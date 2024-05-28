Продюсеры Восточной Азии демонстрируют отмеченное наградами качество на мировой арене

Ежегодно производители из нетрадиционных регионов выращивания оливок пользуются вниманием международных конкурсов, чтобы продемонстрировать, что высококачественное оливковое масло первого отжима Это не только территория Средиземноморского бассейна.

Фермеры и мельники из Восточной Азии еще раз оказались в центре внимания: продюсеры из Китая и Японии объединились, чтобы заработать десять наград за 12 заявок на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Мы очень гордимся этим результатом. Наша цель — объединить оливковое масло с японскими кулинарными традициями. Мы стремимся продолжать распространять культуру оливок в японском стиле. - Рыхой Минео, генеральный директор Mineo Nouen Itonamisha

Два продюсера из центрального Китая вместе завоевали три награды из четырех на конкурсе этого года.

Среди них был Олив Таймс, которая получила третью подряд серебряную награду за бренд «Шепчущие цветы» — нежный моносорт Ежи‑8.

Мы очень рады снова победить», — сказала Джейн Гонг, основательница Olive Times. Заглядывая в будущее, мы надеемся расширить масштабы деятельности и получить золотую награду в следующем году».

«Шепчущие цветы» производятся компанией Shanghai Olive Light Biotechnology для Olive Times, общественная инициатива для борьбы с бедностью в Логнане, районе в центрально-китайской провинции Гансу.

Оливковые деревья были завезены в Луннань в 1975 году для борьбы с эрозией почвы, но столкнулись с проблемами из-за низкого спроса и недостаточного брендинга и технологической поддержки, что привело к ограниченным экономическим выгодам для местных фермеров», — сказал Гонг.

Однако возобновившийся интерес к оливковому маслу польза для здоровья в крупных городах оживили индустрию и стимулировали проект Olive Times.

Проект Olive Times расширяет свои мощности по переработке оливок и диверсифицирует ассортимент продукции для удовлетворения потребностей рынка.

Мы планируем разработать новые продукты на основе оливкового масла. Чтобы достичь этого, нам необходимо увеличить наши ресурсы», — сказал Гонг.

Оливка Maedaya преодолела экстремальные перепады температур и получила золотую награду за моносорт Mission. (Фото: Маедая Олив)

Хотя за последние два года регион избежал значительного воздействия погодных условий на производство оливкового масла, будущие проблемы могут возникнуть из-за рыночных условий.

Одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся, — это рост цен на оливковое масло, который может повлиять на общий спрос», — сказал Гонг.

Среди успехов китайского производителя в этом сезоне также Золотая и Серебряная награды за Сельскохозяйственные технологии Mianning Peaktop в Ляншане, Сычуань, который на юге граничит с провинцией Ганьсу.

Peaktop — детище его председателя Линь Чунфу, который с 2011 года сажает оливковые деревья Арбекина, Коронейки и Арбосана.

В последующие годы поместье Чуньфу расширило производство оливок и теперь управляет почти 2,000 гектарами оливковых деревьев, что сделало компанию крупнейшим производителем оливкового масла в Китае.

Хотя в центре производства остаются три сорта средиземноморских оливковых деревьев, компания также экспериментирует с 21 другим сортом.

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Peaktop получила золотую награду за свой бренд Mutual Beauty, органический продукт Koroneiki средней интенсивности, и серебряную награду за свой бренд Aiolio, еще один органический продукт Koroneiki средней интенсивности.

По другую сторону Восточно-Китайского моря японские фермеры и мельники вместе завоевали семь наград из восьми участников Всемирного конкурса.

Японские победители приехали со всей страны, среди них были давние NYIOOC участники и несколько продюсеров празднуют дебютные победы.

В своей NYIOOC дебют, Урожайная ферма получила золотую награду за свой бренд Virgin Valley, представляющий собой смесь сортов итальянского происхождения, включая Франтойо, Пендолино, Леччино и Таджаска.

Это оливковое масло мирового класса получено в результате экологически устойчивого проекта, изначально задуманного для оживления заброшенной территории.

Восемь лет назад мы усердно работали над тем, чтобы вернуть заброшенные сельскохозяйственные угодья, которые превратились в лес, и превратить их в оливковую рощу», — сказал Ёсинори Сикамото, основатель компании.

