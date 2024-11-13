Производитель из Мендоса Зуккарди продвигает местный сорт арауко на мировой арене

Команда Семья Зуккарди ставит своей целью продвижение местного аргентинского сорта винограда Арауко в стране и за рубежом.

Виноделы в третьем поколении начали производить оливковое масло 20 лет назад у подножия Анд в департаменте Майпу провинции Мендоса и уже стали эталоном для региона.

«Мы решили начать производство масел из этого сорта 20 лет назад из-за его очень высокого качества», — сказал Мигель Зуккарди, который руководит производством оливкового масла в компании.

«Хотя этот сорт в основном предназначен для производства столовых оливок, мы выбрали его с самого начала нашего проекта», — добавил он. Не все знают историю этого сорта, который был завезен в Южную Америку около 1550 года и в настоящее время не представлен в Средиземноморском бассейне, где он и произрастает».

Моновортное масло Арауко имеет заметно горьковатый привкус с нотками свежего зеленого аромата и вкуса.

Это сорт позднего созревания, который, как правило, имеет высокий уровень полифенолы», — сказал Зуккарди. А ароматический профиль всегда напоминает томат, томатные листья и скошенную траву».

Однако оливки перемалываются в сравнительно сложную пасту, что приводит к более низкому выходу масла, чем у многих коммерческих сортов.

Хотя сорт Арауко создает особые проблемы, Зуккарди утверждает, что полученное оливковое масло стоит дополнительных усилий. (Фото: Familia Zuccardi)

«Это сорт с более низкой промышленной урожайностью, а есть сорта, которые дают лучшие результаты, чем Арауко», — сказал Зуккарди. Всегда приходится работать с декантером немного медленнее, чтобы получить хорошую экстракцию. Это также во многом зависит от управления влажностью в год сбора урожая».

«Тем не менее, это сорт, который подходит для переработки», — добавил он. Имейте в виду, что если бы этот сорт не был агрономически обоснованным, он не сохранился бы в регионе на протяжении более 400 лет».

За последние 20 лет Familia Zuccardi высадила 60 гектаров сорта Аурако и 260 гектаров сортов Пикуаль, Коратина, Дженовеса, Арбоза и Корнейки; все они посажены традиционным способом или со средней плотностью.

«На данный момент мы не растем сверхинтенсивно», — подтвердил Зуккарди. Мы ищем сорта, которые дают нам качественное отличие, которое нас больше всего интересует».

Действительно, эта качественная разница стала заметна в 2024 году. NYIOOC World Olive Oil Competition, где Familia Zuccardi получила Золотую награду за свой органический субстрат Arauco monovariate, представленный плодовитый идентификатор качественных производителей Импортеры итальянских продуктов питания Manicaretti.

Мы очень рады получить это признание NYIOOC», — сказал Зуккарди. Мы считаем, что было бы хорошо представить масла из нашего региона на этом престижном конкурсе и распространить информацию о нашем сорте Арауко».

Награда была вручена сразу после сложная жатва в Мендосе и по всей остальной части Аргентины.

Зуккарди ожидает восстановления производства после неутешительного урожая 2024 года. (Фото: Фамилия Зуккарди)

«Урожай в Мендосе в 2024 году был довольно низким», — подтвердил Зуккарди. В основном это произошло из-за заморозков в июне 2023 года [которые повредили деревья, готовившиеся к цветению] и колебаний в производстве оливок».

Familia Zuccardi начинает сбор урожая рано, начиная с сорта Дженовеза во второй неделе марта и продолжая сбором других сортов, чтобы завершить сбор до начала июня.

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«Здесь, в Мендосе, которая является высокогорной пустыней, заморозки всегда представляют риск, поэтому необходим ранний сбор урожая», — сказал Зуккарди.

Заглядывая вперед к 2025 году, Зуккарди ожидает восстановления производства благодаря обильному цветению оливковых рощ и обильному снегу в горах зимой (с июня по август в Южном полушарии).

