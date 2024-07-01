Засуха и несвоевременный дождь привели к плохому урожаю в Уругвае

Два года историческая засуха Последующий дождь во время сбора урожая и естественный цикл плодоношения оливковых деревьев привели к значительному снижению производства в небольшой южноамериканской стране Уругвай.

Гонсало Агирре, отмеченный наградами продюсер Оливарес-де-Санта-Лаура и президент Уругвайской оливковой ассоциации (Asolur) подсчитали, что производство оливкового масла упадет до 500,000 458 литров (2024 тонн) в 78 году, что на - процентов меньше, чем в прошлом году. небывалый урожай и на 72 процента ниже среднего за пять лет.

Урожай был очень, очень низкий», — сказал он. Частично это произошло из-за засухи прошлого года, которая не позволила побегам подготовиться к выращиванию оливок. Кроме того, на урожай негативно повлияли некоторые производители, поскольку шли сильные дожди, и они потеряли оливки».

Лаура да Триндаде, директор знал в юго-восточном внутреннем департаменте Лавальеха подтвердили, что урожай в этом году был значительно ниже предыдущего.

Наш урожай был плохим по сравнению с прошлым годом, но не таким плохим, как по стране в целом», — сказала она. Мы собрали 75 процентов фруктов по сравнению с предыдущими двумя годами, и это были хорошие урожаи».

Самой большой проблемой было накопление нефти, которое значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами», — добавил Да Триндаде. В среднем у нас было десять процентов, тогда как раньше было от 13 до 14 процентов. Значительная разница была замечена в количестве полученного масла».

По словам Да Триндаде, поскольку производство сократилось с 11 тонн в 2023 году до семи тонн в 2024 году, одной из основных задач компании является снижение производственных затрат, чтобы смягчить последствия снижения урожайности.

Задачи этого года заключались в том, чтобы попытаться снизить затраты на сбор урожая, потому что мы знали, что это будет плохо, а также что спрос на услуги нашего маслозавода будет меньшим из-за нехватки фруктов в регионе», - сказала она. Это значительно увеличило наши производственные затраты и стало одной из причин, почему в этом году мы решили механизировать сбор урожая с помощью зонтиков, чтобы сократить затраты и время сбора урожая».

Хотя у большинства производителей урожайность была значительно ниже, Мария Виттория, директор Пике Рото в соседнем департаменте Флориды, сказала, что ее производство увеличилось по мере того, как недавно посаженные деревья созревали.

Пике Рото из южно-центрального департамента Флориды — один из немногих производителей, у которых в этом году наблюдался рост производства. (Фото: Пике Рото)

Для нас урожай 2024 года был очень хорошим: было собрано и перемолото 190 тонн оливок с 9,000 деревьев», — сказала она. Возможно, мы были плантацией, на которой был получен… самый высокий урожай масла с гектара: в среднем 768 килограммов с гектара, при превосходстве Франтойо, который дал нам 1,417 килограммов масла с гектара».

По нашим оценкам, объем производства достигнет 25 тонн, что на 212 процентов больше, чем в прошлом году», — добавила Виттория. На производство сильно повлияла сильная засуха, которая затронула регион и, в частности, департамент Флорида, где дождей не было восемь месяцев».

Она сказала, что основными задачами компании являются обеспечение быстрого и качественного процесса измельчения для достижения высокого качества, а также обогащение почвы отходами обрезки и оливковыми выжимками, чтобы избежать использования химических удобрений.

Значительный спад производства в Уругвае произошел после плохой урожай в Северном полушарии и более низкие культуры в Аргентина, Чили и Перу. В результате потребители в Уругвае столкнулись со значительным ростом цен в течение 2024 года.

Цены уже растут, потому что цены устанавливают крупные производители в Средиземноморье», — сказал Агирре. Международный оптовый бизнес в Уругвае в этом году увеличился как никогда. В розничной торговле произошел значительный рост — на 30–40 процентов».

Цены в Уругвае уже выросли, и я считаю, что они будут продолжать расти из-за отсутствия предложения и высокого спроса», — добавил Да Триндаде. В этом году нам пришлось [поднять цены] довольно сильно».

Даже в хорошие годы около половины поставок оливкового масла в Уругвай поступает из Аргентины, Италии и Испании. В результате, по словам Виттории, внутренние цены на оливковое масло демонстрируют иную динамику, чем цены на импортные масла.

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Цены на местное производство и продажу могут устанавливаться относительно автономно и пунктуально, принимая во внимание качество», — сказала она.

Однако Агирре ожидает, что импортные цены останутся стабильными в краткосрочной перспективе и снизятся к началу 2025 года, когда начнут поступать оливковые масла последних урожаев Испании и Италии.

В следующем году, если в Средиземноморье и регионе будет хороший урожай, я считаю, что цены могут даже снизиться», — сказал он.

Вместо того, чтобы слишком беспокоиться о ценах, Агирре больше озабочен тем, как Международный совет по оливкам (МОК) привезет в августе в Уругвай премию Марио Солинаса. Впервые соревнования проводятся в Южном полушарии.

Плохой урожай в Уругвае совпал с вручением премии Марио Солинаса (Фото: Сабиа)

Учитывая скудный урожай и давление на успех мероприятия, он обеспокоен тем, что время выбрано неудачно.

Это был плохой урожай, и хотя въезд в Марио Салинас не требует денег, здесь есть требования к количеству, и производители должны нанять нотариуса, чтобы запечатать образцы», — сказал он.

МОК недавно объявил об изменениях в своих правилах, чтобы облегчить доступ большему количеству мелких производителей в Южном полушарии. Количество оливкового масла, которое каждый производитель должен сохранить из партии, было снижено с 4,000 до 1,000 литров.

Агирре, принявший активное участие в этом процессе, надеется на высокую явку из Уругвая и других семи стран-производителей в Южном полушарии.

Он подтвердил, что его компания пришлет образцы, добавив, что он не знает, сколько образцов уже получила судейская коллегия Уругвайской технической лаборатории. Да Триндаде и Виттория также заявили, что будут участвовать.

Образцы должны прибыть до 15 августа.th. Жюри состоится в середине сентября, а результаты будут объявлены перед второй ежегодной Латиноамериканской конференцией по оливковому маслу, которая будет состоялся в Монтевидео в ноябре.

Я думаю, важно, чтобы [конкурс стал ежегодным мероприятием в Аргентине и Уругвае] и чтобы мир учитывал качество производителей Южного полушария, потому что, в целом, здесь очень много внимания уделяется качеству», — сказал Агирре.