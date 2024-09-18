Калабрийский кооператив делает акцент на качестве, одновременно добиваясь экономии за счет масштаба

Фермеры, выращивающие оливки в Калабрии, втором по величине регионе-производителе оливкового масла в Италии, уже приступили к сбору урожая.

«Хотя в этом году мы не ожидаем больших объемов, мы рассчитываем на продукт высочайшего качества», — сказала Валерия Минази, координатор проекта Dea Carolea в юго-западном регионе Италии.

Dea Carolea — экспериментальный кооператив, созданный местными производителями оливкового масла. Цель — достичь экономии масштаба, оптимизировать агрономические методы и коллективно повысить их высокое качество. оливковое масло первого отжима на мировом рынке.

Отличительной особенностью этой культуры является ее исключительно высокий выход конечного оливкового масла, не имеющий себе равных, даже при раннем сборе урожая... Это высоко ценимое оливковое масло с почти интенсивным среднефруктовым профилем. - Антонио Лауро, основатель EVO IOOC Италия

Dea Carolea — это игра слов, которая объединяет итальянское слово, означающее «богиня», DEA, с сортом оливок Каролеа, который долгое время доминировал на равнинах Ламеция-Терме.

Под брендом Dea Carolea производители, участвующие в проекте, придерживаются строгих протоколов производства и сертификации оливкового масла.

Проект Dea Carolea расширяет работу продюсеров, уже работающих в Ламетия Сертификация защищенного обозначения места происхождения, которая распространяется на оливковое масло, произведенное в Ламеция-Терме.

Многочисленные производители оливок управляют небольшими и средними садами по всей равнине, а некоторые семьи занимаются производством оливкового масла на протяжении столетий.

Dea Carolea позиционируется как возможность для производителей расширить свои фермы, фермерские дома и заводы по производству оливкового масла, способствуя повышению устойчивости посредством коллективных усилий.

«Движущей силой проекта является новое поколение предпринимателей, занимающихся выращиванием оливок, которые взяли на себя управление и возродили свой семейный бизнес», — сказал Минаси. Чтобы бренд появился, как это было в случае со знаменитым Terra di Bari, это наследие и этот разнообразный опыт должны объединиться в единый продукт».

По словам координатора проекта, 17 производителей уже взяли на себя обязательство соблюдать стандарты PDO бренда в части или во всей своей продукции.

«Некоторые из наших деревьев имеют многовековой возраст, а другие были заменены для повышения производительности», — сказала Маргерита Ди Джованни, совладелица Podere d'Ippolito, фермы-консорциума PDO и промоутер проекта Dea Carolea. Однако мы избегаем интенсивного или сверхинтенсивного земледелия, поскольку это наш ландшафт и наша идентичность».

«Ухаживать за такой прекрасной оливковой рощей не всегда легко из-за связанных с этим затрат», — добавила она. Вековые деревья требуют больше усилий и усилий, и мы столкнулись с нехваткой рабочей силы».

По словам Ди Джованни, раздробленность и небольшие масштабы местных производителей оливкового масла замедлили признание каролийского оливкового масла первого отжима.

«Сначала мы организовывали рекламные акции и встречи с покупателями и другими лицами, заинтересованными в оливковом масле Lametia PDO», — рассказал Ди Джованни. Это позволило нам выявить потенциальные слабые места».

«Мы поняли, что объединение усилий необходимо для обеспечения как качества, так и количества», — добавила она, подчеркнув необходимость удовлетворения потребностей международного рынка.

Маргерита Ди Джованни считает, что кооператив Dea Carolea поможет местным производителям продвигать оливковое масло первого отжима Carolea по всему миру. (Фото: Dea Carolea)

В дополнение к рекомендациям Lametia PDO, Dea Carolea предоставляет членам организации конкретные процедуры, которым необходимо следовать.

Эти процедуры гарантируют доступ только к оливковому маслу первого отжима, сертифицированному PDO и также проверенному сертифицированной дегустационной комиссией.

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«Мы тестируем каждую партию, представленную в проекте, которая уже имеет сертификат PDO», — сказал Минаси. После того, как эти партии будут смешаны в один продукт, полученное оливковое масло первого отжима также получит собственную сертификацию PDO».

«Кроме того, продукт проходит дополнительную проверку сертифицированной испытательной группой, после чего он становится оливковым маслом первого отжима Dea Carolea», — отметила она.

Благодаря различным агрономическим практикам своих членов, Dea Carolea производит органические и традиционные оливковые масла.

«Одним из примеров стандартизированных процедур является сбор урожая, который, как ожидается, будет в самом разгаре к середине октября», — пояснил Минаси.

Производители выбирают ранний сбор урожая, чтобы сохранить оптимальное качество сорта Carolea, избегая при этом потенциальных оливковая плодовая муха инвазии.

«Отличительной особенностью этой культуры является ее исключительно высокий выход конечного оливкового масла, не имеющий себе равных, даже при раннем сборе урожая», — сказал Антонио Лауро, профессиональный дегустатор и основатель EVO IOOC Италия Конкурс качества оливкового масла.

Ранний сбор урожая позволяет Каролее продемонстрировать свои оптимальные польза для здоровья и органолептические качества.

«При раннем сборе урожая в плодах Каролеи содержится большое количество биофенолов, чего не наблюдается при зрелом сборе», — сказал Лауро. Идеальное время для сбора урожая — когда оливки начинают менять цвет с зеленого на желтый, что позволяет добиться урожайности, которая остается высокой по сравнению с другими сортами».

«Это высоко ценимое оливковое масло с почти интенсивным среднефруктовым профилем», — добавил он. Характерные ноты сорта включают яблоко, золотое яблоко и миндаль, а также часто присутствуют нотки артишока и оливковых листьев».

Горечь у сорта «Каролея» отчетливо выражена, средней интенсивности. «Он, как правило, затмевает пряные ноты, которые также имеют среднюю интенсивность, но немного мягче», — сказал Лауро.

Ди Джованни отметил, что кооперативное взаимодействие членов организации позволяет покупателям, ищущим оливковое масло Dea Carolea, иметь дело с единым контактным лицом.

«Мы считаем, что это ключевой шаг вперед, к которому мы стремились», — сказала она. Появляются новые производители, многие из которых молодые, что очень многообещающе. Мы гордимся тем, что консорциум PDO теперь включает в себя исторических партнеров и много молодых предприятий, возглавляемых женщинами».

И Минаси, и Ди Джованни подчеркнули, что следующим шагом проекта, помимо запуска Dea Carolea, станет его дальнейшее расширение.

«Хотя от проекта могут выиграть и средние, хорошо структурированные компании, это особенно актуально для мелких производителей», — сказал Ди Джованни.

Сотрудничество обеспечивает большую конкурентоспособность и более выгодные совместные приобретения», — добавила она. Это также открывает доступ к источникам финансирования, которые государственная политика резервирует для групп компаний, консорциумов и кооперативов, в соответствии с направлением законодателя».

«Оливковое масло и столовые оливки из Каролеа имеют большое значение для Калабрии, составляя, вероятно, от 40 до 50 процентов производства оливок в регионе», — сказал Лауро. Эта культура довольно вынослива, хотя и страдает от таких патогенов, как павлиний глаз; однако с ними можно справиться даже в условиях органического земледелия».

«Если все пойдет по плану, сбор урожая будет завершен к октябрю», — заключил Минади. Сертификаты будут выданы в ноябре, и Dea Carolea должна поступить в продажу к концу того же месяца».