Открытие отмеченного наградами оливкового масла в южных высокогорьях Бразилии

Расположенный в самом сердце самого южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, огромный парк, посвященный природе и оливковым деревьям, стал источником отмеченных наградами оливковое масло первого отжима.

Парк, занимающий десятки гектаров, является домом для разнообразных растений и животных наряду с тысячами оливковых деревьев. Каждый год сотни тысяч посетителей восхищаются его природным великолепием.

Parque Olivas do Gramado находится на пышных зеленых холмах региона реки Кай, примерно в двух часах езды к северу от Порту-Алегри. Официально открытый для посетителей шесть лет назад, оливковый парк уходит корнями в богатую семейную традицию.

«В декабре парк отпраздновал свою шестую годовщину», — сказал Андре Бертолуччи, совладелец Оливас ду Грамаду. Однако фундамент, включая туристическую инфраструктуру, подъездные пути, оливковые рощи, машины и оборудование, был заложен в середине 2010-х годов, когда были сделаны первые инвестиции в нашу семейную собственность для осуществления грандиозной мечты».

С 2023 года Оливас ду Грамаду завоевал две серебряные награды подряд NYIOOC World Olive Oil Competition издания за нежную смесь оливок Арбекина, Пикуаль, Франтойо, Коронейки, Асколана и Мансанилья.

Семья опиралась на опыт патриарха Педро Бертолуччи, который занимался развитием туризма в Бразилии с 1980-х годов.

«Вместе с моими братьями и сестрами Паулой и Даниэлем, а также нашей покойной матерью Сусаной Бертолуччи мы посетили оливковые рощи в таких странах, как Португалия, Испания и Италия, и увидели, что выращивание оливок в Бразилии все еще находится на ранней стадии», — сказал Бертолуччи.

Именно тогда олеотуризм стали движущей силой нового проекта.

Среди туристических предложений Оливас-ду-Грамаду — возможность для посетителей создавать собственные смеси оливкового масла. (Фото: Оливас-ду-Грамаду)

«Мы увидели уникальную возможность поделиться с бразильцами увлекательным процессом производства высококачественного оливкового масла первого отжима, дополненным разнообразными гастрономическими, приключенческими, созерцательными и развлекательными мероприятиями, которые теперь составляют основу деятельности компании Olivas do Gramado», — сказал Бертолуччи.

«В парке посетители могут присоединиться к гармоничной сенсорной дегустации, попробовав до семи различных видов оливкового масла и ароматических настоев, каждый из которых сочетается с определенными продуктами», — добавил он. В ходе ежедневных презентаций, проводимых в течение пяти сессий в нашей аудитории на 40 мест, наши сомелье проводят мини-занятия по оливковому маслу, затрагивая такие темы, как сбор урожая, экстракция, сенсорные свойства, мошенничество, химический анализ и введение в сенсорную оценку».

Семья Бертолуччи также инвестировала в туристический поезд Olivas Express, который курсирует по оливковой роще, а гид рассказывает о посадке, уходе за оливковой рощей и сборе урожая.

«В феврале и марте мы проводим мероприятие под названием Nostra Oliva, где посетители принимают участие в сборе урожая оливок и отжиме масла, и даже разливают собственное жидкое золото», — сказал Бертолуччи.

День завершается видом на закат над каньонами, выступлением приглашенных диджеев, роскошными закусками и, конечно же, нашим свежеприготовленным нефильтрованным пивом. новое масло, "Добавил он.

По словам Бертолуччи, Оливас-ду-Грамаду ежегодно привлекает 250,000 - посетителей, что обусловлено его расположением в популярном среди местных туристов месте.

Его владелец подсчитал, что ежегодно Оливас-ду-Грамаду посещают четверть миллиона человек, чтобы узнать больше об оливковом масле и насладиться живописными пейзажами. (Фото: Оливас-ду-Грамаду)

«Эта мечта стала реальностью, поскольку расположена в Атлантическом лесу, откуда открывается захватывающий вид на каньоны Педрас-Бранкас в сельской местности Грамаду, в районе, сформированном итало-немецкой колонизацией в регионе Гортензиас в Риу-Гранди-ду-Сул», — сказал Бертолуччи.

Olivas do Gramado возделывает 29 гектаров оливковых рощ с примерно 12,600 - оливковыми деревьями, включая Arbequina, Koroneiki, Ascolana и Manzanilla. На территории также выращиваются дополнительные испанские, греческие и итальянские сорта.

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Большинству оливковых деревьев около 10 лет, некоторым меньше. По мере созревания этих деревьев компания ожидает существенного увеличения урожайности оливок.

