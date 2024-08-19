В провинции Буэнос-Айрес наблюдается значительный рост производства оливкового масла

Производство оливкового масла медленно, но неуклонно растет в провинция Буэнос-Айрес, подпитываемый новыми оливковыми деревьями, посаженными в районе Коронель Доррего.

Впервые оливковые деревья были посажены в Коронель Доррего около 50 лет назад, в 525 километрах к югу от столицы страны. С тех пор они расширились и охватывают около 2,500 гектаров и обеспечивают около половины годового производства оливкового масла в провинции.

По данным Аргентинской федерации оливок (FOA), на провинция Буэнос-Айрес приходится два процента национального производства. Около 96 процентов производства оливкового масла в Аргентине приходится на западные регионы Сан-Хуан, Ла-Риоха, Катамарка и Мендоса.

Стремясь расширить выращивание оливок в этом районе, местные производители сотрудничают с Национальным институтом сельскохозяйственных технологий (INTA), чтобы найти лучшие места в районе для посадки большего количества деревьев и развития регионального бренда.

Несмотря на то, что климат здесь заметно отличается от более засушливого и гористого запада Аргентины, Хосе Массигоге, исследователь из INTA Barrow в Буэнос-Айресе, сообщил местным СМИ, что почвенные и климатические условия по-прежнему пригодны для выращивания оливок.

Например, территория вокруг Доррего, особенно недалеко от побережья, обладает очень подходящими почвами, характеризующимися супесями, которые обеспечивают отличный дренаж – одно из основных требований для выращивания оливковых деревьев», – сказал он. Хотя оливковое дерево является жизнестойким растением, оно требует надлежащего дренажа для своих корней, и это условие адекватно соблюдается в этом регионе».

Производители заявили, что температурная амплитуда способствует постепенному созреванию фруктов, что приводит к повышению уровня фенолов и высокой доли олеиновой кислоты.

Массигоге отметил, что Прохладные температуры во время раннего сбора урожая способствуют присутствию полифенолы и другие незаменимые соединения, придающие маслу горечь. Кроме того, это условие выгодно для сохранения масла, обеспечивая высокий уровень его долговечности».

Федерико Боттини, партнер Agroliva, добавил, что значительный сдвиг между дневными и ночными температурами дает оливковое масло с интересными органолептическими свойствами.

Еще одним заметным отличием является наличие водных ресурсов; в регионе ежегодно выпадает около 600 миллиметров осадков, что значительно выше, чем на крупнейших плантациях страны», - сказал он. Хотя орошение в нашем регионе необходимо, оно служит в первую очередь дополнительной мерой. Кроме того, более прохладный климат в период сбора урожая положительно влияет на качественные показатели продукции».

Хотя я не обладаю специальными знаниями в этой области, я могу подтвердить, что наши масла неизменно дают отличные результаты как по физико-химическим, так и по органолептическим оценкам», — добавил он. Благодаря этому мы стабильно достигаем положительных результатов на различных соревнованиях».

Аргентина остается относительно скромной оливковое масло первого отжима производителя по сравнению с крупнейшими производителями в Средиземноморском бассейне. По данным Международного совета по оливкам, за последние пять лет страна производила в среднем 31,800 - тонн в год, что делает ее крупнейшим производителем за пределами Средиземноморья.

Однако производители ожидают снижение урожая в этом году из-за того, что многие рощи входят в "межгодовой период в естественном переменном цикле подшипников, отсутствие холодных часов и экстремальных погодных явлений.

Тем не менее, фермеры продолжают сажать новые оливковые деревья по всей стране, особенно в Сан-Хуане и Ла-Риохе, чтобы удовлетворить растущий спрос в Соединенных Штатах и ​​​​Ла-Риохе. Европу.

Первые плантации в Буэнос-Айресе появились в конце 1940-х годов. В то время выращивались в основном деревья Пикуаль и Арбекина, а производство осуществлялось традиционными методами.

Однако современная практика в регионе изменилась и теперь включает деревья арбосана и коронейки, посаженные в оливковых рощах с высокой плотностью застройки, где на гектар приходится более 2,000 оливковых деревьев.

Федерико Холлендер, владелец Estilo Oliva в Коронель Доррего, вспоминает, как адаптировался к более современным технологиям.

Мы решили учиться, внедрять в эту деятельность новейшие технологии и остановить свой выбор на сверхинтенсивной системе», — сказал он. Затем мы начали засаживать больше гектаров другими сортами оливковых деревьев и решили продолжить выращивание».

Производители оптимистичны в отношении того, что выращивание оливок в провинции Буэнос-Айрес будет продолжать расширяться, и поддерживают запуск международного конкурса оливкового масла в столице.