Албанские производители оливок испытывают трудности из-за эмиграции и неадекватной инфраструктуры.

Массовый отъезд молодых албанцев в поисках лучших возможностей привел к старению рабочей силы в сельскохозяйственном секторе.

Эта нехватка рабочей силы особенно пагубна для оливкового хозяйства. Из-за исторически раздробленной собственности на землю в Албании и крутого рельефа в регионе выращивания оливок посадка, обрезка и сбор урожая обычно выполняются вручную.

Нам приходится использовать мулов (для перевозки оливок), как в Средние века. В противном случае мы можем заплатить за вездеход, чтобы отвезти оливки на мельницу, но это дорого. - Истейк Молитадж, албанский фермер, выращивающий оливки

В Албании произрастает около 12 миллионов оливковых деревьев, в основном вдоль побережья и во внутреннем регионе Берат, где оливки и другие фрукты имеют жизненно важное значение для местной экономики.

Согласно демографическим данным переписи, население Албании сократилось с 2.8 миллиона человек в 2011 году до 2.4 миллиона человек в 2023 году, при этом больше всего пострадали сельские районы.

«Здесь больше нет молодежи, они все уже ушли», — рассказал Balkan Insight Истеак Молитадж, фермер, выращивающий оливки в Молиште.

Молитадж позвал своего сына, который живет в Греции, домой и помог собрать урожай, но многие другие фермеры не могут собрать все свои деревья.

Мено Бесимай из Центра трансфера сельскохозяйственных технологий во Влёре сказал, что отток населения из сельской местности увеличил производственные затраты фермеров. В результате цены на оливковое масло в месте происхождения выросли с 5 до 6 долларов США (с 4.6 до 5.5 евро) за литр в 2023 году до 8–10 долларов США (с 7.7 до 9.6 евро) в 2024 году.

«Нехватка рабочей силы означает, что стоимость рабочего дня также возросла», — заявил Бесимай на конференции фермеров и переработчиков оливок.

«Около 30 процентов себестоимости производства оливок приходится только на сбор урожая», — добавил он. даже несмотря на то, что сбор оливок становится механизированным, поскольку сейчас существует множество работающих от аккумуляторов, электричества, дизельного топлива и бензина трясущихся машин для оливок».

Одной из причин оттока населения из сельской местности является плохая инфраструктура в сельской местности.

Хотя некоторые инвесторы в албанский сектор оливкового хозяйства, включая Эндрю Стронга из The Illyrian Press, настаивают на том, что инфраструктура улучшилась Местные фермеры считают, что за последние 20 лет необходимо проделать гораздо больше работы.

Многие грунтовые дороги в сельской местности находятся в плохом состоянии, что затрудняет найм рабочих для сбора урожая, закупку необходимых ресурсов, таких как бутылки, и транспортировку бутилированного оливкового масла на рынки и к дистрибьюторам.

«Нам придется использовать мулов, как в Средние века», — сказал Молитадж. В противном случае мы можем оплатить вездеход, чтобы отвезти оливки на мельницу, но это дорого».

По данным Всемирного банка, 49 процентов сельских производителей назвали неадекватную транспортную доступность, особенно отсутствие дорог с хорошим покрытием, своей самой серьезной проблемой.

Кроме того, отсутствие современных складских помещений приводит к порче и отходам. Хотя недавние государственные инвестиции в современные заводы помогли сдвинуть циферблат, есть некоторые опасения, что адекватные программы обучения не сопровождались ими.

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Специалист по оливковому маслу Адхурим Лазай заявил, что албанским фермерам следует повысить качество и сосредоточиться на индивидуальной упаковке вместо традиционного экспорта оптом.

«Чтобы получить максимальное качество, мы должны собирать урожай вовремя», — сказал он на той же конференции. Если мы будем хранить собранные оливки в течение нескольких дней, начнется разложение, и именно тогда масло начнет портиться».

Усилия по модернизации сектора производства оливкового масла в стране являются частью национального стратегического плана по увеличению выращивания оливок и расширению экспорта.

По данным Международного совета по оливкам, прогнозируется, что в 30,000/2024 сельскохозяйственном году в Албании будет произведен рекордный урожай в 25 - тонн.

«В этом году ожидается более 120,000 - тонн оливок, а это значит, что переработанные оливки увеличат производство масла, хотя выход масла не такой высокий, как в прошлом году, из-за колебаний температуры и стресса, который оливковые деревья испытали из-за засухи», — сказал Бесимай.

«Производственные мощности в этом году хорошие, все заводы работают на полную мощность», — добавил он.

Об этом рассказал консультант Миван Печи. Olive Oil Times в 2024 интервью что Албания производила в среднем 20,670 2021 тонн оливкового масла в год в период с 22/2023 по 24/2020. До 21/10,000 годов годовой объем производства колебался между 13,000 - и - - тонн.

Несмотря на то, что производство имело тенденцию к росту, экспорт не последовал за ним. Согласно таможенным данным, опубликованным Gazeta Tema, Албания экспортировала 2,400 тонн оливкового масла за первые девять месяцев 2024 года, что на 60 процентов меньше, чем за тот же период 2023 года.

После неурожаев в большинстве стран Средиземноморского бассейна 2023 год стал рекордный год для экспорта албанского оливкового масла.

Euronews Albania сообщил, что экспорт оливкового масла достиг 25 миллионов евро за первые восемь месяцев 2023 года, что на 665 процентов больше, чем за тот же период 2022 года.

Несмотря на глобальный спрос на оливковое масло производство восстанавливается В 2024/25 сельскохозяйственном году производители продолжат работу по экспорту индивидуально упакованного оливкового масла.

«Как мы видим, рынок оливкового масла за рубежом развивается», — сказал Армандо Ламай, производитель оливкового масла из Влёры. Качество масла в этом году также было очень хорошим. В этом году я планирую выйти на рынок экспорта оливкового масла, и мы начнем процедуры сертификации».