Чуть более чем за десять лет соучредители Роб МакГэвин и Пол Риордан и их команда из Boundary Bend Limited создали крупнейшую в Австралии компанию по производству оливкового масла. Но, черт возьми, у нас были некоторые трудности», — говорит г-н Макгэвин. Это просто тяжело. И я бы сказал, что 95 процентов людей, которые идут и сажают оливковую рощу, даже если они работают в этой отрасли, действительно борются, потому что очень, очень трудно заставить их постоянно производить урожай — правильное опыление, питание, вода, переработка, правильная логистика — чтобы вы получили EVOO отличного качества по конкурентоспособной цене».

Эксперт по оливковому маслу д-р Ричард Гэвэл высоко оценивает усилия Boundary Bend и значительный вклад в отрасль в целом. Это действительно вертикально интегрированная компания — от питомника до маркетинга», — говорит Доктор Гавел. Они вносят значительный вклад в исследования оливкового масла, и многие их результаты общедоступны и актуальны для производителей как в Австралии, так и в других странах. Они провели исследования по широкому кругу вопросов, таких как разрыхлители плодов, повреждения от мороза, механический сбор урожая и вспомогательные средства для обработки, и это лишь некоторые из них, а их лаборатория также работала над проверкой достоверности новых тестов, которые помогают определить, что я считаю полезным. бич отрасли: наличие в смесях старого масла. Самое главное, через их Кобрам Эстейт бренда, они сыграли важную роль в размещении доступных высококачественных EVOO на полках австралийских супермаркетов».

Доктор Гавел также отмечает, что технические эксперты компании, Леандро Раветти и Пабло Канамасас, активно распространяют свои результаты в отрасли и уделяют свое время другим отраслевым вопросам, таким как разработка современных соответствующих стандартов, чтобы помочь потребителям лучше понять разницу между сорта оливкового масла.

С точки зрения маркетинга», — добавляет д-р Гавел. Компания Boundary Bend активно работала над созданием и продвижением двух уровней EVOO — линейки для супермаркетов и специализированной линейки, и они стали, пожалуй, самым узнаваемым брендом EVOO в Австралии. Как компания, они долгое время поддерживали Австралийская оливковая ассоциация, как в обеспечении

экспертизы и поддержки исследований».

Сегодня Boundary Bend Limited управляет оливковыми активами на сумму более 250 миллионов австралийских долларов (254 миллиона долларов США) и, имея под своим контролем 2.5 миллиона оливковых деревьев, является крупнейшим владельцем/управляющим оливковыми рощами в Австралии и одним из крупнейших в мире.

В течение последних шести сезонов BBL лидирует в динамично развивающейся отрасли оливкового масла в Австралии. Компания была первым и единственным производителем в Австралии, который произвел и переработал более 40,000 18 тонн фруктов за один сезон. И поскольку в Австралии посажено менее - процентов всех оливковых деревьев, рощи BBL произвели примерно половину оливкового масла Австралии за последние четыре года.

Производство фруктов, достигаемое BBL, значительно выше, чем в среднем по миру и по Австралии. Средняя урожайность масла с гектара в несколько раз (от 370 до 1,500 процентов) выше, чем в традиционных и основных регионах-производителях Испании, Италии, Греции, Турции и Туниса.

Современные перерабатывающие заводы BBL в северной Виктории с производительностью более 1,700 тонн в день являются не только крупнейшими перерабатывающими предприятиями в Южном полушарии, но и наиболее эффективными и ориентированными на качество», — говорит исполнительный и технический директор Леандро Раветти. Эти перерабатывающие заводы способны обеспечить не только самые низкие затраты на переработку в Австралии и сопоставимы с затратами на переработку в любой другой части мира, но также обладают одними из самых высоких показателей эффективности извлечения, в среднем более 89 процентов эффективности извлечения за прошлые годы. четыре сезона».

За последние восемь лет компания BBL произвела все больше и больше оливкового масла, сохраняя при этом чрезвычайно высокие стандарты качества. Как свидетельство этого, только за последние два года масла BBL завоевали четыре награды Best in Show (включая Лучшее масло в Австралии в 2009 г.), 22 золотых медали, 41 серебряную медаль и 45 бронзовых медалей, что делает их маслами, награждаемыми больше всего в мире. Австралийская промышленность по производству оливкового масла.

Я думаю, что Австралия играет ключевую роль в будущем индустрии оливкового масла», — говорит Роб МакГэвин. В ближайшие 10 лет в Южном полушарии произойдут довольно серьезные успехи в плане нашей позиции на мировом рынке». Стремление Boundary Bend внедрять новые технологии, бросать вызов условностям и экспериментировать с новыми идеями, безусловно, поможет компании в предстоящих событиях.