Выбор подходящих сортов имел решающее значение для успеха проекта.

«Мы многому научились у Уругвая, особенно у Ассоциации производителей оливок Уругвая (Asolur) и химического факультета Университета Уругвайской Республики», — сказал Бертолуччи.

«Уругвай имеет долгую историю выращивания оливок в Южной Америке и служит прекрасным примером для бразильского оливкового хозяйства благодаря схожести терруаров», — добавил он. Это очень помогло нам выбрать сорта, наиболее подходящие для нашей почвы в Серра-Гауча».

По словам Бертолуччи, сохранение окружающей среды является одним из основных принципов выращивания оливок в Бразилии.

«В Оливас-ду-Грамаду все прибрежные леса полностью сохранены, что обеспечивает защиту рощи от грибков, тли, щитовок и других болезней, которые могут поразить оливковые деревья», — сказал он.

«Большая часть туристической инфраструктуры питается от фотоэлектрической установки, которая использует солнечные панели для выработки экологически чистой энергии для мельницы, лаборатории, магазина и ресторана», — добавил Бертолуччи.

Кроме того, компания получает воду из источников и артезианских скважин. Оливас-ду-Грамаду также уделяет большое внимание переработке отходов.

Сильные дожди прошлой весной привели к небольшому урожаю и исторически низкому производству оливкового масла в Риу-Гранди-ду-Сул. (Фото: Оливас ду Грамаду)

«Все органические отходы из ресторанов компостируются и затем используются в качестве удобрения для оливковых рощ и органических садов», — сказал Бертолуччи. Неорганические отходы, такие как картон, алюминий и пластик, собираются, сортируются и хранятся в контейнерах перед отправкой на переработку».

«Доходы от продажи этих материалов реинвестируются в содержание мусорных баков и контейнеров, туристических указателей и экологическое образование для наших сотрудников», — добавил он.

Компания также управляет заводом по очистке сточных вод, который Бертолуччи описывает как «Современный завод». преобразует сточные воды в серую воду, используемую для уборки наружного пространства.

«Кроме того, более 49 гектаров постоянных заповедных зон гарантируют полную сохранность флоры и фауны региона», — сказал он.

По словам Бертолуччи, производители оливок в регионе Серра-Гауча сталкиваются с двумя основными проблемами, среди которых кислая базальтовая почва, содержащая большое количество алюминия и требующая регулярного известкования.

«Вторая проблема — это крутой рельеф, что затрудняет установку затеняющих сеток и сбор урожая», — отметил Бертолуччи.

Несмотря на значительные инвестиции на протяжении многих лет, тщательное планирование и передовые методы ведения сельского хозяйства, производители в регионе остаются уязвимыми к растущей непредсказуемости погоды.

«В 2023 году сильные дожди с сентября по август нарушили этапы цветения, опыления и оплодотворения оливковых деревьев на юге Бразилии», — вспоминает Бертолуччи. Лишь немногие производители добились успеха в сборе урожая в 2024 году, что разочаровывает. Официальное открытие сбора урожая 2024 года состоялось в Оливас-ду-Грамаду, поскольку наш микроклимат защитил нас от серьезных последствий, с которыми столкнулось большинство производителей гаучо».

Однако в мае 2024 года мы столкнулись с крупнейшей климатической трагедией в истории страны. Проливные дожди вызвало наводнение, оползни и повреждение инфраструктуры, в том числе на нашей территории, где была разрушена главная подъездная дорога», — добавил он. Нам пришлось открыть второстепенную дорогу и вложить значительные средства в ремонт поврежденной».

«Несмотря на эти неудачи, мы вновь открыли главную подъездную дорогу в декабре этого года и не столкнулись с серьезными проблемами с туристическими объектами, мельницей или оливковой рощей», — продолжил Бертолуччи.

Другие проблемы связаны с болезнями, которым могут подвергаться оливковые деревья.

«В Серра-Гауча высокий уровень влажности и частые туманы требуют тщательного мониторинга грибков, которые легко распространяются в этой среде», — пояснил Бертолуччи. Другие болезни, такие как щитовки, тля и белокрылки, встречаются реже. Чтобы сохранить нашу оливковую рощу здоровой, мы используем регулируемые фунгициды и инсектициды для защиты деревьев».

«В настоящее время мы тестируем органическую продукцию из Польши на участках нашей оливковой рощи, чтобы оценить возможность перехода на органическую систему выращивания в будущем», — добавил он.

Следующий шаг предполагает дальнейшее расширение: вскоре планируется начать производство еще на шести гектарах оливковых деревьев.