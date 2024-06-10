Фермеры в Греции стали свидетелями последствий изменения климата после исторически низкого урожая

В этом году греческий сектор оливкового масла подвергся испытанию на пределе своих возможностей: страна уступила рекордно низкое производство менее 150,000 - тонн оливкового масла из-за неблагоприятных погодных условий и попадания оливковых деревьев в "межгодового периода» в большинстве добывающих регионов страны.

Некоторые из 56 Греческие производители награждены На Всемирном соревновании этого года все еще ощущаются последствия непростого урожая.

Хотя у нас, возможно, нет прямого контроля над изменением климата и связанным с ним потеплением, у нас есть возможность внести изменения в наши оливковые рощи, чтобы смягчить некоторые из его последствий. - Диамантис Пьерракос, Лаконико

В этом году мы поняли, что выращивание оливковых деревьев больше нежизнеспособно», — сказал Апостолос Порсанидис, владелец Д-р Kaввадия, вернувшийся с ионического острова Корфу. Мы должны развиваться, отвечая на вызовы, которые несет с собой изменение климата».

Продюсер получил серебряную награду на фестивале 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition для среднего моносорта местного сорта Лианелия.

Плодоношение было минимальным, а оливковая плодовая муха нанес тяжелый урон оливкам», — сказал Порсанидис. Мы усердно работали над производством оливкового масла и были рады получить в этом году серебряную награду. NYIOOC всегда было идеальным местом для того, чтобы представить наше оливковое масло большему количеству потребителей со всего мира».

Слова Порсанидиса поддержал Власиос Нисиотис из Рафтели Протули с Лесбоса, который сообщил, что золотую награду, которую компания получила на выставке 2024 г. NYIOOC гарантирует благоприятный прием бренда компании за рубежом.

Отправляя на конкурс наше золото Эгейского ЗГУ Лесбос, мы хотели подтвердить, что продолжаем идти по пути качества, которому следуем уже много лет», — сказал Нисиотис.

Однако он отметил, что изменение климата наложило свой отпечаток на унылый урожай, полученный на Лесбосе в этом сельскохозяйственном году.

Урожай 2023/24 года был одним из худших за последние 20 лет», — сказал он. Выращивание оливок пострадало сильнее, чем когда-либо, из-за беспрецедентно низких объемов производства из-за изменения климата».

Низкий урожай оливкового масла и нехватка воды, с которой мы регулярно сталкиваемся на острове, могут означать, что пришло время нам, людям, разобраться со всем ущербом, который мы наносили планете в течение многих лет», — добавил Нисиотис.

Он отметил, что урожай 2024/25 года пока выглядит многообещающе. Надеемся на обильный урожай в следующем году. Все признаки обнадеживают», — сказал Нисиотис. Однако до начала сбора урожая еще предстоит пробежать марафон, и случиться может все что угодно».

Нисиотис объяснил исторически низкий урожай на острове Лесбос последствиями изменения климата. (Фото: Рафтели Протули)

Агристон, еще один отмеченный наградами производитель на полпути между Салониками и Кавалой, представлял производителей северной Греции на Всемирном конкурсе, получив серебряную награду за средний моносорт оливок из Халкидики.

Владелец Вангелис Хрисафудис считает, что фасованное оливковое масло — это путь вперед для греческих производителей.

Когда вы продаете оптом, вы находитесь на милость итальянцев», Сказал он. Если вы продаете его в упаковке, вы, по крайней мере, контролируете свою игру».

Компания экспортирует свое фирменное оливковое масло во многие страны, включая Швецию, Францию, Канаду, США и Германию. Однако скудная доходность прошлого года заставила Хрисафудиса пересмотреть свою стратегию.

Два года назад мы добыли 500 тонн нефти, а в прошлом году — 70», — сказал он. Снижение производства разрушило мои мечты. Я мог бы открыть гораздо больше дверей, если бы у меня было больше оливкового масла. Тем не менее, я не вернусь к продаже по цене 1.50 евро за килограмм. Я буду управлять."

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Афанасиос Моласиотис, профессор агрономии Университета Аристотеля в Салониках, сказал, что более высокие, чем обычно, температуры, которые объясняются изменением климата, влияют на греческий сектор оливкового масла по-разному.

Он добавил, что высокие температуры в основном наблюдаются летом, изнуряя оливковые деревья.

Другая проблема заключается в том, что переживает центральная и особенно северная Греция: высокие зимние температуры— сказал Моласиотис. Для сильного цветения и плодоношения оливковые деревья должны получать достаточно низкие температуры зимой».

Однако [снижение плодоношения] оливковых деревьев не должно нас пугать», — добавил он. Оливковые деревья имеют "на' и "вне лет», демонстрируя частичное плодоношение или даже бесплодие после года интенсивного плодоношения. С одной стороны, есть климатические факторы, влияющие на плодоношение, а с другой – оливковые деревья по своей природе не плодоносят стабильно».

Диамантис Пьерракос Лаконико, отмеченный наградами производитель с полуострова Пелопоннес, заявил, что необходим целенаправленный подход, чтобы уравновесить воздействие изменения климата на оливковые рощи и деревья.

Хотя у нас, возможно, нет прямого контроля над изменением климата и связанным с ним потеплением, у нас есть возможность внести изменения в наши оливковые рощи, чтобы смягчить некоторые из его последствий», — сказал он.

Наши оливковые рощи, расположенные вдоль южного побережья Пелопоннеса, сталкиваются с такими проблемами, как плохое содержание питательных веществ в почве и низкое удержание воды из-за песчаной почвы», — добавил Пьюэрракос.

Наша стратегия направлена ​​на улучшение и укрепление почвенных условий, чтобы повысить устойчивость наших оливковых деревьев к изменяющемуся климату», — пояснил он. Укрепив нашу почву и деревья, мы наблюдаем значительные улучшения и повышение устойчивости наших рощ».

Laconiko получила квартет наград (две золотые и две серебряные) на Всемирном конкурсе этого года, доведя общее количество наград до 21 и закрепив за собой позицию самого награждаемого греческого продюсера в Olive Oil Times Мировой рейтинг.

Мы с гордостью несем награды этого года», — сказал Пьерракос. «Поскольку это был наш самый трудный урожай на сегодняшний день, нехватка рабочих и постоянные задержки во время сбора урожая, тот факт, что нам удалось еще раз получить признание, красноречиво говорит о нашей приверженности качеству».