Основатель Harvest Farm Ёсинори Сикамото отметил дебютную награду на Всемирном конкурсе за смесь, приготовленную из итальянских сортов. (Фото: Урожайная ферма)

Нам очень приятно получить столь престижную награду», — добавил он. Это признание побуждает нас продолжать производить высококачественное оливковое масло».

Harvest Farm выращивает 17,000 - оливковых деревьев Франтойо, Леччино, Пендолино и Таджаска на острове Авадзи, недалеко от Осаки в центральной Японии.

2023/24 сельскохозяйственный год принес урожайный урожай. Мы также возлагаем большие надежды на новый сезон, поскольку цветение обильное», — сказал Сикамото.

Чтобы свести к минимуму использование пестицидов, мы предпринимаем значительные усилия, такие как тщательное скашивание травы, чтобы уменьшить вероятность появления вредителей», — добавил он.

Одна из самых трудоемких задач в хозяйстве – борьба с оливкой. жук-аноплофора.

Это местное насекомое здесь, в Японии. Его личинки могут повредить стволы оливковых деревьев», — сказал Сикамото. Выявить и удалить их всех с деревьев — непростая задача. Если мы этого не сделаем, деревья могут засохнуть. Поэтому каждое дерево осматривается и все следы личинок удаляются».

Недалеко от Авадзи, на побережье Ушимадо, Японская оливковая компания в очередной раз одержал победу на NYIOOC, получение двух золотых наград для своих брендов Ushimado и Ushimado Superior.

Компания Nippon Olive Company преуспевает в средиземноморском климате Ушимадо, создавая наследие успеха на NYIOOC. (Фото: компания Nippon Olive)

Местные жители сравнивают наш регион с Эгейским морем, что является данью уважения климату, очень напоминающему Средиземноморский», — сказал Ясухиро Ёсида, директор по производству компании.

Компания Nippon Olive Company получает оливковое масло из Тортосы, Испания, и из своих оливковых рощ площадью десять гектаров в садах Ушимадо.

Его питомники поставляют оливковые деревья фермерам и частным лицам в Японии. Два отмеченных наградами оливковых масла представляют собой смеси испанских сортов, включая Лукку, Миссию, Невадильо Бланко, Мансанильо и Арбекину.

С 2019 года компания Nippon Olive Company получил десять наград на Всемирном конкурсе, девять из которых получили золотые награды.

Южнее, Минео Нуэн Итонамиша в Этадзиме, префектура Хиросима, получил золотую награду и Серебряную награду за бренд Etajima Strong, смесь с характерными нотами зеленого чая и моносорт Лукка.

Мы очень гордимся этим результатом. Наша цель — объединить оливковое масло с японскими кулинарными традициями», — сказал Рюхой Минео, исполнительный директор компании. Мы стремимся продолжать распространять культуру оливок в японском стиле».

Почти в 600 километрах отсюда, в тени горы Фудзи, Креа Ферма праздновали получение золотой награды за моносорт Coratina, пятую награду компании на Всемирном конкурсе с 2019 года.

Получение награды на NYIOOC Это свидетельство тяжелой работы, проделанной на протяжении всего сезона. Мы гордимся тем, что на этом этапе нас оценивают по качеству», — сказала Ясуко Нисимура, исполнительный директор компании.

По мере расширения производства перед Crea Farm стоит задача продолжать поддерживать высокие стандарты качества. (Фото: ферма Креа)

По мере того как оливковые рощи компании созревали, количество собираемых ими оливок увеличивалось. В 2023/24 сельскохозяйственном году компания собрала 300 тонн оливок, что, по словам Нисимуры, приносит и возможности, и проблемы.

Мы проводим 100-процентную проверку в процессе сегрегации и прессуем оливки в течение 24 часов после сбора урожая, но считаем, что оптимизация этого процесса является сложной задачей», — сказала она.

Недалеко от фермы Креа, в префектуре Яманаси. Фуэфуки Маедая Оливковое дебютировал на NYIOOC и получил золотую награду.

Мы очень рады этой победе», — сказал основатель Кейсуке Маэда. Участвуя в NYIOOC, мы хотели, чтобы лучшие дегустаторы оливкового масла в мире оценили наш продукт. Нам нужна была их оценка, чтобы понять, какого качества мы добились».

Выращивание оливок — недавнее развитие региона, и компания изучает лучшие методы борьбы со сложным климатом.

В ближайшие годы будет посажено больше сортов оливковых деревьев, и Маэда надеется расширить культуру производства отмеченного наградами оливкового масла.