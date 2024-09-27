Производство оливкового масла в Чили упало до самого низкого уровня с 2013 года после того, как высокие весенние температуры и дожди во время сбора урожая затруднили работу фермеров и мукомольных предприятий по всей стране.

«Производство оливкового масла в сезоне 2024 года достигло 15,000 - тонн», — заявила Габриэла Молья, генеральный директор ассоциации производителей ChileOliva. Это представляет собой снижение на 29 процентов относительно тонн нефти. получено в 2023 году» и на 33 процента ниже среднего показателя за пять лет.

«Основными проблемами стали сильные дожди в месяцы сбора урожая», — добавил Молья.

По словам Хорхе Астудильо, консультанта по производству оливкового масла, высокие зимние и весенние температуры связаны с Эль-Ниньо на севере страны были повреждены многие оливковые деревья во время цветения.

«Добыча в районе Кокимбо, в 300 километрах к северу от Сантьяго, в частности... практически свелась к нулю или близка к нулю», — сказал он. Амбос Ладос де ла Меса, подкаст. Это очень важная область... Двадцать процентов, если не больше, продукции поступает из этой области».

«Но в остальной части страны это был нормальный год с точки зрения производства», — добавил Астудильо. Хотя ранние дожди повлияли на урожай, а в других районах были заморозки».

Оливковые плантации распространены по всей северной части Чили, простираясь примерно на 2,000 километров от долины Асапа около перуанской границы до центральной долины Мауле.

В результате производители по разные стороны границы второй по величине страны-производителя оливкового масла в Америке сталкиваются с различными проблемами.

Наряду с необычно теплой погодой производители на севере страны борются со средиземноморским заражения плодовыми мухамиИнвазивный вид, предположительно завезенный с контрабандными фруктами из Перу, вызвали хаос» в оливковых рощах по обе стороны границы.

Тем временем в долине Мауле Лас Досиентос главный управляющий Хосе Пабло Ильянес сообщил, что компания столкнулась с 20-процентным снижением производства, частично объяснив это тем, что многие деревья вступили в фазу "«недогодный» в естественном цикле чередования плодоношения оливкового дерева и некоторое влияние климата.

Сбор урожая компании начался в мае и продолжался 70 дней, дольше обычного из-за постоянных дождей. Несмотря на это, Ильянес больше всего обеспокоен возможными длительными периодами засухи.

«Научиться жить в условиях изменения климата — это самое главное», — сказал он. Мы знаем, что, прежде всего, проблема воды вызывает наибольшую тревогу, если смотреть в будущее».

Фернандо Карраско Спано, главный исполнительный директор Оливос Рута дель Соль, чьи рощи находятся примерно в 100 километрах к северу от долины Мауле, подтвердили, что климатические условия привели к снижению урожайности.

«В этом году у нас урожайность упала на семь процентов», — сказал он. Оливки не достигли концентрации масла прошлых лет. Общий вес оливок в килограммах был очень хорошим, но их урожайность была очень низкой».

«Главной задачей в этом сезоне было найти баланс между временем сбора урожая и урожайностью», — добавил Карраско Спано. С одной стороны, мы хотели собрать урожай пораньше, чтобы избежать риска заморозков. С другой стороны, мы хотели подождать несколько дней или недель, пока оливки продолжат накапливать масло. В конечном итоге мы добились хорошего результата и ценной кампании 2024 года».

Несмотря на резкое снижение производства, чилийские экспортеры воспользовались неурожаем подряд в Средиземноморском бассейне и, как следствие, исторически высокими ценами в Европе и Америке.

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«В течение первой половины 2024 года, то есть с января по июнь, было экспортировано товаров на сумму 38,165,119 34,347,980 50 долларов США (2023 - - евро) FOB, что на - процентов больше, чем за тот же период - года», — сказал Молья.

«Что касается объема поставок оливкового масла за рубеж, то в первой половине 2024 года было отгружено в общей сложности 4,176 тонн оливкового масла, что на два процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года», — добавила она.

Бразилия и США остаются основными направлениями чилийского экспорта, составляя 58.4 и 23.1 процента по стоимости соответственно. Испания является третьим ведущим направлением, составляя 7.4 процента по количеству.

«Спрос на таких рынках, как Бразилия, увеличился», — подтвердил Ильянес. Тот факт, что добыча в Испании снижалась в течение последних трех лет подряд из-за засухи, привел к сокращению мировых запасов нефти и увеличению спроса со стороны соседних рынков».

«Наш экспорт вырос на 33.4 процента как по стоимости, так и по объему», — добавил Карраско Спано.

Из-за устойчивого мирового спроса и сокращения производства цены на оливковое масло в Чили значительно выросли.

По словам Астудильо, цена за пол-литра оливкового масла под маркой производителя составляет около 7,500 чилийских песо (7.30 евро). По его оценкам, чилийцы потребляют от 900 миллилитров до одного литра оливкового масла на душу населения.

«Цена бутилированных масел на полках [выросла вдвое], поэтому рынок, особенно конечный потребитель, был вынужден искать более крупные или более дешевые форматы», — сказал он.

Хотя в этом году официальных данных о внутреннем потреблении оливкового масла не публиковалось, Астудильо добавил: мы видим, что на местном уровне наблюдается снижение потребления».

Тем не менее, Ильянес сообщил, что компания Las Doscientos, которая продает около 50 процентов своего оливкового масла в Чили, не увидела падения спроса по сравнению с сокращением предложения.

«Несмотря на цену, которая значительно выросла, спрос никогда не падал в той же пропорции, что и предложение», — сказал он. Теперь мы знаем, что спрос сохранялся при достижении этих ценовых уровней. Это дает нам душевное спокойствие, зная, что люди ценят оливковое масло как часть своей базовой бытовой корзины».