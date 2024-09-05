Привносим ароматы Пелопоннеса в американскую кухню

Когда греко-американка Катерина Маунтанос обосновалась в Соединенных Штатах и ​​создала семью, она была разочарована вкусом большинства греческих оливковых масел, продаваемых в американских супермаркетах.

«Когда у меня появилась собственная семья, я начал больше готовить дома», — рассказал Маунтанос. Olive Oil Times. Я обнаружил, что Греческое оливковое масло экстра вирджин в супермаркете здесь не было ничего похожего на то, что производила и ела моя семья в Греции».

Несмотря на то, что Маунтанос росла в основном в Лондоне и Нью-Йорке, летние месяцы своего детства она проводила в доме этой семьи в небольшом живописном городке Корони на юге Пелопоннеса.

«Эта идиллическая деревня всегда олицетворяла истинную Грецию», — сказала она. Я не уверен, смогу ли я передать словами шум моря, запах соли и вкус оливкового масла».

Корони считается родиной сорта оливок Коронейки. В 19 векеth В начале XX века город быстро развивался, а местная экономика росла за счет производства оливкового масла, изюма и гончарных изделий.

«Я вырос, зная вкус хорошего оливкового масла», — сказал Маунтанос. Я знал, что хочу привезти в США что-то хорошее».

Прежде чем заняться производством оливкового масла, Маунтанос также принял участие в курс сомелье по оливковому маслу чтобы глубже разобраться в достоинствах и качествах оливковое масло первого отжима.

Катерина Маунтанос основала компанию Kosterina, чтобы поставлять оливковое масло первого отжима и столовые оливки из Пелопоннеса в США. (Фото: Костерина)

Я был поражен польза для здоровья оливкового масла, когда [оливки] собраны рано и перемолоты должным образом», — сказала она. Я узнал о полифенолы найденные в оливковом масле первого отжима, и история исследовательской группы, которая их обнаружила».

«Я решил сосредоточить свои усилия на создании оливкового масла первого отжима, которое было бы по-настоящему средиземноморским, приятным на вкус, приятным на запах и на приготовление пищи, и, прежде всего, полезным для здоровья», — добавил Маунтанос.

Полифенолы оливкового масла, такие как олеуропеин, гидрокситирозол и олеокантал, представляют собой природные растительные соединения, действующие как антиоксиданты.

В частности, было доказано, что олеокантал, содержащийся исключительно в оливковом масле первого отжима, оказывает на организм человека такое же воздействие, как ибупрофен — противовоспалительное средство, снимающее боль, лихорадку и воспаление.

КостеринаКомпания, основанная Маунтанос (также известной как Катина) и ее мужем Костасом, выпустила свой первый бренд бутилированного оливкового масла в 2020 году. Оливковое масло Kosterina Original extra virgin с высоким содержанием фенолов производится из оливок сорта Koroneiki раннего сбора, выращенных на юге Пелопоннеса.

Костерина также вялит оливки сорта Каламата и зеленые столовые оливки Консерволия. (Фото: Костерина)

С тех пор компания Kosterina расширила свою линейку оливковых масел, включив в нее оливковое масло Kosterina Everyday — органическое оливковое масло первого отжима, идеально подходящее для Готовка и выпечкаи линейка ароматизированных оливковых масел первого отжима с греческими травами и чесноком.

«Премиальное оливковое масло первого отжима с высоким содержанием полифенолов всегда было основой нашего бренда», — сказал Маунтанос. Мы хотим помочь людям жить дольше и вкуснее».

«Вкус — показатель качества, и слишком многие американцы не только лишены неотразимого вкуса оливкового масла первого отжима, но и антиоксидантных свойств, которые содержатся в оливках, собранных рано», — добавила она.

Приверженность качеству и подлинности окупилось для Костерина, принеся компании Серебряную награду на выставке этого года NYIOOC World Olive Oil Competition для моносортового сорта Костерина Оригинал, первое участие в конкурсе.

Сбор урожая начинается в оливковых рощах Костерины в Корони. (Фото: Костерина)

Неудивительно, что греческое происхождение Маунтанос и ее страсть к аутентичным греческим вкусам также привели ее в бизнес по производству столовых оливок; недавним дополнением к средиземноморскому ассортименту продукции компании Kosterina стали натурально вяленые столовые оливки сортов Kalamata и зеленые столовые оливки Konservolia.

Маунтанос снова вернулась в свое детство, чтобы найти инструменты, которые, как она верила,

лучше подходят для нового проекта Костериной.

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«Когда я был молодым и проводил лето в Корони, моя бабушка и другие местные жители приносили из дома мешок с оливками и оставляли их вялить в море на несколько месяцев», — рассказал Маунтанос.

«Почти все оливки, которые я видела здесь, в США, были безвкусными черными оливками, которые, скорее всего, были выдержаны в щелоке, который лишает оливки всех полезных веществ», — добавила она. Поэтому, когда мы нашли производителя в Греции, который консервировал свои оливки естественным образом в морской соли, мы поняли, что нашли подходящего производителя, который сможет поставлять высококачественные греческие оливки в Соединенные Штаты».

Костерина получила серебряную награду на Олимпиаде 2024 года NYIOOC World Olive Oil Competition. (Фото: Костерина)

Согласно одному источнику, первые оливки, засоленные в соленой воде, были случайно обнаружены где-то в греческих морях в древние времена: в его эпической поэме «Энеида» 1 в.st римский поэт Вергилий рассказывает историю о греческом рыбаке, который во время рыбалки нашел плавающие в воде оливки. Попробовав их, он понял, что они утратили горький вкус и приобрели уникальный вкус.

Маунтанос отметил, что естественная выдержка оливок в рассоле с морской солью в течение 12–- месяцев позволяет получить ферментированные оливки с высоким содержанием пробиотиков — бактерий, которые считаются необходимыми для здоровья кишечника.

«Оливковое масло первого отжима приносит пользу сердцу, но оливки сами по себе являются источником необходимых питательных веществ», — добавила она. Оливки также богаты мононенасыщенными жирами, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, а также содержат железо, медь, кальций и клетчатку».

«Я считаю себя счастливчиком и хочу поделиться замечательными сокровищами южной Греции как можно лучше», — сказал Маунтанос. Мой родной город Корони и воспоминания, которые я и моя семья создали там, тесно связаны со всем, что мы делаем в Костерине».

Наша миссия — продолжать доказывать, что полезное может быть вкусным и что современный Средиземноморская диета «Это лучшее решение для общего здоровья», — заключила она.