Весна началась с более обильного цветения, которое, как мы надеемся, принесет свои плоды», — сказал он. К счастью, в Андах выдалась зима с обильными снегопадами, что имеет решающее значение для доступности воды и пополнения водоносных горизонтов в таком пустынном регионе, как Мендоса».

«С другой стороны, пустынные условия нашего региона позволяют нам вести сертифицированное органическое сельское хозяйство на 100 процентах обрабатываемых нами земель», — добавил Зуккарди.

В Мендосе засушливый климат, и ежегодно здесь выпадает около 300 миллилитров осадков. Однако Зуккарди сказал, что заметил уменьшение снежного покрова в Андах за последние годы, что означает меньший сток летом для пополнения подземного водоносного слоя, на котором расположены оливковые рощи.

Это очевидное воздействие изменение климата и рост цен на электроэнергию из-за недавних правительственные реформы сделал управление орошением неотъемлемой частью бизнеса.

Мигель Зуккарди присоединился к семейному бизнесу 20 лет назад и теперь руководит сегментом оливкового масла. (Фото: Familia Zuccardi)

«Управление орошением имеет ключевое значение», — сказал он. Если посмотреть на тенденцию последних 15 лет, то у нас наблюдается уменьшение количества выпавшего снега в горном хребте. Этот год, к счастью, был нормальным с лучшим количеством выпавшего снега».

Еще одной проблемой стала постоянная инфляция в Аргентине, которая на протяжении многих лет подрывала покупательную способность потребителей. Тем не менее, Зуккарди заявил, что Аргентина остается основным рынком для компании.

«Наш основной рынок сегодня — Аргентина, поскольку дистрибуция нашего вина позволяет нам охватывать различные маркетинговые каналы, используя преимущества нашей коммерческой структуры», — сказал он. Действительно, рестораны и кафе по всему Буэнос-Айресу предлагают клиентам оливковое масло Familia Zuccardi.

Хотя основным направлением деятельности компании остается местный рынок, Familia Zuccardi также экспортирует свою продукцию в Бразилию, Китай, Японию и США (через Manicaretti).

«Бразилия — наш главный потенциальный рынок», — сказал Зуккарди. Это важный рынок с большой культурной близостью».

«Наша доля рынка в Соединенных Штатах по-прежнему очень мала, но мы понимаем, что получение наград помогает продвигать наши масла и продажи», — добавил он.

Значительные туристические предложения Familia Zuccardi помогли им сформировать базу постоянных клиентов в Бразилии, откуда осуществляются прямые рейсы из Сан-Паулу в Мендосу.

Туризм в Мендосе познакомил бесчисленное множество аргентинцев и бразильцев с сортом арауко и другими сортами винограда. (Фото: Familia Zuccardi)

«В Мендосе за последние годы значительно выросла индустрия винного и гастрономического туризма», — сказал Зуккарди. К нам приезжает много туристов из Бразилии, и это позволяет многим людям, приезжающим в Мендосу из Бразилии, оценить и понять качество местного оливкового масла».

Основные туристические предложения семьи включают три ресторана, включая ориентированный на оливковое масло Pan y Oliva («Хлеб и Олива»). По словам Зуккарди, в общей сложности компания ежегодно принимает 90,000 - посетителей.

У нас также есть кулинарные курсы, и если вы приедете в сезон сбора урожая, вы сможете приготовить собственную смесь оливкового масла», — сказал он. Также есть программы, в рамках которых можно совершить велосипедную экскурсию по оливковой роще».

В то время как многие производители в стране отказались от внутреннего рынка, сосредоточившись вместо этого на экспорте в США и Европу, Зуккарди считает, что в Аргентине есть скрытый потенциал.

«Рынок качественного оливкового масла растет», — сказал он. В той степени, в которой люди понимают качество, они понимают, что для оливковое масло первого отжима чтобы быть полезным для здоровья, оно также должно быть высококачественным. Оно должно быть свежим. Это создает растущий рынок».

«Для меня этот рынок интересен», — заключил Зуккарди. Аргентина все еще маленькая страна, но потребители заинтересованы в получении информации об оливковом масле».