По оценкам Европейской комиссии, ожидается, что производство и потребление оливкового масла в Европейском союзе в ближайшие годы немного сократится.

В своем последнем среднесрочном сельскохозяйственные перспективы, комиссия подчеркнула пагубные последствия изменение климата на доступность воды и продуктивность почвы.

Эти изменения уже влияют на производство продуктов питания, включая оливковое масло и столовые оливки, и, как ожидается, будут усиливаться. В отчете отмечено, что эти изменения ограничить потенциал роста урожайности и вызвать смещение агроклиматических зон на север, что повлияет на структуру возделывания сельскохозяйственных культур».

Несмотря на эти проблемы, прогнозируется, что сельскохозяйственный сектор ЕС увеличит экспорт продовольствия в течение следующего десятилетия, сохраняя при этом самообеспеченность основными товарами, такими как пшеница, ячмень, мясо, молочные продукты, вино и оливковое масло.

Генеральный директорат по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Европейской комиссии видит поворот в сторону экспорта товаров с более высокой стоимостью вместо больших объемов. Ожидается, что эта тенденция увеличит общую стоимость экспорта ЕС.

Прогнозируется замедление сельскохозяйственного производства, при этом ожидается, что в течение следующих десяти лет снизится спрос на некоторые товары, включая оливковое масло.

В отчете подчеркивается значительное сокращение потребление оливкового масла в основных странах-производителях в период с 2010 по 2024 год.

«Ожидается, что тенденция к снижению потребления оливкового масла, наблюдаемая в последние годы, сохранится в основных странах-производителях, в то время как в других странах ЕС прогнозируется рост потребления», — говорится в отчете.

По данным комиссии, в 1.79 году в ЕС было потреблено 2010 млн тонн оливкового масла. Этот объем неуклонно снижался до 1.59 млн тонн в 2021 году и 1.23 млн тонн в 2022 году, при этом аналогичные уровни были зафиксированы в 2023 и 2024 годах. Ожидается, что эти объемы останутся неизменными до 2035 года.

В Испании, Италии и Греции потребление оливкового масла, как ожидается, будет снижаться на три процента в год в течение следующего десятилетия. Напротив, в Португалии ожидается рост потребления и доступности.

Прогнозируется, что в остальных странах Европейского союза потребление оливкового масла будет ежегодно расти в среднем на 3.7 процента до 2035 года.

Что касается производства, в отчете подчеркивается постепенное сокращение гектаров оливковых земель в Италии и Греции, двух из трех крупнейших производителей континента. Ожидается, что это сокращение приведет к дальнейшему снижению производства в течение следующих десяти лет.

«Будущая прибыльность сектора производства оливкового масла в ЕС зависит от успешной трансформации производственных систем, то есть от экстенсивных садов к интенсивным и высокомеханизированным плантациям», — говорится в отчете.

В документе конкретно упоминается инвестиции в интенсивное земледелие практики в Испании и Португалии, которые, как ожидается, будут способствовать среднегодовому росту производства примерно на 1.2 процента в Испании и на один процент в Португалии в течение следующего десятилетия.

Прогнозируется, что урожайность в этих странах будет расти на 0.7% и 1.4% в год соответственно.

Сложные климатические условия также повлияют на сектор производства столовых оливок, который, как ожидается, останется в целом стабильным с медленным ростом в течение следующего десятилетия.

Полезные свойства потребления оливок и растущая обеспокоенность здоровьем относительно пищевых привычек поддерживают это расширение», — пишут авторы отчета.