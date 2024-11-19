Засуха и теплая зима привели к резкому снижению урожая на Сицилии

В отличие от большинства материковая Италия, урожайность оливкового масла на Сицилии соответствует или немного ниже показателей последних лет. Однако объемы производства сократились более чем вдвое.

По словам нескольких производителей на средиземноморском острове, это падение можно объяснить необычно мягкими температурами прошлой зимы. В то же время, постоянная засуха в регионе продолжает представлять угрозу.

Зимы фактически не было. В результате оливковые деревья не вошли в свой обычный вегетативный покой, а весной образовалось очень мало почек, что привело к значительному снижению уровня производства. - Антонелла Титоне, владелица фермы Титоне

Реальность такова, что мы наблюдаем резкий спад производства, хотя он, по крайней мере, компенсируется качеством оливковое масло первого отжима «Нам удалось добиться успеха», — сказала Мария Грация Спаньо из Буккери, юго-восточной части острова, где она выращивает оливки сортов Тонда Иблеа, Бьянколилла и Мореска. Ферма Вернера.

«В этом году мы начали сбор урожая в последней декаде сентября, начав с урожайности в девять процентов, которая увеличилась примерно до 13 процентов в первую декаду октября и достигла 15 процентов в последующие дни», — отметил Спано.

Однако после сильных дождей, начавшихся 20 октябряth«Урожайность упала до 13 процентов», — добавила она. Тем не менее, это отличный результат, поскольку мы обычно привыкли достигать урожайности всего в семь, восемь или десять процентов».

Производители в западной Сицилии, в том числе Антонелла Титоне, который выращивает оливки Черасуола, Ночеллара дель Беличе, Бьянколилья, Коратина и Франтойо между Трапани и Марсалой, сообщил об аналогичном опыте..

«Средняя урожайность в этом году составила 14.8 процента, принимая во внимание, что некоторые сорта, такие как Biancolilla, дали урожайность около десяти процентов, а Cerasuola показала лучшие результаты», — пояснила она.

«Во время сбора урожая оливки были здоровыми и сочными, отчасти благодаря экстренному орошению», — добавил Титоне. Однако из-за теплой зимы мы столкнулись с резким снижением объемов».

Она объяснила это тем, отсутствие холодильных установок деревья, полученные зимой.

«По сути, зимы не было», — сказала она. В результате оливковые деревья не вошли в свой обычный вегетативный покой, и весной образовалось очень мало почек, что привело к значительному снижению уровня производства. Эта проблема была широко распространена по всему региону».

«К счастью, более высокая, чем обычно, урожайность и высокое качество полученной продукции спасли наш сезон», — добавил Титоне.

Аналогичную обеспокоенность выразили и производители во внутренних районах, особенно в связи с отсутствием осадков.

«Засуха остается здесь серьезной проблемой, и даже сильные дожди, которые мы пережили в последние недели, не смогли полностью устранить засуху», — сказал Паоло Мичели. соучредитель Miceli & Sensat в Монреале, недалеко от Палермо, где он выращивает оливки Ночеллара дель Беличе, Бьянколилья, Серасуола, Арбекина и Пикуаль.

«Я считаю, что это сыграло значительную роль в зафиксированном нами падении производства на 60 процентов», — сказал Мичели. Мы также наблюдали снижение урожайности, начавшееся примерно с десяти процентов в начале сбора урожая, которое немного увеличилось до 11 процентов по мере продвижения работ».

С яркой стороны, оливковая плодовая муха «Из-за продолжительных волн тепла практически отсутствовала», — добавил он. Несмотря на все трудности, нам удалось произвести оливковое масло первого отжима исключительно высокого качества».

На юго-западном побережье острова, в Менфи, урожайность была выше у компании Carmen Bonfante, производителя оливкового масла первого отжима Embrace в провинции Агридженто.

В отличие от многих других, ей удалось добиться хороших объемов производства со своих деревьев Nocellara del Belice, Biancolla и Cerasuola.

«С точки зрения количества это был хороший год для этого региона, в результате чего был получен превосходный продукт», — сообщил Бонфанте. Я приписываю этот успех нашей самоотверженности в рощах, где мы внедрили систему орошения для борьбы с засухой».

Обычно моя средняя урожайность составляет около 12 процентов, но в этом году», — заключила она. Мне удалось достичь впечатляющих 16 процентов. Это компенсирует прошлый год, когда урожайность была довольно низкой».