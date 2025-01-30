Знаменитый сицилийский фермер сохраняет традиционные ландшафты и сорта

В Буккери, самой высокой деревне в Иблейских горах Сицилии, тысячелетние оливковые деревья величественно возвышаются как предки-хранители территории, на которой проживают Агрестис.

«Наши сады в основном состоят из вековых деревьев, причем некоторым из них, вероятно, более тысячи лет», — рассказал совладелец Пьетро Никотра.

Компания Agrestis была основана в 2003 году в юго-восточном углу Сицилии отцом Никотры, Лоренцо, и его другом, Джузеппе Папарон. Компания стремится к качеству и подчеркивает автохтонный сорт оливок Тонда Иблеа.

Наша цель — не только производить высококачественные оливковые масла и оливки первого отжима, но и защищать эти древние рощи. - Пьетро Никотра, совладелец Agrestis

«Наши оливковые деревья разбросаны по этим крутым склонам в соответствии с обширной, неравномерной схемой посадки», — сказал Никотра. Весной промежутки между ними превращаются в цветущие луга. органическое управление позволяет нам сохранять рощи здоровыми, процветающими и богатыми биоразнообразием».

Когда-то оливки сорта Тонда Иблеа употреблялись в основном как столовые, но сейчас их все чаще используют для производства отмеченных наградами сортов оливок. оливковое масло первого отжима.

Одним из них является Agrestis Fiore d'Oro DOP, моносортовое вино, завоевавшее пять золотых наград на NYIOOC World Olive Oil Competition, благодаря своему сложному профилю. Его зеленые томатные, яблочные и бальзамические ароматы тают с нотами конских бобов, спаржи, сельдерея и базилика.

«Agrestis была одной из первых компаний в регионе, которая провела ранний сбор урожая», — сказал Никотра. Подумайте о том, что здесь в прошлом по традиции сбор урожая начинался 8 декабря [День Непорочного зачатия, государственный праздник в Италии]».

Когда мы были детьми, мы помогали родителям собирать оливки во время Рождественские праздники, "Добавил он. Сбор урожая начался в ноябре, затем в октябре, а теперь мы собираем первые плоды в конце сентября».

Сегодня Никотра управляет фермой вместе со своей сестрой, Джулией, отцом и Сальваторе Папароном, сыном соучредителя компании. Джулия присоединилась к команде два года назад и курирует коммуникацию компании.

Лоренцо и Пьетро Никотра под старинным оливковым деревом на ферме Агрестис. (Фото: Агрестис)

«Мы с Джулией двуязычны благодаря нашей маме Розе, которая родом из Германии, и это побудило меня поступить в лингвистическую среднюю школу», — рассказала Никотра. Затем я получил степень магистра в области экономики бизнеса, а Сальваторе изучал пищевую науку и технологию. Имея разное образование, мы используем собственные навыки в определенной области компании».

Команда полевых рабочих поддерживает команду круглый год. В хороший сезон урожая до 30 человек нанимаются для сбора плодов с 20,000 120 деревьев. Рощи простираются на - гектаров, которые компания частично владеет, а частично арендует.

«Мы не знаем, кто посадил наши оливковые деревья», — сказала Никотра. Я слышал легенду о греках, которые прибыли на кораблях, поскольку долина, где сейчас находятся сады, была судоходной рекой, нашли на ее берегах дикие оливковые деревья и одомашнили их. Однако это говорит о том, что выращивание оливок было распространено древним населением, поселившимся в этой местности».

Еще раньше, миллионы лет назад, Гиблейские горы были подводным вулканическим комплексом, образованным тектоническим поднятием. Это привело к образованию плодородной почвы, где сегодня на высоте от 600 до 700 метров произрастают оливковые деревья.

Мощные корни древних деревьев способны впитывать воду из глубоких слоев почвы, что делает их устойчивыми к длительным периодам засухи на острове.

«Эти старые оливковые деревья не нуждаются в поливе, и в любом случае невозможно создать систему орошения из-за нерегулярного расположения старых садов», — сказал Никотра. Однако в последнее время они стали чаще страдать от затянувшегося дефицита воды».

Действительно, нам пришлось бороться с последствиями изменения климата, что привело к снижению производства на два года. последовательные годы, "Добавил он.

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По словам сицилийского фермера, наиболее серьезные проблемы возникают в период цветения оливок, который обычно является самой деликатной фазой жизненный цикл дерева.

