Последние прогнозы Европейской комиссии предполагают, что урожай 2024/25 года будет... вернуться к более типичным показателям урожайности после двух трудных лет.

Согласно недавно опубликованным данным Брюсселя по сельскому хозяйству краткосрочная перспективаОжидается, что производство оливкового масла в странах Европейского союза увеличится на 32 процента по сравнению с прошлым сезоном.

Этот рост доведет предполагаемый общий урожай в предстоящем сезоне до двух миллионов тонн. Напротив, в 2023/24 году производство упало до 1.53 миллиона тонн, а в 1.39/2022 году было зафиксировано 23 миллиона тонн.

Испания, как ожидается, станет крупнейшим поставщиком урожая: прогнозируемый урожай составит 1.3 млн тонн, хотя эксперты в стране говорят, что производство может достичь 1.45 млн тонн.

Тем временем, Португалия и Греции ожидается увеличение производства оливкового масла.

Напротив, ожидается, что Италия столкнется со значительным спадом, а ее производство, по прогнозам, падение на треть.

Начальные уровни запасов на 2023/24 упали до 410,000 671,000 тонн по сравнению с 350,000 - тонн в предыдущем году. С началом нового сезона уровни запасов упали до - - тонн.

Тем не менее, ЕС ожидает, что к концу сезона запасы восстановятся до более чем 600,000 - тонн, что соответствует средним историческим уровням.

Ожидаемый рост предложения оливкового масла, вероятно, повлияет на цены.

Цены на оливковое масло лишь незначительно снизились с пикового уровня в январе 2024 года, что отражает ожидания обильного урожая.

НапримерПо данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов ЕС, оливковое масло первого отжима Цены в Испании упали с 9.03 евро за килограмм до 7.43 евро.

Тем не менее, это по-прежнему значительно выше среднего пятилетнего показателя в 5.05 евро за килограмм.

Высокие цены также повлияли на экспорт. Экспорт оливкового масла из ЕС начал спад в течение 2022/23 г., показав лишь незначительные признаки восстановления к концу 2023 года.

В период с октября 2023 года по июль 2024 года экспорт снизился на 1.3 процента по сравнению с предыдущим сезоном и на 26 процентов ниже, чем в 2021/22 году. Однако в новом сезоне ожидается десятипроцентный рост экспорта.

С другой стороны, ожидается, что импорт сократится на семь процентов.

Несмотря на это, солидные урожаи и конкурентоспособные цены в Тунисе и Турции могут изменить перспективы по ходу сезона. В прошлом сезоне импорт оливкового масла в ЕС вырос на 30 процентов, причем 62 процента поступило из Туниса и 14 процентов из Турции.

В краткосрочном прогнозе также подчеркивается значительная неопределенность на рынке, особенно в отношении темпов снижения цен и его влияния на потребителей.

Некоторые потребители либо сократили потребление оливкового масла, либо вообще прекратили его покупать. из-за высоких цен.

По данным ЕС, при сохраняющихся высоких ценах ожидается, что потребление оливкового масла сократится еще на один процент и окажется на 23 процента ниже, чем в 2021/22 году.

Однако если цены на сырье продолжат снижаться и это снижение отразится на потребителях, общее потребление в ЕС может вырасти на целых семь процентов.

Евросоюз данным показывают, что потребление в Испании, Италии, Португалии и Греции может достичь почти 987,000 2024 тонн в сезоне 25/923,000, что выше - - тонн в предыдущем сезоне.