Душан Кальевич настроен оптимистично, поскольку в Средиземноморском бассейне начинается многообещающий сбор урожая оливок, а цены на местах их производства, как ожидается, снизятся.

«Мы рассчитываем на 3.2, может быть, 3.3 миллиона метрических тонн во всем мире», — сказал Филиппо Берио, генеральный директор North America. Olive Oil Times. Это важная цифра».

Ожидается, что урожай 2024/25 станет первым «нормальный» урожай с 2021/22 года, когда производство достигло 3.4 млн тонн.

Если по итогам первых двух месяцев сбора урожая подтвердится цифра в 3.2 млн тонн, я ожидаю, что в январе цена опустится ниже 5 евро. - Душан Кальевич, генеральный директор Filippo Berio North America

За два промежуточных сельскохозяйственных года производство сократилось до 2.6 и 2.4 млн тонн соответственно; последовательные годы высоких весенних температур и засухи привели к самым низким урожаям почти за десятилетие.

Испания является мировым центром производства оливкового масла, и Кальевич прогнозирует, что объем производства достигнет 1.5 млн тонн. в два раза больше, чем в двух последних урожаях».

«Зима была идеальной для инкубации оливкового масла», — сказал он, с обильным количеством осадков и умеренной температурой. Это должно стать большим облегчением для всей отрасли».

Наряду с Испанией, производители в Турции и Тунисе также ожидают значительного восстановления производства.

По оценкам Калевича, Тунис произведет около 300,000 36 тонн, что на - процентов больше в прошлом году и на 56,000 - тонн больше среднего пятилетнего показателя.

В Турции ожидается рост производства примерно до 350,000 - тонн, что превысит урожай прошлого года 180,000 39 тонн, что на - процентов выше среднего показателя за пять лет.

Кальевич объяснил рост производства в обеих странах сочетанием более благоприятных погодных условий, чем в предыдущий урожай, а также тем, что новые деревья вступили в пору зрелости и многие рощи вошли в фазу созревания. "«в год» в естественном цикле чередования плодоношения оливковых деревьев.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

«Существуют огромные стимулы и государственные инвестиции, и Тунис, и Турция проделали фантастическую работу», — добавил он. Их министерства сельского хозяйства поддерживают отрасль... С каждым годом увеличивается объем инвестиций в интенсивные и сверхинтенсивные фермы».

Однако в некоторых частях Туниса и соседнего Марокко выпало чрезмерное количество осадков. В результате ожидается, что производство в Марокко останется ниже среднего.

Кальевич подсчитал, что второй по величине производитель оливкового масла в Северной Африке произведет от 100,000 120,000 до 160,000 - тонн, что значительно ниже среднего показателя в - - тонн.

Наряду с Марокко, Кальевич подтвердил, что производство ожидается падение в Италии, в первую очередь из-за выхода производителей на рынок "«нелет» и некоторые экстремальные погодные условия.

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Между тем, производство в Греции ожидается удвоение с прошлогодних минимумов до 250,000 280,000–- - тонн.

Португальские производители также ожидают более высокий урожай — от 170,000 190,000 до - - тонн — благодаря благоприятным климатическим условиям и большому количеству деревьев, вступающих в пору плодоношения. "в том же году.

По словам Кальевича, производство оливкового масла в Сирии также ожидается отскок, достигая 140,000 - тонн.

Филиппо Берио закупает оливковое масло Лампанте на заводах на северо-западе страны, в настоящее время оккупированной Турцией, очищает его в Италии и смешивает с оливковым маслом первого отжима и оливковое масло первого отжима для продажи как "чистый» или "«Экстралегкое» оливковое масло.

«Конечно, существуют постоянные проблемы с безопасностью и гражданской войной, но правительство защищает сельское хозяйство», — сказал он. Несмотря на экономические проблемы и гражданскую войну, они инвестируют в оливковое масло».

Кальевич ожидает, что в результате восстановления производства цены на оливковое масло изначально ожидается падение к началу 2025 года, поскольку запасы оливкового масла быстро пополняются.

«Если по итогам первых двух месяцев сбора урожая подтвердится цифра в 3.2 млн тонн, я ожидаю, что в январе цена опустится ниже 5 евро», — сказал он.

