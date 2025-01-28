Фермеры Венгрии добились успехов в выращивании оливок

По мере того, как в Европе становится теплее, оливковые деревья начали укореняться маловероятные регионы вдали от традиционных районов произрастания в Средиземноморье.

В центральноевропейской стране Венгрии оливковые деревья нашли благодатный приют на южных склонах, окружающих озеро Балатон — один из основных винодельческих регионов страны и популярное туристическое направление.

Мне удалось собрать самый высокий урожай в этом году, 232 килограмма, самый высокий в Венгрии. Поскольку мои молодые деревья продолжают расти, я считаю, что удвоение урожая вполне реально. - Чаба Тёрёк, фермер, выращивающий оливки

«Эта местность отличается уникальным микроклиматом и невероятно живописна», — рассказал 55-летний местный винодел и производитель оливкового масла Чаба Тёрёк. Olive Oil Times.

«Он окружен холмами Свидетелей, которые возникли из остатков древнего Паннонского моря, а почва здесь богата вулканическим материалом», — добавил он.

Тёрёк отметил, что по мере того, как климат на юге Европы становится теплее и суше, районы, пригодные для выращивания оливок, смещаются на север.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, Европа является самый быстрый нагрев континент. Экстремальные погодные явленияОжидается, что такие явления, как аномальная жара и засухи, ухудшатся.

За последние два десятилетия южная Венгрия также пережила более мягкие зимы и более теплое лето. Научные исследования также показали, что температура поверхностной воды озера Балатон выросла почти на 2 ºC с 2000 года.

Тёрёк начал выращивать оливковые деревья вместе с виноградом сорта Санджовезе, чтобы доказать неправоту своих скептиков. (Фото: Чаба Тёрёк)

Тёрёк основал свой виноградник и винодельню на холме Сент-Дьёрдь около 20 лет назад. Несколько лет спустя он посадил свои первые три оливковых дерева рядом со своими виноградниками, чтобы доказать, что выращивание оливок в этом районе осуществимо.

«Когда я приехал сюда, я посадил красные сорта винограда, в частности, Санджовезе», — рассказал Тёрёк.

В то время эта территория считалась пригодной в первую очередь для белых сортов винограда, и многие говорили мне, что эти лозы никогда не выживут в этом климате».

Но я доказал, что они ошибались», — добавил он. Чтобы еще раз продемонстрировать правильность своего выбора, я также посадил несколько оливковых деревьев, поскольку сорт Санджовезе часто выращивают рядом с оливками».

Поиск наиболее подходящих для посадки сортов оливок стал для Тёрёка настоящим путешествием, и в конечном итоге ему удалось добиться успеха в выращивании оливок методом проб и ошибок.

«Во время моей первой попытки 200 молодых деревьев Леччино, которым тогда было 15 лет, замерзли зимой — это был дорогостоящий урок», — сказал он. Но я начал снова, и нынешнее состояние моей плантации сформировалось за последние восемь-десять лет. Я принимал более обоснованные решения и многому научился об этих деревьях по пути».

Виноградники и оливковые рощи Тёрёка простираются на шесть гектаров и насчитывают более 60 оливковых деревьев различных сортов оливок, включая испанские сорта Пикуаль и Арбекина, французские Агланду и Муфлаль, а также Леччино из Италии.

Чаба Тёрёк с собранными оливками (Фото: Тёрёк)

В роще также произрастают три сорта оливок, произрастающих на Балканах: Oblica и Bjelica из Хорватии и Carolea из Словении. Около дюжины оливковых деревьев, растущих в Török, имеют возраст от 50 до 400 лет, а остальным — 10 лет.

В 2020 году Török стал первым в Венгрии производителем оливкового масла из местных оливок. В этом сельскохозяйственном году он добился самого большого урожая.

«В этом году мне удалось собрать самый высокий урожай — 232 килограмма, самый высокий в Венгрии», — сказал он. Поскольку мои молодые деревья продолжают расти, я считаю, что удвоение урожайности вполне реально».

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Хотя погода в этом районе становится мягче, зимние температуры часто опускаются ниже нуля, что представляет собой серьезную проблему для Тёрёка.

«Самая большая проблема — это зимние холода», — сказал он. В моем поместье самая низкая температура, зафиксированная за последние 15 лет, была –14.7 ºC, и даже тогда она продержалась всего час. Обычно она не опускается ниже –10 ºC».

«Я считаю, что лучшие места для выращивания винограда — с идеальным углом наклона, ориентацией, высотой над уровнем моря и другими факторами — также наиболее подходят для выращивания оливок, обеспечивая стабильное производство фруктов из года в год», — добавил он.

В зависимости от сорта оливковые деревья могут переносить температуру до –12 ºC. Однако длительное воздействие низких температур ниже –7 ºC может серьезно повредить их.

Тёрёк также отметил, что за последние три года многие фермеры вблизи озера Балатон начали выращивать оливковые деревья, хотя некоторые из них делают это только в декоративных целях.

«Такое ощущение, что это я включил зеленый свет», — сказал он. Однако многим из тех, кто выращивает оливковые деревья, не хватает профессиональных знаний. Они сажают оливки просто потому, что любят их, а не потому, что хотят зарабатывать на них на жизнь».

Выращивание оливок распространилось на большее количество регионов на юге Венгрии. К юго-востоку от озера Балатон, недалеко от Печа, садовод и фермер Габор Стикс выращивает оливковые деревья уже почти два десятилетия.

Габор Стикс с посетителями в своей оливковой роще (Фото: Габор Стикс через Facebook)

«[Оливковые деревья] — одни из самых благодарных растений, с которыми мне доводилось иметь дело», — рассказал Стикс венгерскому интернет-изданию Zöld Hang. У нас глинистая почва, которая им идеально подходит. Их потребности в воде также не являются особыми; мы получаем столько воды, сколько им нужно».

Оливковые деревья Стикса в основном предназначены для продажи, и он рассчитывает продать все свои деревья к марту. Он также производит небольшие количества оливкового масла на месте, используя молотковую мельницу для дробления оливок и винный пресс для извлечения масла из оливковой мякоти.

Стикс объяснил выносливость оливковых деревьев, которые он выращивает и продает, их местной селекцией и адаптацией молодых деревьев к местным погодным условиям.

«Это работает, потому что мы продаем растения, которые выращиваем сами», — сказал он. Акклиматизация важна, поскольку деревья запоминают, насколько холодно было в предыдущем году, и соответственно развиваются в следующем году».

«До сих пор в Венгрии было добыто не так много нефти, но то скромное количество имеет очень хорошее качество», — добавил Стикс. Цена одного литра оливкового масла, произведенного в Венгрии, составляет около 45,000 50,000–109 121 форинтов [примерно -–- евро]. Это кажется невероятным, но люди все равно его покупают».

«У нас в стране уже есть более крупные плантации», — заключил он. Я думаю, что наличие таких возможностей в Венгрии — это большое преимущество».