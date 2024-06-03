После непростого урожая хорватские производители оливок довольны своими достижениями на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Продюсеры из страны юго-восточной Европы заняли четвертое место по количеству наград на конкурсе — 80 из 97 заявок. По данным из Olive Oil Times Мировой рейтингБольше наград получили только Италия (148), США (96) и Испания (83).

Хорватия – маленькая страна, но супердержава по качеству оливкового масла, что подтверждается из года в год. - Ивица Влаткович, президент Задарской ассоциации производителей оливок

Однако фермеры и мельники быстро отметили, что их 82-процентный показатель успеха был самым высоким среди всех стран, подавших более десяти заявок. оливковое масло первого отжима образцы на Всемирный конкурс.

Хорватские производители праздновали свой успех после неблагоприятных обстоятельств, в том числе экстремальных климатических условий и вредителей.

Холодная погода весной, сопровождаемая дождями в момент цветения и опыления, привела к более низкому завязыванию плодов на деревьях. За этим последовало появление оливковая плодовая муха перед сбором урожая, что повлияло на количество и качество оливкового масла.

Мы заняли четвертое место в сильной конкуренции с гораздо меньшим количеством зарегистрированных масел, чем наши основные конкуренты», — сказал Анте Вулин, владелец Антино, получивший золотую награду за среднюю Облику.

Производитель выращивает 1,000 оливковых деревьев, из которых 550 находятся в производстве, на берегу озера Врана, крупнейшего озера Хорватии, в северно-далматинском регионе Пакоштане.

Вместе с Вулиным еще три продюсера из муниципалитета, который немного меньше Манхэттена, получили пять наград Мирового конкурса.

Томислав Чудина Олеа Виола получил золотую награду за смесь среднего размера; Винко Лалин из ОПГ Лалин получил две серебряные награды за смесь и Облику; и Марио Барешич из Шкипер Драге получил золотую награду за Oblica.

У нас нет ни больших рощ, ни запасов нефти», - сказал Вулин. У нас даже мельниц нет. Но у нас есть традиция, естественный способ выращивания полезных фруктов и производства масла премиум-класса, которое мы получаем путем холодного отжима».

Хорватские производители отпраздновали свой успех после тяжелого урожая.

Ивица Влаткович, президент окружной ассоциации производителей оливок и отмеченный наградами продюсер из соседнего Новиграда, также приветствовал огромный успех страны, несмотря на ее небольшие размеры.

В Хорватии проживает около 3.8 миллиона человек. По данным Европейской комиссии, в 3,500/2023 сельскохозяйственном году страна произвела 24 тонн оливкового масла, что примерно на десять процентов ниже среднего показателя за предыдущие четыре года.

Хорватия — маленькая страна, но супердержава по качеству оливкового масла, что подтверждается из года в год», — сказал Влаткович, которого многие считают лучшим производителем оливок среди врачей и лучшим врачом среди производителей оливок.

С 2017 года он также получил 15 наград на NYIOOC, что сделало его самым успешным продюсером страны на конкурсе.

Поскольку Томислав Дувняк, владелец Водицезапустил скоординированные усилия Чтобы организовать и помочь финансировать мелких далматинских производителей для отправки заявок в Нью-Йорк в 2021 году, Хорватия неизменно является одним из крупнейших победителей Всемирного конкурса.

Влаткович заявил, что он и другие продюсеры сейчас живи сегодняшним днём», когда Хорватия получает наибольшее количество наград на конкурсе.

Оливковое масло приезжает в Нью-Йорк со всего мира, где выращивают оливки», — сказал он. Именно поэтому оно представляет собой чемпионат мира по оценке качества оливкового масла. На мировом уровне хорватское оливковое масло на протяжении многих лет подтверждает свое высокое качество с точки зрения количества отправленных и награжденных масел».

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Влаткович отметил, что хорватские производители воодушевлены тем, что они достигают результатов, аналогичных их коллегам из более известных стран, выращивающих оливки.

Он объяснил непропорциональный успех страны несколькими факторами, в том числе менталитетом хорватских производителей, многие из которых являются мелкими фермерами, посвящающими себя уходу за небольшим количеством деревьев.

Еще одним ключом к успеху страны является профессиональное образование, предоставляемое производителям оливок через региональные и национальные ассоциации.

Кроме того, были предприняты значительные усилия по строительству высококачественных маслозаводов с достаточной мощностью для переработки урожая, собранного в тот же день.

Влаткович также высоко оценил роль местных дегустационных комиссий, которые помогают производителям оливок выявлять дефекты и определять их причины.

Наконец, он сказал, что многие производители участвуют в многочисленных местных и национальных мероприятиях, создавая дух конкуренции и культуру совершенствования в секторе.

Если бы вместо 97 хорватские производители оливок отправили хотя бы столько же своего масла в NYIOOC [как это сделали производители из других стран], я уверен, что они выиграли бы больше золотых наград и тем самым показали бы всем, как далеко продвинулась Хорватия в производстве высококачественного оливкового масла первого отжима», — сказал Влаткович.

Он добавил, что в преддверии сельскохозяйственного 2024/25 года условия в рощах выглядят хорошими.

Ситуация в оливковых рощах многообещающая», — сказал Влаткович. Весна принесла достаточно влаги. Температура почти идеальная, поэтому оливковые деревья полны цветов».

Мы также ожидаем хорошего опыления», — добавил он. До урожая еще далеко, но есть все шансы, что кампания пройдет успешно. Гораздо более успешный, чем в прошлом году, а это означает больше нефти на крупнейшей в мире оценке качества в Нью-Йорке».