Действительно, некоторые форвардные контракты на покупку на первые поставки в ноябре и декабре, как сообщается, колеблются от €5 до €6 за килограмм. Другие эксперты ожидают, что цены упадут от €3 до €4 за килограмм, если урожай оправдает ожидания.

«Я не уверен, что он опустится ниже 4 евро, поскольку потребуется некоторое время для корректировки мировых резервов; переходящего остатка не предусмотрено», — сказал Кальевич.

Он ожидает, что часть оливкового масла первого и экстра-класса, все еще находящегося на складе, вскоре будет переведена в более низкий сорт и выгружена из резервуаров, поскольку они очищаются и готовятся к следующему урожаю.

Filippo Berio закупает большую часть своего оливкового масла первого отжима в Испании, Италии и Греции. Однако плохие урожаи во всех трех странах в последние годы и устойчивый рост производства в Португалии, Тунисе и Турции заставили компанию диверсифицировать свою стратегию поставок.

Кальевич добавил, что компания также начала закупать оливковое масло первого отжима в Аргентине и Чили, чтобы пополнить свои запасы в середине периода между сборами урожая в Северном полушарии.

Как и многие в секторе оливкового масла, он считает, изменение климата как экзистенциальную угрозу отрасли.

Отмечая устойчивость оливковых деревьев, Кальевич обеспокоен тем, что экстремальные погодные явления и все более жаркий и сухой климат могут сделать бизнес по производству и продаже оливкового масла неустойчивым.

«Это влияет на изменение климата», — сказал Кальевич. Картина меняется. Вместо того, чтобы рассматривать цикл сбора оливкового масла в течение пяти-десяти лет, мы теперь рассматриваем два-три года».

В среднесрочной перспективе он ожидает, что некоторые регионы выращивания оливок в Европе и Калифорнии расширятся на север. Отчеты из Италии показывают, что число оливковых рощ и производителей масла увеличивается на севере в то время как на юге эти цифры остаются стабильными или снижаются.

Калевич считает, что компании должны адаптироваться к меняющемуся климату изучение новых сортов оливок и геном оливы. Он также призвал к увеличению инвестиций в разработку новых технологий для повышения урожайности и оптимизации агрономических практик.

«Нам необходимо инвестировать в технологию, которая подразумевает микрофильтрацию воды именно в тех блоках и рядах, где она нужна оливковым деревьям», — сказал Кальевич. В то же время мы должны инвестировать в посадку новых сверхинтенсивных сортов оливковых деревьев».

С этой целью Филиппо Берио изучает 50 различных сортов в своей лаборатории под открытым небом в Италии, включая некоторые, которые больше не выращиваются в коммерческих целях.

Восемь из этих 50 более устойчивы к оливковая плодовая муха и Ксилелла фастидиоза», — сказал Кальевич. Им также нужно меньше воды».

В то время как Кальевич уделяет много времени размышлениям о поставках в бизнесе по производству оливкового масла, его цель в Filippo Berio North America — увеличить проникновение на рынок домохозяйств и потребление на душу населения в третьей по численности населения стране мира и крупнейшей экономике.

«Когда мы говорим о Соединенных Штатах, мы говорим о континенте, а не о стране», — сказал он. Потребитель во Флориде или житель Северной Дакоты воспринимает оливковое масло совершенно по-разному».

По словам Кальевича, выход на рынок США в больших масштабах особенно сложен из-за его огромных размеров, особого климата, значительного неравенства доходов и культурного разнообразия.

«Есть план по расширению проникновения на домохозяйства», — сказал он. Сегодня этот показатель составляет 45 процентов; 55 из 100 семей в США вообще не используют оливковое масло».

«45 процентов семей, потребляющих оливковое масло, имеют доход выше среднего и лучше осведомлены об этом продукте», — добавил Кальевич. Этот американский потребитель готов платить немного больше, чем потребители в остальном мире».

Он считает, что увеличение предложения, поддержание справедливых цен для клиентов и потребителей, а также рост спроса посредством образования имеют решающее значение для долгосрочного успеха сектора.

«Нам необходимо сделать этот продукт более доступным, более недорогим и более понятным для потребителей по всему миру», — сказал он. Невозможно увеличить производственные мощности без увеличения спроса».