Ожидается, что производство столовых оливок в Калифорнии вырастет второй год подряд после дождливого начала 2024 года и благоприятных погодных условий, связанных с цветением оливковых деревьев.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в ежегодном опросе 249 производителей в 40,000 году в Калифорнии будет произведено 2024 2023 тонн столовых оливок, что на шесть процентов больше, чем в 2022 году, и вдвое больше, чем в - году.

По оценкам USDA, производство сорта «Севильяно» значительно возрастет и достигнет 3,200 тонн США, а производство сорта «Мансанильо» — 36,700 100 тонн США. Остальные - тонн США, по прогнозам, должны быть произведены другими сортами.

Департамент объяснил рост добычи осадками в конце зимы и начале весны, которые привели к образованию снежного покрова в Сьерра-Неваде и увеличению емкости водохранилища. Нормальные водные условия». Затем наступила благоприятная погода, в мае зацвели оливковые деревья и начали завязываться плоды.

Министерство сельского хозяйства США

USDA отметило, что высокие летние температуры вынудили многих производителей столовых оливок поливать свои рощи. Департамент добавил, что нехватка рабочей силы, рост издержек производства и проблемы с маркетингом остаются основными проблемами, стоящими перед сектором.

Несмотря на второй год подряд увеличения урожая, производство столовых оливок в Калифорнии продолжает снижаться.

В период с 2010 по 2014 год в Золотом штате в среднем производилось 82,700 68,520 тонн столовых оливок в год. Этот средний объем производства упал до 2015 2019 тонн США с 33,490 по 2020 год, а затем резко упал до 2024 - тонн США с - по - год.

Почему тоннаж снижается? Факты указывают на погоду, доступ к рабочей силе, рост издержек и конкуренцию со стороны дешевого импорта», — написала Лиз Тагами, основательница American Olive Farmer, в отчете об урожае за май 2024 года.

В частности, она назвала засуху в Калифорнии с конца 2010-х по начало 2020-х годов и экстремальные весенние погодные явления двумя климатическими факторами, влияющими на производство.

Кроме того, она указала на ограничительную иммиграционную политику, из-за которой производителям, которые полагаются на ручной сбор урожая, стало сложнее находить достаточное количество рабочей силы.

«Иммиграционная политика оказывает давление на труд мигрантов, затрудняя поиск легальных рабочих для работы, когда оливки созреют», — пишет Тагами.

Наряду с проблемами, вызванными климатом и нехваткой рабочей силы, местные и международные экономические условия также оказали давление на фермеров, выращивающих столовые оливки в Калифорнии.

Тагами указал на рост цен на топливо, смягчение последствий нашествия плодовой мухи на оливковое дерево, разрешения и налоги в сочетании с, по ее словам, недобросовестной конкуренцией со стороны европейского, в частности испанского, импорта столовых оливок.

Импортные оливки, выращенные без соблюдения норм охраны труда и окружающей среды Калифорнии и с использованием субсидий ЕС, можно выращивать, перевозить и продавать в США по более низким ценам, чем мы можем производить здесь, несмотря на недавние компенсационные пошлины на консервированные спелые оливки», — написал Тагами.

Тем не менее, в июле фермеры, выращивающие оливки в Калифорнии, получили хорошие новости после того, как Комиссия по международной торговле США проголосовали за продление тарифов на некоторые виды импортируемых из Испании черных столовых оливок в течение еще пяти лет.