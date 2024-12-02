Несмотря на сложный урожай, производители оливок и переработчики оливок по всей Хорватии настроены оптимистично относительно качества.

Жаркое и сухое лето, за которым последовали обильные дожди, осложнило сбор урожая для производителей и привело к тому, что мукомольные предприятия сообщили о неутешительных результатах переработки.

«Качество производимого оливкового масла возмутительно», — сказал Рудольф Немечке. совладелец Avistria. Масло очень фруктовое и имеет интенсивный "«Цвет и вкус зеленого – зеленый помидор, зелень, зеленые листья. Качество лучшее за десять лет».

Авистрия производит оливковое масло первого отжима в Свети Ловреце, в самом сердце Истрии, большого полуострова в северной части Адриатического моря. Компания выращивает почти 10,000 35 деревьев на площади - гектаров.

«В этом году процент переработки оказался катастрофическим», — пояснил Немечке, имея в виду выход готовой продукции.

Тем временем, истрийский продюсер Мили Кус, совладелец Оливо Монте Кукко, сказал, что урожайный год 2024/25 был самым трудным из-за летней жары и засухи, за которыми последовали недели проливных дождей.

Производители в Оливо Монте Кукко заявили, что урожай 2024 года станет для них самым сложным. (Фото: Оливо Монте Кукко)

Глядя на первый дождь, можно было надеяться, что он пойдет на пользу урожаю. Но, за исключением некоторой дополнительной окраски оливок, этого не произошло», — сказал Кус. Такие сильные дожди в конечном итоге повлияли на процесс созревания плодов. Он просто остановился».

«Сильные дожди также повлияли на почву, из-за чего сбор урожая был значительно затруднен, поскольку все было покрыто грязью», — добавила она. Тем не менее, я считаю, что качество оливкового масла в этом году просто неземное».

Жаркое и сухое лето, а затем проливные дожди осенью осложнили сбор урожая для региональных производителей.

«Процент нашего оливкового масла Buza составляет 5.4 процента», — отметил Немечке, имея в виду выход продукта, определяемый тем, сколько килограммов оливкового масла получается из 100 килограммов плодов.

Показатели для Истарской Белицы и Леччино были лучше, средний показатель составил около 8.5 процента», — сказал Немечке. Такие цифры неудовлетворительны, хотя низкие цифры и ожидались из-за летней жары».

«Мы опасаемся явного роста цен на оливковое масло первого отжима в Истрии, поскольку у всех производителей ситуация примерно одинаковая», — добавил он.

В Хорватии было произведено около 3,500 тонн оливкового масла. 2023/24 урожайный год. По данным Европейского Союза, Хорватия за последнее десятилетие производила в среднем 3,800 тонн в год.

Сильная летняя засуха и исключительно высокие температуры не благоприятствовали вредителям, и в результате оливковая плодовая муха «В этом году вообще не наблюдалось», — сказал Теди Чиавалон, совладелец ОПГ Чиавалон.

Сэнди и Теди Чиавалон ожидали урожайность ниже среднего, но были удивлены низким уровнем нефти. (Фото: OPG Chiavalon)

«Эти условия привели к получению чрезвычайно здорового урожая и невероятного качества оливкового масла первого отжима не только на нашем участке, но и во всем регионе», — добавил он.

Семейные рощи Кьявалона включают около 9,000 оливковых деревьев, покрывающих более 30 гектаров в районе Воднян в Истрии. Он подтвердил, что урожайность при конверсии была крайне низкой.

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«Такой низкой урожайности не было в новейшей истории, и, несмотря на хороший урожай, общее производство оливкового масла в Истрии в конечном итоге будет ниже обычного», — сказал Кьявалон.

«Из-за исключительно высоких температур летом и продолжительного засушливого периода без дождей мы ожидали немного более низкой урожайности, но не в таких масштабах, которые мы увидели в итоге», — добавил он.

-% людей считают долгое ожидание – самой неприятной частью взаимодействия с компаниями ( данным от хорватского правительства, страна может похвастаться около 20,000 - гектаров оливковых рощ, почти половина из которых соответствует местным сортам. Большая часть хорватского производства оливкового масла приходится на небольшие семейные фермы.

Национальное бюро статистики последний отчет отметили, что в 2024 году более половины потребляемого в стране оливкового масла было импортным.

В октябре средние цены на оливковое масло первого отжима в стране продолжали расти, достигнув 14 евро за литр.

Производители на острове Хвар обвинили засуху в трудном урожае. (Фото: OPG Seca)

«Самой большой проблемой в этом сезоне стала засуха, которая затронула некоторые части острова и прилегающие районы», — сказал Йосипа Вискович, менеджер по мероприятиям и коммуникациям OPG Seca. В некоторых районах дождей не было почти пять месяцев, что поставило под угрозу выживание урожая этого года».

ОПГ Сека — отмеченная наградами оливковая ферма, расположенная на острове Хвар, у побережья Далмации, где выращивается около 1,000 оливковых деревьев.

«Учитывая невозможность орошения и отсутствие специальной водной инфраструктуры, мы сталкиваемся с климатическими условиями, которые угрожают высыханием оливковых деревьев», — сказал Вискович.

«Тем не менее, природа благословила нас дождем в решающий и самый последний момент, поэтому оливки удалось спасти, а масло успело развиться в плодах», — добавила она.

Вискович подчеркнул высокое качество оливкового масла, которое отмечается на традиционном мероприятии в конце сбора урожая, являющемся частью многочисленных мероприятий компании по продвигать остров культура оливкового масла.