«Мы быстро перешли от низких зимних температур к сильной жаре и духоте, как будто весны и не было», — сказала Никотра. Здесь, в горах, ночи влажные, с заморозками, и если утренняя температура достигает 28–30 ºC, цветы легко сгорают, что и произошло в прошлом году».

Кроме того, Никотра сказал, что из-за своих сортовых характеристик Tonda Iblea нуждается в идеальных климатических условиях для хорошего опыления. Чтобы облегчить этот процесс, древние крестьяне сажали рядом с ним сорта-опылители, такие как Biancolilla, Nocellara и местный сорт Oliva Lunga, который теперь Agrestis использует для создания смесей.

Лоренцо Никотра использует растрелло или ручные грабли для сбора оливок. (Фото: Агрестис)

Компания использует мельницу в близлежащем городе Рагуза для переработки фруктов в течение нескольких часов после их сбора. Передовое оборудование мельницы позволяет оптимально извлекать шесть видов оливкового масла высшего качества, которые производит Agrestis. Некоторые из них сертифицированы Monti Iblei Protected Designation of Origin (PDO) и Защищенное географическое указание Сицилии (ОПИ).

«Из-за спада производства последний сбор урожая потребовал меньше рабочих и завершился раньше», — сказал Никотра. В начале декабря мы собрали последние плоды для переработки на столовые оливки. Летом мы следим за всеми растениями и в зависимости от того, сколько плодов они приносят, решаем, какие из них отложить для этой цели».

Помимо переработки оливок в рассол, компания возродила древний метод сухого посола, называемый "Пассулуна. Этот метод подразумевает помещение плодов в бочки с солью и постоянное переворачивание в течение месяца. Результатом является продукт с интенсивным вкусом.

«Наша цель — не только производить высококачественные оливковые масла и оливки первого отжима, но и защищать эти древние рощи и их территорию», — сказал Никотра. Позвольте мне сказать, что наша задача — сохранить эту землю».

Он объяснил, что в прошлом каждая семья в этой небольшой горной деревне ухаживала за своим собственным садом, но в настоящее время многие участки заброшены из-за отсутствия смены поколений. С момента своего основания компания арендовала или покупала заброшенные и полузаброшенные сады, чтобы оживить их.

«Благодаря нашей работе мы поддерживаем чистоту садов, предотвращаем лесные пожары и снижаем гидрогеологические риски», — сказал Никотра. Летом, когда температура очень высокая, лесной пожар может распространяться легче, если поля покрыты зарослями травы и кустарников, а небольшое пламя может в мгновение ока уничтожить оливковое дерево, которое росло там столетиями».

Поддержание травы в чистоте и удаление остатков обрезков помогает предотвратить скопление кустарника и возникновение пожаров. (Фото: Agrestis)

Затем, когда земля выгорает и растения больше не поддерживают ее своими корнями, после проливного дождя могут легко возникнуть оползни», — добавил он. Хорошо известно, что эта ситуация усугубляется изменение климатаНаша цель — вести устойчивое оливковое хозяйство, которое, основываясь на научные доказательства, помогает справиться с этим».

Когда команда восстанавливает оливковую рощу, заброшенные растения обычно подвергаются реформирующей обрезке, которая подразумевает обрезку основных ветвей. Это подразумевает период ожидания в несколько лет, прежде чем начнут прорастать новые побеги и оливковые деревья снова начнут давать плоды.

«Работа на этой наклонной местности требует больше усилий и повышает производственные затраты», — сказал Никотра. Это добавляет проблем с климатом, с которыми мы сталкиваемся, и последующее падение производства за последние несколько лет. И все же это не мешает нам двигаться вперед по нашему пути и совершенствоваться, стремясь сделать все возможное даже в этот сложный для оливкового хозяйства период».

Он упомянул комментарии некоторых посетителей, которые были впечатлены упорством его команды в работе и стремлении к качеству в столь сложных условиях.

Некоторое время назад, после посещения поля, опытный агроном сказал мне, что мы "«Ему следует платить за то, чтобы он продолжал работать здесь», поскольку, по его мнению, это экономически нецелесообразно», — сказал Никотра. Он назвал нас сумасшедшими, поскольку задавался вопросом, как мы можем обрабатывать эти участки и при этом оставаться процветающей компанией».

«И мы по-прежнему продолжаем с энтузиазмом и преданностью выполнять эту работу, которая приносит нам столько удовлетворения», — заключил он. Наша продукция пользуется большой популярностью, и наши клиенты знают, что качество, которое мы предлагаем, неразрывно связано с нашей приверженностью защите этих древних оливковых деревьев и их окружающей среды, которые являются настоящим наследием всех нас».