертый по величине остров страны, на котором растет более 1.5 миллиона оливковых деревьев, в основном греческих сортов.

В августе прошлого года были вырублены большие участки сельскохозяйственных земель, в том числе 50,000 - оливковых деревьев. поврежден лесным пожаром который горел более десяти дней в центральном и восточном Родосе.

Каллас подчеркнула, что постоянной целью Natura Rodos является поддержание высочайшего качества производимого оливкового масла.

Мы поддерживаем низкую кислотность нашего оливкового масла первого холодного отжима и постоянно контролируем все параметры во время экстракции, чтобы находиться в допустимых пределах», — сказал он. Мы предпочитаем получать меньшее количество масла, чем терять тонкие органолептические характеристики нашего оливкового масла».

Мы знали, что у нас в руках качественный продукт, поэтому решили в первую очередь принять участие в конкурсе в Нью-Йорке», — добавила Каллас. Наш остров Родос также получил признание на NYIOOC, став известным как место, производящее высококачественную и ароматную сельскохозяйственную продукцию».